“Herencia maldita la que dejó el pasado gobierno a Esteban Villegas. Nos está saliendo caro, muy caro…”

Juan Pueblo

No es buena la noticia que dio a conocer esta mañana el gobernador Esteban Villegas, en la que desglosa pérdidas o quitas al presupuesto autorizado para Durango en alrededor de 1,467 millones de pesos nada más en 2023. Y mayoritariamente, consecuencias del desastre pasado…..HERENCIA.- Una verdadera maldición la que heredó a Durango el gobierno anterior, pues de esa cifra 370 son sanciones y multas por incumplimientos; 427 por reducción en las recaudaciones del Gobierno Federal, etc…..LASTRE.- Estamos en lo dicho, los estropicios de la pasada administración siguen apareciendo por todos lados. Es una calamidad lo que van encontrando los nuevos funcionarios, quienes confirman cada patraña cometida por la administración sin escrúpulos…..ANDALE.- Luego, otros 670 millones se deben pagar a la Secretaría de Hacienda por incumplimiento de un crédito fiscal que ahí se dejó a la buena de Dios, como si nunca iría a ser descubierto, o como si con olvidarlo se iba a pagar solo…..BALANCE.- Es en serio nuestro dicho al principio, de que el quebradero pasa a ser una verdadera maldición de la que por lo visto no saldremos nunca, y lo más lamentable, que el dinero se lo llevaron, cuando debieron administrarlo. No pagaron a nadie, se lo quedaron y luego cargaron con él como si en realidad alguien les hubiera heredado lo que es o que se suponía de los duranguenses. Es la primera vez que sucede algo en la historia política de Durango. Con decirles que los prianistas de aquellos tiempos se quedan azorados, ruborizados toditos al enterarse de las trapacerías que cometieron los que nos gobernaron…..CÁRCEL.- Varios de los atracadores que expropiaron los dineros de los duranguenses están sujetos a proceso, pero…hasta el momento no les han quitado nada, y siguen paseando por el mundo dilapidando lo que se robaron. Lamentar que unos y otros, los atracadores y los ratones, por mucho que se hayan robado, tienen derecho a la defensa. Algunos casos no obligan cárcel, y es de lo que se agarran muchos de esos indecentes. Hora de empezar a revisar nuestra legislación y complementarla en lo que toca a la calificación de los delitos, puesto que alguien puede llevarse todo el dinero de los duranguenses y, si consigue un amparo, no podrá ser detenido. Se robaron mucho más de lo que se supone y con eso tienen para contratar a los mejores abogados del rumbo precisamente para librarla, para no pasar un minuto en la cárcel. Eso es lo que permite nuestra regla, por buena o por mala suerte…..ACCIÓN.- La diputada morenista Sandra Amaya asume esta tarde la coordinación municipal y distrital en esta capital para la promoción de Adán Augusto López hacia la candidatura presidencial de Morena. Será a las 17:00 horas en el Salón Gobernador del hotel del mismo nombre, donde la plana mayor augustina se dará cita para formalizar los trabajos promocionales del tabasqueño identificado entre las 4 corcholatas que aspiran a la candidatura presidencial. Sin desconocer que no son pocos los que apuntan precisamente hacia Adán Augusto respecto al incendio en que se quemaron 39 migrantes centroamericanos. El Instituto Nacional de Migración es el culpable de esa tragedia sin nombre, pero de ahí no se pasa al siguiente nivel, a la detención de los culpables del centro de detención y de los funcionarios del INM…..ÓRALE.- Resulta que el ajonjolí de todos los moles o más bien dicho, el plurifuncional Manuel Espino, un día aparece ajuareado con uniforme policíaco, otro cargando maletas morenistas y ahora, director general del CONALEP. Está científicamente comprobado que Espino es bueno para todo, para lo que sea, quizá hasta para siembras y cultivos diversos, aunque…quién sabe qué le platicaría a Esteban Villegas, pues Espino nunca se escondió para presumir su simpatía por Marina Vitela, y llegó al caso de apostar todo a nombre de la malograda candidata estatal. Traer el cuento a colación en virtud de que muchos que siguieron los pasos que Manuel de pura vergüenza se bajaron del cabús de las desgracias y se alejaron lo más posible del nuevo gobierno, aunque hay desvergonzados, cínicos y desmemoriados que no nada más le fueron a la causa equivocada, sino que le pegaron con todo al nuevo gobierno y ahora exigen una entrevista inmediatay exclusiva con el jefe para “retomar viejos proyectos”…..CINISMO.- No tienen nombre las pintas que hicieron algunas mujeronas en Catedral, sus accesos y su perímetro está convertidos en una vergüenza que no se remediará con limpias. El daño está tan perfectamente planeado que les salió todo bien, tan bien que las cuadrillas de trabajadores no hallan cómo ni cuándo empezar a limpiar la porquería que les dejó el 8M. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en redes sociales, pues somos líderes en todas.

Saludos

