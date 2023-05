+ Llaman a narcos a la paz, estamos de acuerdo

Absolutamente de acuerdo con la propuesta ayer de las madres en busca de sus hijos desaparecidos que hoy refrendó el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los cárteles de la droga hagan sus negocios, pero paren la violencia…..APROBADO.- Sin condición de ningún tipo respaldamos la propuesta que por fin apareció para que las mismas organizaciones del crimen abran un paréntesis, sin ceder los negocios, pero que detengan de una vez por todas los ríos de sangre que corren a diario por el país…..MUERTE.- Nunca hemos estado de acuerdo en las reacciones violentas de los narcotraficantes, en las que incluso se matan ellos mismos cuando no han salido bien las cuentas. Lo hemos dicho en otras ocasiones, que sigan los negocios, pero que detengan la violencia…..APORTE.- El jefe de la nación se abrió a favor de la iniciativa de las madres en busca de sus hijos desaparecidos y respaldó el pedido de aquellas mujeres, para que los cárteles hagan una pausa y acuerden entre sí los dominios sobre los territorios. No es que nos interese el reparto del mercado, lo respaldamos en todos sus términos, pero ojalá que los narcos escuchen ese llamado desesperado y cambien sus formas de proteger el mercado. El mandatario les sugiere que, sigan haciendo sus negocios, porque eso es algo que, aunque no nos guste, ahí está. Existe y nada se gana negándolo, pero respétense la vida y respétenla a sus competidores. El día que eso suceda, que no halla más muertos o desaparecidos por el crimen organizado, ese día podremos aspirar a tener un país en paz y habremos de alcanzar mejores niveles de vida todos, en todos los sectores sociales…..APLAUSOS.- El día que alcancemos ese nivel de orden, de paz social y de entendimiento, ese día terminarán las masacres en las que han pagado muchos sin deberla ni temerla. Ese nivel de violencia no tiene ninguna razón de ser, puesto que el día que se privilegie el diálogo y el entendimiento, ese día viviremos en paz y podremos caminar por todos los rincones del país sin temor a que llegue un desquiciado y arrase con lo que encuentre…..FIRMADO.- Si alguien está esperando nuestra firma, cuenten con ella. Nomás díganme dónde la plasmo y con qué propósitos, porque aun cuando somos el medio con más penetración social precisamente por la violencia que tenemos que reseñar a diario y a todas horas del día, respaldamos la propuesta para no tener qué informar más de la violencia sin razón…..FANFARRIAS.- No se lo digan a nadie, para que no se haga chisme, pero andan por estas calles de Dios y María Santísima un grupo de inversionistas chinos que quieren traerse una fábrica importante, de gran calado, con la que Durango capital lograría su primera gran industria, la que además convidará mucho a Gómez Palacio. Anima la buena nueva en virtud de que así será posible empezar a ver el despegue económico de nuestra capital. Así es, pero no se lo digan a nadie, eso es nada más para consumo personal…..HISTORIA.- Esta mañana fue vinculado a proceso el exgobernador José N, por lo que estaría muy cerca, o demasiado cerca, de pasar a formar las abarrotadas filas del Centro de Rehabilitación Social No. 1. José N sería el primero en la historia de nuestra entidad en tener que hacerle frente a la autoridad, pero desde las tristes instalaciones penitenciarias. Así es…¡Ni se hagan ilusiones, ya el mismo juzgador dispuso que en su conclusión impondrá una sanción económica para evitar que sea recluido. O sea, justicia y gracia, dijo Benito Juárez García…..TRÁCALAS.- Ayer comentamos lo extraño del partido final entre Chivas y Tigres y señalamos otra jugada en la que Gignac parece le mentó la madre al árbitro y que el silbante se sacó la amarilla y la iba a mostrar al francés, pero quizá recordó que ya estaba amonestado y que tendría que expulsarlo. Bueno, pues la crítica precisa varias jugadas de Luis Quiñones en las que debió también mostrársele la roja, y César Arturo Ramos Palazuelos se hizo muuu, de manera que ayudó con toda la mano a los Tigres a alzarse con su octava copa. El partido fue marcado por esa “manita” del árbitro central, por lo que hay quienes empiezan a pensar en la posibilidad de anular el partido y jugarlo de nuevo, algo con lo que no vamos nosotros, pero que confirma lo que mucho dijimos antes y después de la final, que revoloteaban la finalísima una serie de dudas que, sin embargo, se confirman, pero en fin, transas de esas las tenemos todos los días en el balompié nacional y, tan acostumbrados estamos a verlo, que nos parece algo absolutamente normal en el más gustado de los deportes en el mundo…..NIVELES.- El equipo de los Generales de Durango es un buen conjunto, podemos confirmarlo en el estanding de la Liga Mexicana de Beisbol, pero…algo nos dice que la empresa no está manejando la novena local con seriedad y menos con profesionalismo, dado que no es posible que ahora anden buscando quién les mueva la promoción en medios, cuando debió ser un punto esencial en el proyecto para alcanzar por lo menos el éxito en el terreno económico, pero…en fin. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquiera hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy.

Saludos

