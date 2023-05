+ Accidente fatal por trabajos sin señalamiento

Juan Pueblo

Anoche se mató un vecino de Canatlán al volcarse sobre la carretera a Parral debido a la gravilla que ha dejado la reparación del camino y otros han estado a punto del accidente por falta de señalamientos…..AUXILIO.- Hace días una constructora empezó a recarpetear desde la salida de la ciudad hasta el entronque a Morcillo, algo sin duda positivo, pero…haciéndolo sin las suficientes señales de advertencia. Hay un occiso y varios lesionados, pero el descuido persiste todavía este lunes cuando, especialmente por la noche, debían excederse en señales, en antorchas por todo el terreno en reparación. Todavía este lunes la obra sigue a la buena de Dios, a que los choferes adivinen y reduzcan su velocidad, pues no la reducen porque no existen los avisos, esa es la verdad, y no sabemos si el costo de esas señales sea más importante que la vida que se perdió anoche y las que están en riesgo…..MUERTE.- Ojalá que los automovilistas que han de usar esa carretera lo tengan presente al llegar a la curva fatídica, la que se halla a la altura del kilómetro 12. Es obligado reducir la velocidad, porque de no hacerlo quien trate de frenar se va a volcar, las llantas no se adhieren al piso por la piedrilla u hormigón regados en la cinta en reparación…..MULTITUD.- La sorpresiva marcha, pues casi no se promocionó, en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impactó a más de cuatro por la muchedumbre que se juntó no nada más en la Ciudad de México, sino prácticamente en todas las ciudades del país y sin un solo acarreado, donde se pidió a todo pulmón por el respeto al Poder Judicial. El desencuentro entre los poderes Ejecutivo y Judicial mexicanos ha escalado niveles de altísimo riesgo. Ayer, incluso se dio un choque entre los defensores y los que protestan contra las decisiones de la SCJN, no llegó a mayores pero estuvo muy cerca de que estallara la bomba…..APLAUSOS.- El alcalde José Antonio Ochoa se metió de lleno a intentar rescatar a los más posibles negocios quebrados durante la pandemia o por efectos del desgobierno pasado. Ya le entró al problema de La Zorrita, y va más allá: Pide a los negocios emproblemados y que no vean formas de salir de la situación se acerquen a ventanillas municipales a exponer su tema y buscar maneras de ayudarles. No les resolverá del todo los problemas, pero les ayudará a salir del bache, y eso es lo que buscan muchos desesperados comerciantes, industriales en pequeño, constructores y demás, que no pocos siguen padeciendo penuria y media por haberle metido dinero bueno al malo. Ya hemos platicado que las distintas oficinas estatales pedían a negocios y constructores que consiguieran créditos e financiaran las obras, al fin que luego el gobierno les pagaría hasta el último centavo, y eso no ocurrió nunca. Bien por Toño Ochoa, que finalmente alguien está intentando rescatar a toda esa gente emproblemada por la irresponsabilidad de los que se fueron…..SILENCIO.- Nada qué agregar a la coronación de los Tigres de la UANL. Sí, de pasón decir que el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos hizo otra de las suyas. El silbante está identificado como uno de los protectores de los equipos de Monterrey. Anoche, se observó claro en la televisión, que André Pierre Gignac parece que hasta le mentó la madre, sacó la tarjeta para amonestarlo y así expulsarlo, pero…quizá recordó que ya estaba amonestado y se guardó la amarilla. Luego, el francés hizo el penalti con el que los felinos empezaron a levantarse, pero…Gignac jugó tiempo extra, debieron expulsarlo y eso quizá hubiese evitado la remontada que, así se dan en el futbol. Casi siempre que un equipo va ganando 2-0, viene alguna acción desafortunada que permite a los que están en la lona levantarse y empezar a caminar, como vimos anoche a los Tigres, aunque…todavía no entendimos qué pasó en Zapopan, pues el chiverío tenía todo para alzarse con el título. Nadie se explica cómo el técnico chiva sacó a Alexis Vega cuando era el que más movilidad le estaba dando al conjunto tapatío y que amenazaba con ampliar el marcador. Repetimos, todavía no entendemos qué pasó con ese maldito 2-0, cartones con los que el que escribe también perdió una final que se escenificó en el campo Rodríguez, el de entonces, ahí frente al estadio Francisco Zarco, pero que también a nosotros nos dejó traumados de por vida. No quisiéramos estar en los botines de los jugadores del rebaño desgraciado…..LÁSTIMA.- Estuvimos ayer en el estadio Francisco Villa, vimos la paliza despiadada que le puso Generales a Mariachis en el juego de la tarde de 13-1 y de 5-2 en el juego nocturno, pero nos llamó mucho la atención la pobre asistencia a la tribuna. No obstante la altísima calidad del beisbol que se está jugando en la Liga Mexicana, ninguna empresa ha de sobrevivir a esas pobrezas, qué lastima, y eso que este torneo el cuadro de Durango conformó una novena que le pega a cualquiera del circuito. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche o en redes, pues estamos en todas.

