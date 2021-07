“Chicotito”

+ Una mentira, aunque se cuente por millones, es mentira

+ Aparecen encuestas patitos por de más chafas y burdas

+ Hay dudas sobre Mitofsky, no habrá con Poligrama

+ Encuestas ya no sirven para engañar a los electores

+ Humillación, tiran uniforme de México a la basura

“Intentan con disparates de supuestas encuestas posicionar a suspirantes a la gubernatura…”

Juan Camaney

Una mentira, contada por miles o por millones de veces, seguirá siendo mentira todas las veces que se trate de explicar. Una golondrina no hace verano, o una encuesta de ninguna manera quita o pone aspirantes. Así de claro…..VACILADAS.- Han aparecido en las últimas horas distintas ideas sobre supuestas encuestas “patito” que tratan de apuntalar a Fulano o a Zutano en la carrera. Son verdaderas ocurrencias que ofenden hasta al más taimado. Burdas, tendenciosas, maliciosas e inverosímiles. Sin el menor ápice de credibilidad…..FALSO.- Repetimos: Una mentira, por más veces que se cuente no deja de ser mentira. Sigue siendo una falsedad que en los hechos producirá exactamente lo mismo, una mentira. Entonces, bajo esa premisa, sinteticemos que, hoy, no hay mucho por platicarles respecto a encuestas serias. Y miren que luego nos llevamos cada sorpresa hasta de empresas creíbles como Consulta Mitofksy, TResearch, SABA Consultores y otras, pues luego nos presentan cuadros medio sacados de ultratumba, cuestionados precisamente por su improbabilidad, pero aun así, tenemos que tomar esos números con seriedad y sus debidas reservas. Sobra decir que las que aparecieron en las últimas horas, como esas de Poligrama, las consideraremos el día que incluyan algún dato real, verdadero, creíble…..CALMA.-La carrera por la candidatura al gobierno estatal es una lucha de resistencia, de altibajos por los que una vez se está a la punta y otra a la cola. Es el ritmo de la carrera el que va dosificando las exigencias en el esfuerzo. Hay que irle tanteando el agua a los camotes de acuerdo a como pida la olla, pero querer forzarlo todo para que amanezca más temprano es una gran equivocación que al final ha de pasar factura. La lucha en serio, la pelea en forma por la candidatura empezará allá por noviembre, si no es que hasta diciembre. Ahora todo son rounds de tanteo en los que la fanaticada podrá ver a los suspirantes y entenderlos, pero sobre todo valorarlos como para compararlos con los que habrán de ir madurando los otros partidos ….. HUMILLACIÓN.- Mientras, digamos que nos hierven los adentros al enterarnos que el equipo de softbol de México hubo de pisotear el nombre de nuestro país al tirar a la basura los uniformes con que compitieron en Tokyo para poder hacer espacio en sus maletas, que en la apariencia ya iban rebosantes por las almohadas, sábanas y otras ropas robadas del cuarto que ocuparon en la Villa Olímpica. Trasciende ahora que las integrantes del equipo de softbol son en su totalidad norteamericanas, menos mal. Que en el conjunto que alcanzó el cuarto lugar de la competencia solamente incluyeron una mexicana con residencia en nuestro país. O sea que, hay “paro”, que podemos sacudirnos la vergüenza diciendo que se trata de norteamericanas renegadas que lo más probable es que nunca debieron enfundarse en la ropa mexicana. Ahora los responsables de la delegación advierten que ninguna de las veintitantas muchachas que vistieron la franela de México volverán a colocársela. No las volverán a convocar ni por equivocación, y es donde podemos concluir que está el error. Por qué llamar a personas que no sienten nuestros colores, por qué convocar a extranjeras que no conocen México ni por error, especialmente porque al traer a una extranjera a ocupar indebidamente un lugar se desplaza a las mexicanas que quizá hubiesen perdido más juegos, pero no habrían tirado nunca el uniforme como ruinmente hicieron las gringas. Con razón vimos puros apellidos raros como OToole, Robinson, Williams, Petersen y otros en el conjunto tricolor y ninguna García, Pérez o Robles. Ana Gabriela Guevara y sus ayudantes tienen mucho qué explicar por la gran ofensa que nos recetó hoy ese grupo de renegadas…..FÓRMULA.- Esta noche el equipo de México juega su pase a la final de la Copa Oro ante Canadá. El equipo azteca debe vencer para ir por todo, aun cuando el equipo canadiense tiene lo suyo y puede sacarlo a relucir durante el encuentro. Antier, durante el juego de Tokyo descubrimos la mejor manera de presenciar un partido por la televisión: Le quitamos el sonido y dejamos a los jilgueros que gritonearan sus “quiquinazos” como para poder entender mejor el juego, y funcionó. Entendimos cuando el equipo tricolor estuvo en riesgo y cuando estuvo a punto de mostrar su superioridad sobre el equipo de Sudáfrica y nos fuimos tranquilos del encuentro varios minutos antes de concluir el tiempo reglamentario, la diferencia de calidad entre una y otra oncena no tenía ninguna duda. Ah, pero tantita cuerda que le da uno a los comentaristas de las dos televisoras, se mandan. Apenas le ganaron a Francia y ya estaban hasta apostando que aplastarían a Japón para colocarse en las finales, y ándale, que los nipones nos regresaron a nuestra realidad. Por la mínima, pero nos devolvieron a donde habíamos partido. Los jilgueros dejan volar la imaginación y lo ponen a uno a soñar despierto, cuando no tenemos ni la menor idea de lo que sigue, como fue el caso de Japón, que por donde le busquen, está más cerca que México de la final y de la medalla de oro. ¿Así o más claro…?

