+ Autorizan 584 millones para la súper a Mazatlán

+ No está mal, pero no serán suficientes para arreglarla

+ El portento de la corrupción requiere mucho dinero

+ Sale primera nave turística-comercial al cosmos

+ París arde por la muerte de jovencito por un policía

“Jovencito mata a policía en Durango, no pasa nada. Policía mata a jovencito en París; está ardiendo París…”

Juan Sin Miedo

Los daños que resiente la súper carretera Durango-Mazatlán son por miles de millones de pesos, no por 584, aunque al final son buenos esos dineros aprobados para atender lo prioritario y contener el deterioro del otrora orgulloso camino…..RECUENTOS.- La historia es larga de contar sobre el robadero sin llene con que hicieron la súper carretera. Al final, los contratistas entregaron gato por liebre, pues se robaron la mayor parte del dinero programado para la súper…..SUMAS.- Entonces, 584 millones de pesos es una “baba de perico” para hacer frente al daño con que “terminaron” el gran proyecto, portento de la corrupción en México, pero no son malos. Ojalá que sí los gasten en arreglos del camino y no me vayan a salir con que también se los robaron, porque suele suceder. Aparte, dicen los que saben que la oscuridad de los túneles es debido al robo de cable que por meses cometieron no menos forajidos del rumbo, de manera que…nada más en el cableado de nuevo se irá esa cantidad, pero hagamos votos para que les alcance algo más, porque el camino todo está para llorar, o para dar lástimas, pues ahí han muerto por esas causas muchas personas, familias enteras…..SEGURIDAD.- El gobernador Esteban Villegas, desde antes que renunciara a la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López, le había pedido que la Guardia Nacional asuma la vigilancia de todo el trayecto y que el exfuncionario aprobó el pedido, pero ya no supimos hasta dónde llegó, dado que la GN, sus uniformados y sus vehículos siguen luciendo su palmito en la sombra de las casetas de cobro, y ahí no sirven mucho para el caso de un asalto en el camino…..AVANCES.- Hoy, la empresa Virgin Galactic, filial de Virgin Airlines, logró su primer vuelo comercial-turístico al espacio exterior. Sin duda, un avance científico sin precedentes que sentará las bases para que un día no muy lejano cualquiera podamos viajar al cosmos como quien va por las tortillas. Hoy, la nave de Virgin Galactics transportó a cuatro empleados de la Fuerza Aérea Italiana que en unos cuantos minutos vivieron la experiencia de su vida y que quizá sea la aspiración de muchos de los seres humanos que no tenemos la menor idea, porque no lo hemos visto, cómo es el espacio y qué se necesita para vivir allá. Sin duda, un avance extraordinario, no obstante que Virgin Galactics ya había realizado cinco vuelos con empleados de la misma compañía propiedad del potentado Richard Branson. Hoy, la aeronave despegó y regresó a la basa Spaceport ubicada en el estado de Nuevo México concretando así su fase de pruebas y enfilando hacia el turismo espacial que por lo pronto tendrá un costo de entre 200 y 250 mil dólares, pagados por adelantado, para que los interesados vayan apuntándose…..CALMA.- La tormenta tropical Adrián, que pudiese convertirse en un monstruo, todavía está lejos del macizo continental, aunque trae dirección hacia las costas mexicanas de Colima, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, también pudiese desviar su dirección y eso es lo que debemos seguir de cerca. Estar atentos a su evolución precisamente para no exponernos a consecuencias desastrosas, sobre todo porque nadie sabe si llega o cuándo puede tocar tierra. Por lo pronto hay calma, la distancia en que se encuentra la tormenta no debe asustar a nadie, por ahora, pero no lo perdamos de vista…..VIAJEROS.- Si alguien de ustedes está pensando viajar a París y sus alrededores, le aconsejaríamos que la piense dos veces, porque los disturbios por la muerte de un muchacho a manos de un policía llevan 48 horas y pudiesen extenderse a 72, aun cuando Emanuel Macron, el presidente francés, anunció acciones contundentes para impedir que los desmanes se extiendan una noche más. París está ardiendo por la muere de un jovencito por un policía, y acá, un jovencito mata a un policía y todo mundo silencio. No pasa nada…..REGLAS.- Sabido es que en el caso de la muerte aquí del policía preventivo, en el hecho participaron otros menores que por lo mismo son inimputables, por lo que nuestros legisladores debían revisar bien el tema y admitir que en muchos casos cualquier chiquillo de 10 años se vuelve una fiera ante otros chiquillos y ni se diga de un viejo indefenso. Casos hay mil en los últimos tiempos en los que aquellos “chiquillos” saben de que la ley los tolera y por eso se vuelven verdaderas hienas al ataque. O sea, los chiquillos ya nacen muy precoces y por tanto merecen ser tratados con esa misma precocidad, porque no es posible que por una graciosada, como hicieron con ese policía muerto, los chiquillos vayan, paguen con una sonrisa y regresen a las andadas. No se vale, y pronto alguien debe hacer lo necesario para evitar que aquellos “inocentes” niños sigan haciendo de las suyas, como tenían meses o años haciendo lo que les dictaba su santa voluntad en las colonias Luz y Esperanza, López Portillo y otras del rumbo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más





WhatsApp