+ La iniciativa de reforma electoral debe mejorarse

+ La oposición pide se les considere para aprobarla

+ Ojalá que el gobierno entienda sus limitantes

+ Omar Castañeda un depredador en La Laguna

+ Otro caso de negligencia en el Seguro Social

“No pasará la reforma electoral…”

Partidos de oposición

Mal empezaron las negociaciones para la reforma electoral. El gobierno, a pesar de que no tiene la mayoría requerida empeñado en el cambio y, la oposición, que saben que hacen mayoría, aferrados a que “¡No pasará..!”….FUERA.- Pretende el gobierno eliminar el INE, cambiarlo por algo parecido a lo que teníamos hace 50 años y desaparecer diputaciones por las que, sospechan, la 4T tendría mayoría absoluta en todo, o en casi todo. También pretende eliminar una buena parte del financiamiento de partidos, que partidos y candidatos se muevan de acuerdo a donativos de particulares, no con fondos públicos. El nuevo ente electoral financiaría a candidatos y partidos exclusivamente en campañas y eso, por donde se le vea, es bueno. Excelente dirían muchos, pero…en la distribución de los recursos no se considera la justicia, sino darle más al que tenga más votos, de modo que las cosas regresarán a la etapa antediluviana en la que ganaban los de siempre, los que tengan más dinero. Es que los diputados plurinominales nacieron para reconocer a las minorías, y en la reforma, las minorías pasarían al basurero de la historia…..CAUSAS.- Trae puntos bastante interesantes, que resolverían viejos temas por fallas de origen, el problema es que el gobierno quiere imponer su santa voluntad pasando por encima de todos y, como ocurrió en la malograda reforma eléctrica, quiere que se la aprueben sin tocarle una coma, y eso, no pasará…..RAZONES.- La oposición, se dice ahora, hará sus propuestas de manera individual, no en bloque para intentar concientizar a la 4T y obligarla a que entienda razones y comprenda lo bueno y lo malo de sus pretensiones. Estamos en tiempo de que el gobierno se siente a negociar, porque esa es la esencia de la política, la negociación, a fin de hallar puntos de acuerdo, porque si no se toman en cuenta las opiniones opositoras, la reforma no pasará, y volverá a perderse tiempo precioso, volverá a desperdiciarse otra oportunidad de perfeccionar nuestro sistema democrático. Los caprichos, tienen que entender, no prosperarán y es obligado limpiarla de los excesos, como ese de echar a los integrantes del INE solo por las sanciones y por no admitir las ocurrencias de los cuatroteros. Ojalá que el gobierno entienda su circunstancia en la cámara, que por disposición del pueblo le quitó la mayoría y ceder a las sugerencias opositoras, entre las que hay ideas más avanzadas que las planteadas, de lo contrario estaremos pronto ante otra dolorosa derrota anunciada…..TRAGEDIA.- Un enfermo del IMSS se ha tragado el desprecio de su médico y de alguien más de la institución. Sin motivo lo han dejado anestesiado en el quirófano, porque al doctor se le presentó una urgente necesidad de retirarse. Ayer lo publicamos en una nota por separado y, hoy, temprano, ya recibimos las amenazas del cirujano por haber mencionado su nombre, como nos lo denunció la madre del enfermo. Antes que admitir los errores propios cometidos contra la vida de una persona se puso a investigar cómo desquitarse, ignorando que por su falta puede hasta perder el título, precisamente por jugar con una vida humana, por exponerla a peores consecuencias, por faltar al juramento de Hipócrates, si es que le suena…..APROBADO.- Cuando no se reparte bien el botín, hay motín, le escuchamos muchas veces al bien recordado Armando del Castillo Franco y es por demás aplicable al caso de Omar Castañeda, que durante mucho tiempo anduvo cerca de Marina y que, al no alcanzar candidatura se cambió la chaqueta por el chaleco prianerredista y le está destapando muchas cosas que le sabe a la aspirante morenista. Extraña que a la fecha nadie de sus excompañeros se haya acercado al diputado federal con licencia para devolverlo al redil. La bronca es que se ha propuesto descarrilar la promoción morenista y eso, para nuestro gusto, no está bien, particularmente porque Omar le sabe todo el teje y maneje a su exjefa y eso es extremadamente peligroso…..ORDEN.- Anoche, en el foro del Consejo Coordinador Empresarial nada más estuvieron Esteban y Patricia. Obvio que el sanjuanero tuvo un día de campo y se apoderó del terreno de la mejor manera. Marina explicó, por conducto nuestro, que se vio imposibilitada de asistir en virtud de los distintos encuentros empresariales programados con mucha antelación en Gómez Palacio. Aseguró Vitela, además, que la convocatoria del CCE no estuvo avalada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de modo que asistir o no era algo así como ir o no ir a misa, y que al segundo debate asistirá gustosa y quizá hasta llegue primero, faltaba más. Lo bueno es que, ni Esteban ni Paty salieron festinando algún acierto. Explicaron lo que habían charlado con los empresarios, pero ni uno ni otra se dijo ganador. Ayer, por cierto, el equipo de Esteban pidió civilidad a los contras para que la campaña siga bajo las líneas del respeto mutuo a fin de llegar mejor a la final sin tener que lamentar acciones negras que, al final, no ayudan a nadie, y por el contrario, alejan a los ciudadanos de las casillas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

