+ Mal y de malas el senador José Ramón Enríquez

+ Murieron dos de sus escoltas camino a Gómez

+ La última esperanza de Joserra será el TRIFE

+ Eran policías comisionados por orden superior

+ ¿Qué le falta a Vivanco para meterse a la pelea?

“Hoy, otras dos horas de sufrimiento con el equipo Samsonite que jugará contra El Salvador. A ver si no salen con su batea…”

Juanito Futbolero

Mal y de malas el senador José Ramón Enríquez, pues sus escoltas volcaron ante de llegar a la caseta de Yerbaniz y murieron dos de ellos, en tanto que una mujer quedó gravemente lesionada. Iban todos a la rueda de prensa que ofreció Enríquez en Gómez Palacio…..DOLOR.- Está confirmada la muerte de dos auxiliares del senador, aunque extraña que José Ramón sí haya llegado a su destino y cumplir su compromiso mientras sus compañeros entregaban la vida en el camino. Hace unos minutos, Antonio Bracho, director de Seguridad Pública del municipio de Durango, aceptó que los dos escoltas muertos y la tercera lesionada son elementos pertenecientes a la dependencia, que ya estaban por retirarlos por orden superior, pero por cosas que no se saben explicar los habían dejado otro tiempo, para que los dos occisos hayan terminado con su vida por la tardanza en la aplicación de la orden, qué lamentable para los que les sobreviven. Anota el funcionario que los tres elementos tienen seguro de vida por un millón de pesos en muerte accidental, como si el dinero pudiese llenar el hueco que dejará su partida. Nuestra solidaridad con quienes les sobreviven…..CALMA.- Todavía no está claro cómo sucedieron las cosas. Hay que esperar a conocer el detalle del percance, que era prioritario atender por el mismo senador. O quizá nunca le avisaron sus ayudantes, porque en la rueda de prensa de Enríquez, casi en el final, José Ramón menciona el percance sin ir al detalle, de modo que lo más probable es que se haya enterado mucho tiempo después…..CIERTO.- Lo cierto es que en unas cuantas horas se le acumulan las desgracias a Enríquez en una lucha electoral que parece haber llegado a su fin con resultados adversos. Queda la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral que sí puede resolver a su favor hasta un día antes de las votaciones, pero…cada vez se antoja más complicado que el camello pase por el ojo de la aguja…..MAFIAS.- Habla José Ramón de las mafias del poder, pero se refiere a las mafias locales, lo que quiere decir que fueron las mafias locales las que le dieron reversa el pasado lunes, aunque nosotros pensamos que donde será todavía más complicado salir con los brazos en alto es en la sala regional de Guadalajara. Allá están más agarrados que acá a las malas artes electorales, y creemos que para evitarse problemas solo ratificarán el veredicto anunciado el lunes…..MAGIA.- Los petistas del ala dura, ya no están en el partido. Unos murieron y otros se fueron en busca de otros rumbos. Y a qué viene el cuento, sencillo, que son confiables las fotografías multitudinarias del registro de Gonzalo como candidato a la alcaldía capitalina. Vamos, que los expertos no ven manipuleo de las imágenes con cuyo “copy paste” una vez llenaron de manera sorprendente el estadio Francisco Zarco, pero los que dominan esas cosas de la computación lo aclararon pronto y salió el peine, pues de acuerdo a las imágenes que se publicaron de manera escandalosa en distintos medios, esa vez “metieron” como un millón de personas al recinto futbolero. Ahora no hay nada de eso, repetimos, y qué bueno, porque también queda científicamente comprobado que por más personas que le meten a las fotografías de ninguna manera les asegura un lugar determinado en la contienda, si al final van a votar unos cuantos de los que aparecieron en esas fotos duplicadas a lo burro, por decirlo de alguna forma, y con respeto de los burros, claro está…..SILENCIO.- Sabido es que el tercero en discordia en busca de la alcaldía capitalina es Martín Vivanco, que por ahí empezó a hacerle la competencia a Morena y a recibir cascajo de todas partes. Martín, a pesar de su revés de la elección pasada, quedó con un buen cartel para aspirar a otra cosa, pero nos tememos que está muy rezagado en la contienda, que por cierto no estará fácil, sino por el contrario, se enfrentará a dos torones de la política local, José Antonio Ochoa y Gonzalo, que se darán hasta con la cubeta para hacerse de la alcaldía. Martín no nada más necesita dinero, sino inteligencia, mucha inteligencia, para contrarrestar lo que han avanzado sus adversarios, pero conformando la planilla con desechos de otras partes no creemos que le deje lo que necesita para meterse al podium. Vivanco debió aprovechar la oportunidad y buscar gente bien vista, aceptada y que le garantizara adeptos, pero por lo que se dice, no lo está haciendo. Está de manera desesperada sumando lo que llega y con lo que llega será difícil acortar distancias. Pudiéramos hablar cosas mejores de Vivanco, pero…en serio, no se deja ayudar…..ÓRALE.- Traen por ahí los avances de una demanda contra Gonzalo y sus muchachos que, aunque pudiese prosperar, nos parece que ya no le dará el ruido que se pretende como para interponerse en el camino a la jefatura edilicia. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp