“El diario Contacto hoy es de Ángel Sergio Guerrero Mier, no le vemos mucho futuro…”

El esfuerzo, las privaciones y hasta las desmañanadas han valido la pena para Contacto hoy, que hoy está de manteles largos al cumplir sus primeros 25 años. Somos líderes en casi todos los casilleros periodísticos…..TIEMPO.- El diario Contacto hoy es secuela de la revista semanal Contacto, que circulara de forma ininterrumpida en Durango por más de 20 años, que también marcara tendencias, de modo que estaríamos cerca del medio siglo de trabajo diario, aunque hoy nada más festejamos nuestro primer cuarto de siglo…..BREGA.- Estamos de manteles largos, pero lo celebraremos como hacen los grandes, trabajando, porque esto que hacemos nosotros no permite distracciones ni tirarnos a la hamaca. Si lo hiciéramos perderíamos la nota y dejaríamos a nuestros seguidores sin el detalle de las cosas y eso no nos lo permitiríamos ni nosotros…..APROBADO.- Ha valido la pena la dedicación a nuestro trabajo, dado que la oportunidad de nuestra información ha motivado la consulta de los materiales de muchos millones de personas…..RECUENTO.- Hacia 2016 cubrimos como nadie hizo el desborde de las aguas de la Acequia Grande allá por las colonias Santa María y Maderera. Tuvimos algunos 12 millones de vistas, entre ellas la del presidente de entonces Enrique Peña Nieto, que casi en el momento en que todavía cubrimos el imprevisto envió condolencias a las cinco personas fallecidas. Luego, en el avionazo de Aeroméxico de julio de 2018, nuestra información le dio vuelta al mundo en cuestión de minutos y, según recuentos, tuvimos la friolera de alrededor de 150 millones de consultas, pues la replicaron prácticamente todas las agencias informativas del mundo y, en el caso conocido como “Lord Pistolas”, el número de visitas también pasó de los 15 millones. Esos son nuestros números, récords que guardamos celosamente esperando pronto superarlos con otro éxito informativo para lo que estamos dispuestos prácticamente las 24 horas del día. No es extraño lo que hemos dicho muchas veces, que: “Los primeros, siempre serán los primeros”. Y no es que lo hayamos dispuesto nosotros, sino que el eco de nuestros trabajos por su sola importancia ha alcanzado la penetración arriba anotada, por lo que nos mantiene en el liderato general, con el mayor número de seguidores y “me gusta”, y que nos mantendrá todavía por mucho tiempo, puesto que seguimos prestos para la movilidad que ordene la circunstancia. Algunos pensarán que es cansado, agotador y aburrido lo que nos pasa, pero no es así. Es lo que nos gusta y lo que sabemos hacer, y lo hacemos con mucho gusto, por lo tanto lo seguiremos haciendo por muchos años más…..GRACIAS.- Nuestro agradecimiento eterno a aquel puñado de entusiastas periodistas que se embarcaron con nosotros en la aventura de hacer un diario: Víctor Rubén Hernández Guerrero, que fuera subdirector general por muchos años, además de haber sido el de la idea de cambiar a diario, tras aquella revista semanal: Ma. de Lourdes López Salas, entonces jefa de información y los reporteros incansables: Pilar Aguilar, Armando Aguilar, Patricia Dávila Valero, Wendy Bautista Morales, Iván Soto González, Marino Montoya, Heraclio Rosales, Alberto Rocha, Salvador González, José Luis Reyes, Martha Medina, Anhel Robledo, Sayra Morales, Saul Maldonado, Mayela Gallegos, Fernanda Saenz, Rodolfo Escobedo, Don Miguel Arellano, Luis Pineda, Mariano Cervantes, Ricardo Ochoa, Alicia Barragán; Daniel Ramos Nava se incorporó a Contacto hoy a los dos años de existencia. Luego vinieron Dionel Sena, Lily Ortiz, Brenda Maurer, Raquel Carreón y ni qué decir de nuestra administradora Maricruz Ramírez, que sigue como el primer día, además del nutrido grupo de repartidores que mucho dieron para que nuestro diario pronto se instalara en el gusto de los duranguenses…..MEMORIA.- ¿Y por qué nació Contacto hoy el 30 de enero de 1998? No fue casualidad, desde luego, porque en esto no hay casualidades: Apareció el nuevo diario el día que el PRI “destapó” al exgobernador Ángel Sergio Guerrero Mier. Claro, fue el resultado de varias semanas de preparación y proyección en los que se tomó la decisión entre Víctor Hernández y Jorge Blanco de aparecer en el momento que se diese el “descobije”, pues se dispuso que naciera ese día para arrancar con un buen motivo de fondo. Justo por eso se decidió el nacimiento de Contacto hoy y por lo que pronto los adivinadores de la política en Durango sacaron el cuento de que el periódico era propiedad de Guerrero Mier, además de que hubo los que apostaban doble contra sencillo que nuestra capacidad era tan limitada que ni pensar en que un día llegásemos a tener o dirigir un diario de la calidad de Contacto hoy. El exgobernador, hay que reconocerlo, en función de aquel nacimiento, de aparecer aquella tarde, pronto nos favoreció con las exclusivas de su candidatura. Los detalles que nos confiaba Ángel Sergio, de la misma razón sirvieron “para confirmar” que el periódico era del bien recordado gobernador. Advertir que por causas que todavía no se aclaran, los demás medios hicieron silencio a la hora del “destape”, y Contacto hoy fue el único que le dio vuelo a la exclusiva y se sostuvo durante casi toda la campaña hasta que el diario fuerte de entonces se apersonó ante el entonces candidato y le ofreció publicarle las de ocho columnas a cambio de que ya no le diera a Contacto hoy tanta y sensacional noticia, nos lo confió el entonces candidato. Ya no tuvimos las exclusivas de la campaña, pero…no se nos cerraron las puertas, puesto que conocíamos a todos sus colaboradores y entre todos nos ayudaban a armar muchas otras exclusivas que pronto ubicaron a nuestro diario en la preferencia de los duranguenses, y de ahí para acá hemos sostenido el liderazgo que nos ha distinguido con ser los que marcan la pauta, los que informan a los mismos informadores. O sea que para no echarle más crema a los tacos, rematemos diciendo que: “Los primeros siempre seguirán siendo los primeros…”. No hay más esta tarde, nos vamos a comer. Quisiéramos invitarlos a todos, pero las finanzas siguen a nivel de suelo y no podemos darnos esos lujos. Nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo en lo sucesivo. O en cualquiera de las redes sociales.

Saludos

