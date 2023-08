+ AMLO mantiene el 60% de aceptación popular

+ Handicap inmejorable para el “bueno” de Morena

+ Nada está resuelto, pero se resolverá el domingo

+ MC se va en solitario con Samuel García

+ Tres quincenas sin sueldo personal del ISSSTE

“No pierden nada más los campesinos con la sequía, perdemos todos…”

Juan Pueblo

Y contra lo que pudieran pensar algunos, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un 60% y hasta 65% de popularidad, según encuestas difundidas hoy en diversos medios nacionales…..VOTOS.- Traducida en votos esa sorprendente aceptación diríamos que el corcholato o corcholata que resulte aspirante a “coordinar los comités de base” saltaría a la palestra llevando inmejorable handicap…..PRONÓSTICO.- El pronóstico para la elección del siguiente año sería, evidentemente, favorable hacia el candidato de Morena y sus socios. Cosa de dejarse llevar, de avanzar y de no meter el choclo en la campaña para sostener esa innegable ventaja. Posición en la que estaría por igual quien resulte del FUM, dado que la victoria se construiría con aciertos, y quien falle, se irá al desfiladero, por decirlo de alguna forma…..SÍNTESIS.- Todavía no hay “destapados”. Los dos están muy cerca de la decisión final, pero…nada está resuelto en ninguno de los bandos. Incluso, pudiera saltar la liebre en cualquiera de los dos grupos que vendría a dar al traste con muchos de los proyectos de las partes. Es muy probable que la gran decisión brinque de donde menos se espera, toda vez que hasta el momento existen de menos cinco personajes cerca de la decisión final, tres por Morena y dos por el Frente. Los morenos serían: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Incluso hay los que invierten el orden de la forma narrada, creyendo que AMLO tendría al más seguro sucesor en su paisano, el otro López. Sin desconocer que las últimas encuestas, que son invisibles, marcan a Claudia en primerísimo lugar, pero si se tratara de definir con el corazón, el efectivo será Adán Augusto. O sea, no está fácil. Ya se agotaron los tiempos y no queda otra, ya las encuestas salen sobrando, el bueno saldrá de Palacio, aunque los morenos digan lo contrario. Mientras en la tienda de enfrente pareciera que Beatriz Paredes como que entiende, luego se arrepiente, que Xóchitl Gálvez le lleva una gran ventaja por de más difícil de alcanzar, pero llegan y le hablan al oído y se niega a dimitir. Ayer, Alejandro “Vandalito” Moreno declaró que los números no favorecen a Beatriz, aunque la propia Paredes le pidió públicamente que le muestren la encuesta de que se está hablando. O séase, para no extendernos en el tema…..REVERSA.- Mientras tanto, en Movimiento Desahuciado, parece que se han puesto de acuerdo ir en solitario a la candidatura presidencial. Saben que no ganarán y prefieren dividir para favorecer al grandulón. A las invitaciones de Xóchitl para que se sumen a su causa, Dante Delgado, el gerente general de esa pujante empresa respondió hoy que no van ni con Morena ni con el Frente, con lo que favorecería al más fuerte. Piensa Delgado que postularán al influencer Samuel García, quien en los inicios había declinado tomar la candidatura, pero ayer ya dijo que: “Si México necesita un joven como presidente, yo tengo 36 años…”. Sí, es muy joven, igual que su compadre Luis Donaldo Colosio, pero los regios echan pestes contra ambos. El fracaso de Samuel y Luis Donaldo es monumental que está derivando en todo tipo de violencia, que aparentemente controlaron los exgobernantes, pero los neoleoneses no aceptan la labor de uno y otro. Están arrepentidos por haber puesto a esos chamacos a gobernar, y aunque tienen mucho dinero para hacer infinidad de cosas, están hechos pelotas y no pueden despegar. No sería una buena decisión de MC irse por Samuel, pero…allá cada quien sus errores. Lo malo es que MC le echaría una gran mano a Morena y acabaría allá al final de la clasificación, como siempre…..RAZONES.- Dante Delgado dice que “no existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenados al fracaso. México no estaba obligado a decidir entre los que le fallaron a los mexicanos y los que prometieron cambiar la historia, solo para repetirla. PRI y PAN son sinónimos de corrupción e impunidad y los acusó de ser responsables de la tragedia en que está sumido México…. O sea, en parte tiene razón el dueño de MC: “La alianza del PRI y el PAN es una medida desesperada para recuperar el poder. Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que puede vencer a Morena…”…..APLAUSOS.- Y por qué carajos no movieron el Día del Abuelo al domingo, adelantado o atrasado, pero…bien vale la pena un trozo de carne y no menos helodias, pero ayer, por ser lunes, todo mundo se concentró en el regreso a clases y nadie se apersonó con mariachi o de perdido un chirrín para levantar el ánimo. Hay discriminación, sin duda…..AVISO.- Personal médico del ISSSTE, sobre todo el personal suplente, está que se lo lleva la tiznada porque suman tres quincenas sin sueldo. Nadie de la delegación sabe por qué pasa eso, si se supone que el recurso llega puntual de México o será que no llega, pero…nadie les ha avisado nada. Ojalá alguien tuviera la delicadeza de informarles cómo está el rollo…..ÓRALE.- Rubén Calderón, el exsecretario de Educación que, dice su sucesor Guillermo Adame, se robó hasta el bote de la basura. Le hace cuentas multimillonarias y nadie ha salido a negarlas, de modo que para el populacho así se queda. Negó esta mañana que lo entrevistara el 12, dizque por su privacidad y la seguridad de su familia. O sea, no hay que preguntarle mucho, solo que diga si saquearon o no a la oficina, con eso nos damos por respondidos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

