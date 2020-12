“Chicotito”

El PRI sería el gran perdedor en junio próximo

Ah, pero la cúpula cree que aún están en el poder

Hay motín en el tri por el gandalla reparto del botín

Su única esperanza será una alianza triunfadora

No hay espacio para nadie más en hospitales de CDMX

“Los hospitales están rebasados, no hay cama para nadie más. Los próximos enfermos tendrán que atenderse y morirse, en su caso, en su casa…”

Juan Pueblo

Si hoy fueran las elecciones, dicen los expertos, el gran perdedor sería el Partido Revolucionario Institucional. El tri está en la lona, no acabado, pero casi, y su estructura mantiene las costumbres como si estuviera en el poder….. MOTÍN.- Entre las élites priistas, que no son muchas por cierto, se traen toda suerte de historias sobre el trabajo de Luis Enrique Benítez y, particularmente, por la forma de administrar los recursos partidarios. Hay motín, pues, para que mejor me entiendan…..SUSPIRANTES.- Benítez, aseguran, está moviendo los dineros del partido hacia una candidatura que, en serio, nada más él está viendo, toda vez que el PRI es la tercera o cuarta fuerza política en la entidad. Los recursos que recibe por prerrogativas no son lo abundantes de otros tiempos y pues, como tienen un dueño, no hay para los demás, y eso, eso trae poquito más que encabritados a los de abajo…..RESTAS.- Hoy, Luis Enrique organizó un desayuno con algunos medios con motivo de Navidad. Quién sabe si él hizo las invitaciones o puso al barrendero a que las hiciera, porque invitó solamente a algunos y despreció a muchos, de modo que, al final, esos despreciados se la cobrarán en la próxima elección, y no se diga si él va en la boleta, porque en una hipotética posibilidad, no le regalarán nada, amén de que la política en México es un negocio de muchos ceros a la derecha, pero en el tricolor es nada más para el presidente y sus cercanos…..SALVACIÓN.- No tiene el PRI en este momento los cuadros necesarios y solventes para encarar una candidatura. Sí, habrá muchos que quisieran ir en la boleta, pero eso no es garantía de nada. La única posibilidad de salvación del PRI es una eventual alianza, como se ha venido cocinando desde hace tiempo, aunque para pensar en la sobrevivencia será menester que la alianza presente cuadros eficientes, sin cola que les pisen…..S.O.S…- Hoy muchos países de Europa están anunciando su cierre total a los externos, de la región e internacionales. Están suspendiendo sus vuelos al mundo y quien llegue a dichos países tendrá que demostrar que va libre de coronavirus. Han prohibido la movilidad desde ahora hasta la segunda semana de enero con lo que demuestran que la pandemia está fuera de control y puede agravarse en las próximas fiestas. Viven en Europa una segunda o tercera oleada de contagios que para los habitantes, para los ciudadanos de a pie, les vale, pues siguen volcados en las tiendas buscando los regalos de Navidad que no pudieron comprar en su momento…..CALAMIDAD.- Acá, en nuestro país, las cosas van de mal en peor. Van casi 120 mil muertos, pero ese no es el problema, el problema es que de llegarnos la segunda o tercera oleada que está golpeando a Europa, y si no se generalizan las medidas de precaución aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud, para marzo próximo la cifra de muertos andará por el orden de los 200 mil, una verdadera catástrofe en la que, según Hugo López Gatell, al final serían unos seis mil, u ocho mil fallecimientos, cuando mucho, o 60 mil en un estado catastrófico. Pues todos los pronósticos han sido rebasados con tanto muerto y, lo peor, es que todavía no se le ve el final a esta gran tragedia. Las vacunas, en la mayor parte del mundo, las están usando para efectos políticos, para afianzar o mejorar la imagen de los gobernantes y, en México, ya le han encarado varias veces al presidente Andrés Manuel López Obrador que no la utilice para llevar agua a su molino. Además de que en la realidad en México no tenemos ninguna vacuna disponible. Todo mundo habla de ella, pero la susodicha no termina de llegar. Sí, ya la empezaron a aplicar en Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, España y otros países a pesar de los efectos secundarios, pero tan encarrerados están que las fallas que trae el inmunizante se las están pasando por el arco del triunfo. Inicialmente se dice que varios de los vacunados han visto desarrollarse intensos cuadros de alergia, lo que parece irreversible, que tendrán que cargar por el resto de sus vidas. Es decir, aunque ya haya vacuna en algunas partes, en México no tenemos nada, el virus está causando estragos en los mexicanos, consecuencia del pésimo trato a la pandemia por parte del Gobierno Federal, que inicialmente tocó el tema como mera vacilada, una ocurrencia pura. Y, lo más terrible, que a pesar de que las autoridades sanitarias han pedido a los mexicanos que se olviden de fiestas de Navidad y Año Nuevo, parece que les dijeron vayan todos a buscar de última hora los regalos para que queden bien con los suyos y preparen todo para echar la casa por la ventana en los días finales de diciembre. Sobra comentar que en la Ciudad y Estado de México ya están saturados todos los hospitales dedicados al Covid, y quienes requieran atención especializada tendrán que irse a atenderse a su casa o a morirse en su casa. No hay otra opción…

Muchas gracias

