+ Atrocidad la muerte de 39 migrantes en Juárez

+ Ahora nadie es responsable de la tragedia

+ Los tenían detenidos sin haber cometido delito

+ Exige la ONU investigar y castigar a culpables

+ Merecida medalla al paisano José Ovalle F.

“Los 39 migrantes muertos en el incendio en casa de detención del INM estaban presos sin haber cometido delito alguno…”

Juan Pueblo

Una atrocidad sin nombre la ocurrida antier en un centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez, algo parecido al fusilamiento de más de 70 centroamericanos hace unos años, y lo peor, no hay culpables…..CÁRCEL.- Los occisos murieron durante el incendio registrado en la cárcel del Instituto Nacional de Migración, donde estaban internados o presos sin haber cometido delito alguno…..REPARTICIÓN.- El INM depende directamente de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular es Adán Augusto López Hernández quien, sin embargo, para lavarse las manos y buscar a otros culpables, dijo que el culpable fue Marcelo Ebrard Casaubón, cuya afirmación, para los más, obedece más a las ganas de echarle una manita a Claudia Sheinbaum en la lucha por la candidatura presidencial de Morena. Es que el INM, que debía existir bajo la tutela de la Secretaría de Relaciones Exteriores, depende en todo y por todo de la Secretaría de Gobernación, entonces, la responsabilidad está en esa oficina. Y tan lo está que hay varios detenidos, los responsables del centro de detención o cárcel, pues debieron abrir las puertas para que salieran los 39 migrantes y prefirieron dejarlos morir, y todos son empleados de Gobernación…..BRUTALIDAD.- No hay adjetivos para marcar el fallecimiento de esas personas, pero brutalidad está corto, pero le queda bien, para empezar, los “detenidos” no habían cometido ningún delito. No tenían porque estar privados de su libertad y cuando protestaron quemando colchonetas y colchones a las puertas de entrada, y cuando se generalizó el fuego, los responsables debieron abrir las puertas para que salieran. No las abrieron para evitar que se fugaran, aunque…repetimos, no cometieron ningún delito como para estar recluidos. Por eso creemos que es una verdadera brutalidad que alguien debe pagar…..REACCIÓN.- Ayer, la Organización de las Naciones Unidas exigió una investigación inmediata para aclarar cómo y por qué se produjo el incendio, o por qué se generalizó y nadie pudo abrirles. Hay responsables, desde luego, pero parece ser que los detenidos son culpables, pero hay muchos otros importantes funcionarios…..APLAUSOS.- Mi más eterno agradecimiento al maestro José Ovalle Favela, uno de los duranguenses más aventajados en las diversas ramas del Derecho sobre las que ha escrito distintas obras, entre las que sobresalen numerosas sobre el derecho procesal civil, que son texto en diferentes materias de muchas universidades tanto de México como del extranjero, hasta donde ha llegado la sabiduría de nuestro paisano. El que escribe llevó por años varias de sus materias. Hay preseas que valen la pena, pero ninguna como la “Francisco González De la Vega” que fue instituida para premiar precisamente a los más destacado del Derecho en Durango y México, y ahora tocó el turno al respetado maestro José Ovalle Favela…..TURISMO.- Anduvo por Nombre de Dios el gobernador Esteban Villegas y le presentaron algunos puntos bastante interesantes del Pueblo Mágico, aunque no le presentaron el basurero y cochinero con que se encuentran los turistas cada vez que visitan río abajo, rumbo al Club Campestre. No todo es perfecto, claro…..SAQUEO.- El saqueo perpetrado contra Segalmex, lo mismo que el de Diconsa y otras oficinas paralelas alcanza los 75 mil millones de pesos y, obvio, se trata de una enorme fortuna que le ha sido agandallada a la Federación en la que hay mucha gente inmiscuida. Ayer el diputado Joel Alcántar subraya que hay gente de Durango metida en el ajo, y aunque no menciona a Hugo Rosales, el postulante ya aclaró que está en autos, como dicen los abogados, por el dinero que prestó y le fue pagado con un cheque respaldado por parte del dinero saqueado. Ojalá que pronto se aclare lo que dice uno y dice el otro, porque no deja bien parado a Durango…..APROBADO.- La Coparmex en Durango que preside la señora Blanca Estela Castro mira con buenos ojos la suspensión indefinida del Plan B que pretende la desaparición del Instituto Nacional Electoral, pero…como decíamos ayer, aunque aquello no está finiquitado, ahora el presidente anuncia el Plan C en el que se habla mucho del respaldo del PRI a Morena para hacer una nueva aplanadora y que buscará echar abajo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto, la conclusión de tan lamentable episodio todavía se tardará, como para de aquí a septiembre, cuando debe estar lista la modificación si se pretende aplicar la nueva norma en la siguiente elección presidencial, de lo contrario el proceso electoral en puerta habrá de realizarse bajo las reglas actuales, amén de que para entonces el INE tendrá cuatro nuevos integrantes en su comité ejecutivo, que serán minoría morenista frente a los demás componentes que no están identificados precisamente con el partido en el poder. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche, o en redes sociales, donde seguimos siendo líderes.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp