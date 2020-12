“Chicotito”

CDMX y zona conurbada regresa al semáforo rojo

La más clara muestra de que seguimos mal por el Covid

Allá, prácticamente paralizarán toda actividad humana

Acá, igual, vistos los números de enfermos y muertos

“El Chaparreño” califica, no es tan bajito como creyeron

“Ya nos acercamos a la cancelación de la Navidad, como ocurre en Europa por los efectos del coronavirus…”

Juan Sin Miedo

La mejor muestra de que siguen mal las cosas en el país con el coronavirus es el regreso al rojo del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México y el Estado de México, que hoy amanecieron con los hospitales colapsados por casos positivos…..REVERSA.- No obstante que la Ciudad de México es una de las que mejor han encarado la pandemia, hoy está en crisis por demás lamentable, puesto que confirma que el problema va de mal en peor…..ALTO.- Los hospitales reservados para el Covid-19 están al cien por ciento, no nada más en la capital de la República, sino en el estado del mismo nombre donde de plano no saben qué hacer, de ahí el endurecimiento de las medidas…..RIESGOS.- El Estado de México es una de las entidades del país con más fallecimientos, con 17,232, mientras en la CDMX suman 15,083, es decir, tienen cifras muy parecidas, pero son las que más muertes registran en la emergencia, de ahí que esta mañana el gobernador Alfredo del Mazo, en compañía de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital, y del subsecretario de salud Hugo López Gatell, adelantaron que el lunes regresa todo al rojo del semáforo epidemiológico. No ven otra forma de contener la desbordad cifra de contagios y muertes. Obviamente, los mil y un problemas que generará a la población esa posición en el semáforo. El cierre de toda actividad no esencial, empezando por bares y restaurantes. Los restaurantes operarán única y exclusivamente con reparto a domicilio pero no darán servicio presencial. Podrán abrir tiendas, farmacias y todo tipo de negocios relacionados con alimentos, pero los demás se verán obligados a cerrar. Claro que el rojo obliga también la paralización de la movilidad, de modo que quien no tenga motivos para andar en la calle no se le permitirá andar deambulando sin motivo ni razón…..REACCIÓN.- Es la puntual reacción de la zona conurbada de la capital a los números desbordados de contagios y muertes, exactamente lo mismo que están haciendo distintos países europeos donde el mal no ha disminuido, sino por el contrario, se ha disparado a números verdaderamente lamentables y no es posible permitir que la gente haga sus cosas como si estuviera en tiempo normal…..OBLIGADOS.- Sobra decir que a partir de ahora quien salga a la calle deberá guardar los protocolos de seguridad aconsejados por la Organización Mundial de la Salud que son: El uso permanente de cubrebocas, el lavado de manos constante, el uso de gel antibacterial o alcohol puro, la sana distancia y abstenerse de acudir a eventos concurridos. No es un toque de queda, qué esperanzas, pero son medidas restrictivas casi de manera general. Prohíben cualquier cosa…..ORDEN.- Sobra explicar que el rojo que padecen en la Ciudad y Estado de México debíamos tenerlo acá, aunque en el color naranja también estamos privados de una serie de cosas que hacen la vida distinta, pero es preferible entender al gobierno y respetar las medidas dispuestas, que son medidas tendientes a procurar nuestra protección, aunque a muchos se les sigue resbalando. Insistimos que mucha gente, hombres y mujeres de las muy distintas edades llevan cubrebocas, pero lo llevan adornando el cuello, como para evitar que alguien les pregunte por el trapito, cuando los expertos sostienen que el cubrebocas limpia nuestro oxígeno hasta el 95%, casi el cien por ciento, es la mejor herramienta contra el Covid-19, pero bien utilizada. Ha dicho la autoridad, y es correcto, que el cubrebocas debe utilizarse adecuadamente, de lo contrario no lleva protección a la boca y nariz y no debe permitírsele el acceso a ninguna parte. La policía debía sacarlos de la calle cuando vayan en esas circunstancias, pero…no obstante las calamidades que nos ha dejado el coronavirus, muchos siguen creyendo que el covid le pega solamente a ciertos segmentos de la población, muy a pesar de que el virus le ha quitado la vida a ingenieros, médicos, licenciados, iletrados, obreros, campesinos y demás. No hay preferencias sociales para el patógeno nacido en Whan, China, precisamente hace un año durante la celebración de competencias deportivas entre militares de distintos países del mundo…..APROBADO.- Está aprobado y probado el túnel “El Chaparreño”. Sí, quedó un poco bajito que aparenta ser exclusivo para enanos, pero cabe bien un mastodonte de dos metros de altura. Lo cruzamos caminando sin ningún problema, excepto las salidas, pues en ambos casos se topa con calles laterales de mucha circulación y el semáforo peatonal está causando serias dificultades a los automovilistas, pues ya hubo un encontronazo triple, toda vez que no hay las advertencias suficientes para bajar la velocidad y creemos que seguirá teniendo problemas de accidentes, pues muchos están creyendo que la velocidad de antes sigue y ahí es donde está el problema, dado que los peatones tienen preferencia, como la tendrán siempre en cualquier circunstancia. Faltó un sistema de videovigilancia que ha de ser necesario por las noches para darle seguridad a quien se atreva a cruzarlo, aunque… está bien “El Chaparreño”, no está tan bajo como suponían incluso “influencers” de otras partes del mundo que opinaron sin tener la menor idea de qué se trata. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp