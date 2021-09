+ Los hospitales oficiales siguen cerrados

+ Los cerraron con el pretexto del covid

+ Aunque el coronavirus ya cedió gran parte

+ Diputadas petistas piden combate a huachicol de medicinas

+ La legisladora Celeste Sánchez las encabeza

“Hora de que se combata también el huachicol de los medicamentos en el IMSS e ISSSTE…”

Dip. Celeste Sánchez

Los distintos hospitales del sector salud suspendieron la atención a otros padecimientos por la pandemia, y aunque el coronavirus ha disminuido, los nosocomios siguen de vacaciones largas…..ALTO.- Miles de enfermos han visto empeorar sus padecimientos ante la falta de atención, también de medicamentos, que decretaron la SSA, IMSS e ISSSTE desde el año pasado. Y eso que, de manera oficial, los hospitales siguen atendiendo a otros pacientes, aunque de a mentiritas…..ORDEN.- Los tres grandes hospitales de la ciudad han interrumpido sus servicios dizque para atender a los enfermos con covid-19. Se entiende que hayan reducido la atención a otros padecimientos cuando lo fuerte de la enfermedad está pasando, pero…hay casos de hospitales que ya no tienen gran cosa de enfermos por la pandemia, pero tampoco han reanudado la atención a los demás padecimientos…..REACCIONES.- Las complicaciones no se han hecho esperar para toda la derechohabiencia, tanto niños como adultos y adultos mayores, pero…si el enfermo no tiene para visitar a un especialista, con sus ganas se queda y tendrá que cargar con las complicaciones, llámese diabetes, alta o baja presión, etc., pues en los hospitales del sector salud no hay forma de que alguien les atienda. Todo mundo pareciera estar de vacaciones largas y no hay quien los supla, lo que quiere decir que si alguien está en riesgo de muerte va a morir sin que nadie le brinde la menor atención. No se discute que tuvo que atenderse el covid como prioridad, pero la emergencia está cediendo, la urgencia está superada, ya tienen un mayor espacio los hospitales como para reanudar la atención a los demás enfermos, entonces ¿por qué no se reanudan las actividades en general? Sin olvidar que tanto el ISSSTE como el IMSS funcionan con las cuotas de sus derechohabientes. Los trabajadores pagan sus cuotas íntegras, puesto que en la emergencia no hubo ni un descuento, pues los servicios por los que pagan puntualmente llevan más de año tirados a su suerte, por no decir que a la basura….SILENCIO.- Extraña y mucho que las organizaciones sindicales a las que pertenecen los derechohabientes tanto del IMSS como del ISSSTE no se hayan percatado de la anomalía, puesto que hasta el momento ninguna organización se ha incomodado por el desprecio y falta de respeto a los trabajadores. Una de dos, los sindicatos están vendidos o de plano son unos ciegos que ni por aquí les pasa la ofensa que están obsequiando a sus agremiados, aquellos a los que juraron defender hasta con su vida…..ABSURDO.- Un verdadero despropósito el asumido ayer por la tarde durante la marcha de mujeres pro abortistas en la Ciudad de México, pues además de hacer un quebradero de vidrios varias de ellas armadas con martillo o mazo se dieron a la tarea de quebrar o destruir las bases de diversos monumentos. Tal vez su propósito era precisamente dañar de forma irreversible tales componentes urbanos. Vimos a través de la televisión la forma exagerada de la protesta. Nadie niega el derecho a protestar, pero de esa forma la protesta se transforma en el absurdo, puesto que los monumentos son los menos culpables de sus problemas. Antes nada más los pintarrajeaban, ahora tratan de echarlos abajo y eso no se vale. No es destruyendo la infraestructura urbana como debe exponerse una inconformidad. Y, al final, algo que tampoco entienden esas mujeres, es que los daños causados a la infraestructura citadina tendremos que pagarlos entre todos, incluyéndolas a ellas, pues en la reposición se utilizará dinero de nuestros impuestos, o fondos que tal vez pudiesen usarse para resolver otros problemas o carencias que nos afectan a todos…..TÓMALA.- Y en eso estábamos cuando en la Cámara de Diputados la legisladora duranguense Celeste Sánchez coordinó una protesta a nombre de las mujeres de la bancada del Partido del Trabajo en la que exigió que así como se combate el huachicol de la gasolina se combata el huachicol de los medicamentos tanto en el IMSS como en el ISSSTE, puesto que los padecimientos de ambas instituciones es muy parecido. Hay mucho trafique con las medicinas, particularmente los productos controlados, los que tienen más valor, casualmente, los que más faltan en ambas instituciones y los que nunca pueden lograr los derechohabientes, que tienen que comprarlos en las farmacias comerciales, aunque la mayoría de las veces se quedan sin comer. O sea que, muy bueno que una diputada haya tratado el tema y mejor que la escuchen para que de una vez por todas se le ponga punto final al robo de esos productos tan elementales para los enfermos, tan necesarios para combatir los distintos padecimientos. Ojalá escuchen a las legisladoras petistas y que a la voz de ya se termine con el robo descarado de los medicamentos controlados, robos por los que incluso incendiaron el almacén central del IMSS hace algunos años, y aunque se supo cuál era la razón, la Policía Federal nunca investigó o le valió el gravísimo problema. 