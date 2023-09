+ Muy pocos entienden eso de donar órganos

+ Hay países muy avanzados en esa materia

+ Religiones, a veces, son el principal impedimento

+ Se puede donar y seguir viviendo, se advierte

+ Ya cartean a Sandra Amaya para una senaduría

“Donar un órgano es la experiencia de humildad y generosidad más grande del ser humano…”

Anónimo

La donación de órganos es quizá la acción más noble y digna de los seres humanos, puesto que con una parte de nuestro cuerpo devolvemos a la vida a otras personas, y eso no se paga con nada…..SALUD.- Millones de seres humanos están a la espera de una donación, de un riñón, de huesos, de corazón, de córneas, etc., etc., aunque la donación sigue siendo un tabú en muchas personas por sus creencias. Esto es, que algunas religiones rechazan la donación y por eso en partes del orbe aún es algo improbable…..ESPERANZA.- Millones de personas, sin embargo, tienen vida gracias a esas donaciones, y en muchos casos los donantes también siguen vivos, dado que es posible donar partes y no el total de un órgano y eso le permite al donante mantener la vida. Algo distinto es cuando el donante es un occiso, dado que del cadáver es posible extraer casi todos los órganos, aunque para ello se requiere la aprobación en vida, o de la autorización de sus familiares…..DIVINO.- Sin duda, la donación de órganos es lo más hermoso de la filantropía y la generosidad, puesto que se ha rescatado a millones de seres humanos de una muerte inminente. Por eso, todos debíamos estar dispuestos a que nuestros órganos, si es que todavía son útiles, se trasplanten, porque es diferente en personas de la tercera edad y con padecimientos crónico degenerativos. Anotar que la Organización Mundial de la Salud tiene una alterna Organización Mundial del Trasplante, el ente por el que se promueve en los distintos sectores sociales la generosidad de los vivos para que con alguna parte de nuestro cuerpo, vivo o muerto, podamos salvar a alguien que va directo a la muerte por las deficiencias de alguno de sus órganos…..TRÁFICO.- La donación es una actitud de humildad y fraternidad con el necesitado, aunque también existe el tráfico de órganos y ese sí es a cambio de dinero, pero lo más importante es que las donaciones deben ser voluntarias y sin nada a cambio. La satisfacción de haber dado vida a otra persona, nos han dicho algunos donantes, es una caridad invaluable del que dona, y un gesto eterno de agradecimiento del que recibe…..APROBADO.- Si mis órganos sirven, en vida o muerte, para salvar a alguien, están a la mejor disposición de los servicios médicos. Ojalá y la misma actitud asumiéramos todos, que todos nos juntáramos para darle vida a los que sufren por falta o por deficiencias en el funcionamiento de los distintos órganos…..ALTO.- El problema de Marina Vitela es que tras la derrota de la elección pasada se retiró del mundanal ruido abandonando la plaza y se tiró a la hamaca, cuando había mucho qué hacer. El caso tiene relación con el run run que anda desatado de que la excandidata quiere senar, aunque para que ocurra tendrá que pasar por morenas que no han dejado de chambear, como el caso de Sandra Amaya o el de la misma Cinthia Hernández, que fueron parte del activismo fallido de Adán Augusto López, pero ahí siguen. Ayer, Cinthia en distintos escenarios confesó que para ella quien merece la senaduría se llama Sandra Amaya, tiene una militancia intachable y con ella los méritos para llegar a la cámara alta. Ojalá y se diera, tendríamos una excelente representante federal en la hoy lideresa del Congreso del Estado, que a días de asumir el paquetazo legislativo ahí la lleva, sacando adelante la chamba, incluyendo la que viene arrastrando la legislatura de hace tiempo…..HECHO.- Esteban Villegas estuvo esta mañana varias horas reunido con un grupo de empresarios chinos que vienen a darle forma a los acuerdos alcanzados en su visita a China. No escucharon las paredes nada sobre lo tratado, pero pronto lo sabremos, ya que arranque la instalación de las empresas en ciernes. Y volvemos con la aburridora, que si son maquiladoras, no importa, que vengan, se instalen y ofrezcan fuentes de trabajo, y que esas fuentes de empleo generen movimiento económico. Vamos, es tal nuestra necesidad que no tendremos opción, no podemos rechazar esas fábricas que vendrán a darle trabajo a los duranguenses. No estamos para ponernos exigentes y negarnos a maquiladoras o tiendas departamentales, porque ya hay internautas que están quejándose dizque porque son maquiladoras, y aunque lo fueran, decimos, no podemos ponernos exigentes. Es nuestro destino y tenemos que admitirlo o quedarnos cruzados de brazos esperando que caigan del cielo ropa, zapatos y platos de comida…..APLAUSOS.- No obstante, sabemos que además de la fábrica de componentes electrónicos que está debidamente firmada, para lo que incluso el ITD ya prepara una carrera para educar a muchos jóvenes que tendrán trabajo asegurado, son proyectos importantes que están por bajar a nivel de suelo. Es todo por hoy amigos, nos leemos mañana aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

