“Chicotito”

El Covid cambia hasta nuestras tradiciones

Todavía nos falta mucho por conocer

Jóvenes más afectados por el coronavirus

7 años después de inaugurada, reparan la súper

El portento de la corrupción en México

“El portento de la ingeniería en México, la súper a Mazatlán, se consolida como el portento de la corrupción en México…”

Juan Camaney

La vida, como la conocimos, es otra a partir del coronavirus, y eso que todavía no sabemos qué otros efectos adversos habrá de dejarnos. Falta mucho para saber hasta dónde alcanzarán esos cambios…..ALTO.- Mañana es el día de San Judas Tadeo y, de entrada, el templo respectivo tendrá sus puertas cerradas como las tiene hoy y las tendrá después precisamente para evitar aglomeraciones. Y lo mismo está sucediendo en otras ciudades, como en la Ciudad de México, cuyo templo de San Hipólito, el más frecuentado del país para venerar y recordar a San Judas Tadeo, está cerrado y no abrirá las puertas hasta nuevo aviso…..TRISTEZA.- La devoción por San Judas, desbordada siempre para estas fechas por medio de danzas kilométricas y aguantadoras en el tiempo del baile, tendrán que esperar para mejor ocasión. La expansión del virus por todo el país obliga la cancelación de los festejos, al menos por lo que respecta al presente año…..ESPERANZA.- El mundo, como México y Durango, viven un rebrote o repunte de la pandemia que, como decimos, no tenemos idea de qué más habrá de dejarnos. Los miles o millones de muertos en el orbe, parecen no ser suficiente, que todavía tendremos que aguantar mil y una calamidades más…..ESPERA.- Son tiempos de dolor los que vivimos en los que otros sufren lo indecible por no poder visitar los panteones e ir a estar cerca de sus parientes desaparecidos. Y aunque parece algo tan sencillo como ir y venir del panteón, la realidad es que los panteones abren sus puertas nada más a nuevos fallecidos, y no para visitar a los seres queridos desaparecidos. Por eso insistimos en que la pandemia nos ha dejado muchas adversidades, pero parece que nos dejará muchas más que por ahora no podemos predecir…..CAMBIO.- Vivimos la enfermedad más terrible que haya enfrentado la humanidad. Que es un virus que llegó para quedarse y al que tendremos que acostumbrarnos, quizá, pero la terrible realidad es que la vida está acusando un cambio que ni en sueños previeron nuestros antepasados. Un simple virus, aunado a la indiferencia e irresponsabilidad de muchos seres humanos, están haciendo estragos en la sociedad, y aunque a unos preocupa, a otros no y van por la calle como si estuviesen blindados, como presumiendo alguna protección divina que está muy lejos de suceder…..MUTACIÓN.- Advierten los expertos un cambio en la aparición de los contagios, pues de afectar mayoritariamente a los mayores de edad, especialmente de la tercera edad, los índices de contaminación están mudando hacia los jóvenes, puesto que de pronto los contagios han aparecido entre menores de treinta años y mayores de 18. No hay que ir muy lejos por la respuesta, en su mayoría los jóvenes son los primeros en ignorar las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Son los más asiduos asistentes a los antros y sin las medidas mínimas de protección. Claro, en su regreso a casa llevan la contaminación a sus hermanos, padres y abuelos, pero los contagios están manifestándose con más claridad entre los jóvenes, y eso hay que advertirlo para que nadie esté creyendo que por ser joven y hallarse en plenitud de su sistema inmunológico está exento de contraer la enfermedad…..APROBADO.- Algo atrasados, los ingenieros de la súper carretera Durango-Mazatlán empezaron a construir, siete años después de inaugurada, la obra hidráulica del camino al puerto. No se hizo en su momento por razones obvias, por robarse el dinero, y los efectos no se hicieron esperar. Las caídas de agua, piedras, palos, arena, grava y otros objetos obstruyeron cientos o miles de veces la circulación, dado que el camino natural de esas caídas muchas veces fue a parar precisamente a la cinta asfáltica y las dificultades no se hicieron esperar. El caso es que, de unas semanas a la fecha sobre el kilómetro 155 empezaron a “canalizar” las tales caídas, es decir, se empezó a hacer la obra hidráulica, exactamente siete años después de inaugurado el camino. La obra hidráulica, dicen los que saben, debió ser primero que la cinta asfáltica, y en este momento están haciendo lo que debieron hacer hace muchos años y que no lo hicieron por robarse el dinero. O sea que, es cierto, lo que alguien llamó “Un Portento de la Ingeniería Mexicana”, otros lo calificaron como “El Portento de la Corrupción Mexicana” que, si el presidente Andrés Manuel López Obrador se mete a investigar, va a encontrar una verdadera cloaca en la que descubrirá transa y media que ya ha sido causa de muchas muertes en el camino, que ha modificado mucho del proyecto original, especialmente en varios puentes y túneles, pues han tenido que parcharlos con remedios mexicanos para impedir que sigan estorbando a la vialidad. Ojalá que nuestro mandatario no voltee para acá, aunque ya sabe algo del caso, pero si lo hace, sirve que Caminos y Puentes Federales se pone en su lugar y mete orden, particularmente en las una y mil sorpresas que se lleva el conductor en puentes y túneles, pues cuando no hay un bloque de plástico naranja en los que se estrellan los automóviles, las alcantarillas están destapadas y como los choferes tienen que hacerse a su derecha, van a ensartarse en hoyancos que han desgraciado cientos de autos, y así por el estilo, sin desestimar los constantes y frecuentes grandes derrumbes, sobre todo en época de lluvias, que ante cualquier chispita echa abajo enormes piedras y grandes cantidades de materiales estorbosos para la circulación. Total que, siete años después de inaugurado, empieza a ser corregido el portento de la corrupción en México. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

