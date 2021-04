“Chicotito”

+ El priista Otniel García, líder de Morena en Durango

+ El regreso al poder de los “herrera-calderistas”: Medina

+ Semana negra para Morena en el país, y lo que falta

+ Xóchitl Gálvez se pasa a la bancada del PRD en el Senado

+ Segunda suspensión contra padrón de telefonía celular

“Regalazo en la Corte, diputado pillado manoseando a un niño en un hotel, cancelan candidaturas a Guerrero y Michoacán, candidato moreno de Michoacán buscado por la DEA, revés al padrón de telefonía celular y para coronarlo todo el priista Otniel García, delegado y presidente de Morena en Durango. ¿Qué le falta a la semana?…”

Juan Sin Miedo

Morena designó al priista Otniel García como su nuevo delegado con tareas de presidente del CDE en Durango. No gustó la selección o algo pasó porque para no pocos miembros del partido es el inicio del fin morenista en la entidad…..CONFESIONES.- Temprano circuló un documento en el que Carlos Figueroa Ibarra, secretario nacional de derechos humanos de Morena, comunica la designación de varios delegados en el país, pero…termina desembuchando algunos pecadillos morenos que al menos a nosotros, aunque nos quieran tapar la boca, nos llaman la atención y lo compartimos: “Expresé mi desacuerdo con respeto a que nos citaran precipitadamente a una reunión urgente del CEN y no incluyeran en el orden del día los casos de Guerrero y Michoacán. Estos fueron incluidos en un addendum a la orden del día inicial. Solamente querían que votáramos los nombramientos para cumplir con la formalidad. También expresé mi profundo descontento ante la opacidad de la actuación de la Comisión Nacional de Elecciones ante el CEN y el partido. Expresé mi desacuerdo con la designación de candidaturas impresentables y encuestas que no se realizaron como es el caso de la ciudad de Puebla, y puntualiza: Este último es solo un ejemplo de las múltiples anomalías cometidas por la Comisión Nacional de Elecciones. Expreso esto porque me deslindo de lo sucedido en este proceso de designación de candidaduras. La responsabilidad histórica será de otro/as…..TEMPRANERA.- Antes, casi de madrugada, también leí la advertencia del anticandidato Carlos Medina Alemán, uno de los fundadores de Morena en Durango que precisó: “Lamento profundamente el terrible suceso en Morena Durango¡¡¡¡ Si pensaban que la llegada del “finito” Nacho Mier como delegado era lo peor….pues no, aún falta más y como dice la Biblia, se verán cosas mucho peores”. Mi solidaridad con las y los morenos fieles a AMLO, les robaron su dignidad. Y el último comentario del anticandidato es todavía más letal: “Felicito a los Herrera-calderistas por su arribo a la dirigencia y como propietarios de Morena en Durango. Ahora los que se decían fundadores serán sus aplaudidores¡¡¡¡ enhorabuena…..REVERSA.- No obstante la desbocada campaña en algunos medios para convencer a los mexicanos que Morena va punteando en todos los distritos federales en disputa, la realidad en Durango es distinta, acá no pintan los morenos. Uno de los que más sobresale por la cantidad de menciones en medios, Danielo, sigue en boca de muchos duranguenses por los 36 millones de pesos que aseguran se robó del Festival Revueltas 2018. La duda sobre ese supuesto robo, que no le consta al que escribe, habrá de perjudicarle en las urnas, porque además ni el susodicho Danielo ha abierto la boca para aclarar, rectificar o ratificar. El rumor va hacia abajo como bola de nieve y luego, como suele suceder, cada quien le pega otro poquito, toda vez que en una primera instancia nosotros supimos de otra cifra mucho menor, pero ahora en redes le fijan el desfalco en 36 millones de pesos que no son cualquier baba de perico y como quiera se le puede demostrar o él mismo aclarar su inocencia…..MALDICIÓN.- Otra mala para el partido de Andrés Manuel López Obrador: Este mediodía la senadora panista Xóchitl Gálvez dio la nota de la temporada. Anunció su cambio al Partido de la Revolución Democrática, no por abandonar al Partido Acción Nacional, al que ha pertenecido siempre, en el supuesto el PAN dio su anuencia. El tema es que, al sumarse al PRD, Xóchitl le da el noveno escaño al partido del sol azteca, evitando otro agandalle de Morena en el Senado de la República que ya veía otra mayoría en la cámara alta, y poquito antes, se supo que Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, está entre los más buscados por la DEA por su participación en la distribución de narcóticos en los Estados Unidos. Es decir, ojalá termine pronto la semana que pasará a la historia como una de las más negras en la breve historia política de Morena: Les tumbaron a dos candidatos a gobernador, Guerrero y Michoacán; les agarraron a un diputado federal manoseando a un niño en el cuarto de un hotel, aparece otro niño que asegura también fue ultrajado por el mismo diputado; el TRIFE apalea a Morena cuando todo mundo suponía que estaba en brazos de AMLO, el INAI impugnó el padrón de telefonía celular que pretende o pretendía obtener absolutamente todos los datos personales de los mexicanos, incluyendo los biométricos para tener una línea telefónica celular y obtuvo la suspensión definitiva. Otro juez también concedió una segunda suspensión definitiva, de modo que lo más probable es que el Gobierno Federal termine desechando la intentona gubernamental de meterse hasta la cocina de todos y cada uno de los mexicanos. No hay duda, se trata de una terrible invasión a la privacidad de los mexicanos, y lo que todavía es más grave, que para coordinar la conformación del padrón se designó a Ricardo Mejía Verdeja, nada más y nada menos quien filtró, vendió o regaló el padrón electoral en 2012, cuando apareció en venta en los distintos puestos de Tepito. Aberraciones, absurdos que, a pesar de los tiempos de no robar, no mentir y no traicionar, no debían ni sospecharse si quiera, y ahí están. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

