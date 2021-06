“Chicotito”

+ Apesta y mucho eso del amparo a la síndico

+ No hallan 400 mil luminarias en el municipio

+ Nadie sabe, nadie supo, dónde quedaron y por qué

+ Pregúntenle a ella por qué se amparó: Salum

+ El alcalde se sube o se baja de la elección 2022

“Apesta y mucho el amparo solicitado por la síndico Luz María Garibay…”

Juan Camaney

Hiede, huele o apesta muy mal el asunto ese de las 400 mil luminarias “extraviadas”. Alguien intentó hacer el negocio de su vida y…le está saliendo el tiro por la culata…..ESCÁNDALO.- Los duranguenses nos desayunamos con la desagradable noticia del “extravío” de 400 mil lámparas de las viejitas, de vapor de sodio, que estaban funcionando a buen nivel, que no era necesario mover. El caso es que las retiraron, las guardaron y se las regalaron, ofertaron o remataron sin licitación a alguien y al parecer sin pago, pues no hay constancia del dinero en ninguna parte, y en todo el trafique está en medio la sindico Luz María Garibay que tramitó y obtuvo un amparo de la justicia federal por causas desconocidas pero que pudiesen tener relación con las lámparas, sobre lo que ya está buscándolas o tratando de ubicarlas la Fiscalía Anticorrupción y parece ir muy avanzada, de ahí el amparo nervioso que acaba de obtener la señora síndico….. PARADAS.- Esta mañana, el alcalde Jorge Salum abordó el tema y aunque lo hizo ahí como no queriendo medio ligó las sospechas a la realidad, aunque pidió que le preguntaran a la propia síndico que aclare por qué se amparó. El asunto está más que grueso, puesto que es obvio que para haber tomado una decisión tan importante la señora Garibay debió pedir y obtener la autorización de la superioridad. Es un tiro que no podía echarse a cuestas ella sola, de ahí la rebambaramba que se ha desatado y de la que pudiera salir raspado alguien más que ella…..ÉPALE.- Ante la escandalera desatada no queda otra que llegar a la verdad. Tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias y pasar por donde se tenga que llegar. Se está jugando la administración municipal no nada más el presente, sino el futuro que ya está cercano. Y lo anotamos en virtud de que en el entorno del jefe de la comuna todo mundo se ve ya en la campaña estatal. Aquí, la estafeta de la campaña 2022 pareciera en manos del edil capitalino. Es cierto, Salum del Palacio sería ajeno por completo al enjuague ese que nos habla de una gran millonada, mucho mayor que los 800 o más millones que ya había comprometido José Ramón a una empresa en una transa más apestosa que la presente. Y, a la larga, Salum no se podrá decir ajeno al rollo ese, es el titular del Gobierno Municipal y por tanto debe estar al tanto de lo que pasa o sucede en la administración. No adelantemos vísperas, pero digamos que dependiendo de cómo termine este enredo Salum quedará habilitado para irse a la campaña estatal o, de plano, desde este momento se está despidiendo de algo que figura solo en las mentes municipales y no en el grueso de la población. Por eso decimos que el alcalde sería el primer interesado en que se llegue hasta el fondo del asunto, aclarar dónde están las luminarias, cómo “caminaron”, por cuánto “caminaron” y quién las hizo “caminar”. Las lámparas de vapor de sodio, hay que decirlo, a estas alturas están sirviendo en distintos municipios de distintas ciudades del país. Nada más habría que aclarar si hubo o no dinero de por medio o fue un “jale limpio” en el que no hubo personas lastimadas, porque se dice en el argot de los bajos mundos que cuando se lastima a alguien para hacerse de algo ajeno deja de ser “jale limpio”, vaya usted a saber…..FUNESTO.- Extremadamente lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya recibido al gobernador de Michoacán Silvano Aureoles. El mandatario purépecha le llevaba las pruebas que estaba pidiendo para aclarar cómo, cuándo y quiénes presionaron a la gente para que votara por Morena. Inconcebible si el mandatario interrumpió su gira para saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, y además recibió o hizo que recibieran al gran ladrón rumano Florian Tudor que trae al sistema bancario mundial en peso y al que le ha robado miles de millones de pesos, como para que no halla podido escuchar a Silvano…..ORDEN.- Carlos Slim es bueno para hacer dinero, pero no es experto en estructuras como para opinar y querer deslindar de las culpas a Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, Miguel rio Delgado, Claudia Sheinbaum, <aÁngel Mancera y Florencia Serrranía. El desplome de la línea 12 del metro que causó la muerte de 26 personas y lesiones a más de cien nunca debió ocurrir. Amén de temblores o movimientos naturales por el uso y traslado de 144 millones de pasajeros, la estructura debió construirse con la calidad suficiente para resistir no nada más a esos 144 millones de pasajeros, sino cuanto temblor se presentara. Si se desplomaron las “ballenas” fue porque las bases no tenían la resistencia necesaria, como dijeron The New York Times y el grupo de expertos europeos, quienes aseguraron por separado que el desplome se debió a las prisas y deficiencias de origen, desde la obra negra, para que me entiendan. O sea, hay que esperar a la conclusión de los que saben y tomarlo como válido, y no el dicho de mi tío Charly, que no es experto y no tiene la capacidad para opinar y quitar culpas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias