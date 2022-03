+ También creemos que ya son muchos muertos repentinos

+ Hay quienes relacionan todo a las vacunas anticovid

+ Nadie, sin embargo, aclara nada, y sube el ruido

+ Enríquez con un pie y medio en el desfiladero

+ Unos delincuentes imparten justicia en México

“México regresa al estado de derecho en la liberación de la señora Alejandra Cuevas y su madre Laura Morán… a ver cuándo se complementa…”

Juan Derecho

Nada tenemos para sospechar de las vacunas aplicadas en el último año, pero…también a nosotros nos parecen muchos muertos por infartos u otros males, coincidentes en la forma repentina como fenecen…..ASEGUNES.- Hasta el mediodía de este martes han muerto dos personas, aparentemente por infartos, con lo que se afianza la creencia de que “es muy raro” lo que nos está ocurriendo, puesto que antes no sucedía…..REGRESO.- No obstante, decirles que ya estamos de regreso, que si estaban con el pendiente lo hagan a un lado, y aunque no se hayan fijado en nuestra ausencia, tuvimos que emigrar unos días en busca de salud y ya estamos bien, no como quisiéramos, pero estamos mejor de como estábamos a mitad del año pasado…..SORPRESA.- No es sorpresa que el Tribunal Local Electoral le haya dado palo otra vez, que ya es paliza, a José Ramón Enríquez, y lo deja al borde del desfiladero. Le queda nada más el TRIFE como última instancia, pero todo nos hace pensar que la decisión de la sala regional será igualmente adversa. No tendría elementos para modificar criterios. El TRIFE pidió al tribunal local que revisara de nuevo el fallo anterior, ya está revisado y Marina Vitela se dispone a caminar sin baranda en las campañas que cada vez están más cerca. Joserra, pues, según la conclusión de la autoridad local, no debe ir en la boleta, no podrá ir en la boleta. No hay mayoría en la sala, de modo que se justificará el criterio de género, y ahí no podrá hacer nada el senador duranguense. Aparte, insistir ante el tribunal federal es seguir metiéndole dinero bueno al malo. Ya no es negocio para nadie, Enríquez debe darle vuelta a la página y esperar para mejor ocasión…..REVANCHA.- El oftalmólogo, acorde con la polarización de las cosas, tendrá que cruzar los brazos y aplaudirle a Marina, echarle porras y mantener su acendrado espíritu morenista. O como decíamos no hace mucho, también puede convertirse en el peor enemigo de Vitela, y pudiese levantarse como su principal adversario, pero si lo hace quemará sus naves y no volverá a tener oportunidad alguna de buscar otro puesto popular. Estaríamos, pues, ante el fin de una larga y exitosa carrera política en la que llegó hasta la cámara alta cuando nadie daba un cacahuate por él…..PUMAS.- Y sobre la zacapela de la Universidad Juárez del Estado de Durango, diríamos, fue enfocada de manera equivocada. No son las instancias juaristas las responsables de la agresión a una estudiante. Ni la UJED, ni el rector, ni ninguna autoridad eran culpables del acoso o la agresión con pistola ocurrida, por una parte y, por la otra, no es el nivel de la furia el que confirma o niega la razón a las protestantes. Pudieron emprender cualquier otra acción sin meterse con el patrimonio de todos. No es por dar malas ideas, pero creemos que todo lo que lapidaron la fachada e interiores de la Universidad Juárez debieron hacerlo en la Fiscalía general y en el último de los casos en los bienes de los agresores. Y bueno, no le movemos más, no le queremos echar más sal a la herida, porque luego hasta misóginos habrán de llamarnos cuando, lo hemos repetido muchas veces: Es el género femenino lo más hermoso que tenemos los seres humanos, hay regiones en el mundo donde no piensan como nosotros, y sin embargo ven a las mujeres como objetos o cosas, pero no es el caso de Durango y menos nuestro. Todo nuestro amor y respeto a la mujer, incluyendo los desmanes del sábado, pero repetimos: No fueron las formas…..FUERA.- Una vergüenza desproporcionada la liberación de las señoras Alejandra Cuevas y su madre Laura Morán, cuñada del fiscal Alejandro Gertz Manero. Tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que vino a terminar con una verdadera porquería jurídica, con gravísimo pisoteo de los derechos humanos, la inventada por el alto funcionario. La Suprema Corte dictaminó que nada tuvieron que ver en la muerte del señor Federico Gertz Manero. Haciendo una breve síntesis, el rumbo de las cosas se derivó por una llamada telefónica del fiscal con uno de sus achichincles que hablaban pestes de las ahora liberadas y dan por hecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de refundirlas en la cárcel por el resto de sus vidas. Ahora, confirmado que nada tuvieron que ver en la muerte de Federico, también se confirma que se pisoteó el derecho, los derechos humanos de ambas personas y que hay culpables de carne y hueso como el propio Alejandro Gertz Manero y la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Comentar que a pesar del revés contundente de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que “creo en el fiscal Alejandro Gertz Manero…”, pero eso cree él, y quizá no el resto de los mexicanos que, por el contrario, piensan que un par de delincuentes están repartiendo su “justicia” al peor estilo de los viejos tiempos de la arbitrariedad y la infamia. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos pronto en cualquier parte por ahí de la ciudad o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

