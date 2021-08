“Chicotito”

+ La pura felicidad en los chicos al regresar a clases

Juan Pueblo

Seguimos creyendo que las escuelas no están en condiciones de regresar a clases presenciales, pero entendemos que la actividad académica debe normalizarse en el corto tiempo. La sociedad debe adaptarse a los riesgos que implica la pandemia…..APROBADO.- La Secretaría de Salud ha informado que en las últimas tres semanas los índices de contagios y fallecimientos por el covid-19 tienden a bajar, que están en franco descenso, por tanto los peligros para los chicos cada vez son menores, aunque ahí están, ahí seguirán estando…..PELIGROS.- Será cuestión de hacer entender a los estudiantes, sobre todo a los de primaria y secundaria, que serian los más descuidados y tendientes a quitarse y tirar el cubrebocas, que cuiden mucho el trapito, que no se lo quiten mientras estén en la escuela y que por nada del mundo se lo retiren mientras tengan contacto con más de uno en clases…..CUIDADOS.- Y que, insistir en todo momento, el cubrebocas debe cubrir la boca y la nariz. Remarcarlo en virtud de la mala costumbre de muchos de usarlo solamente para evitar que alguien les reclame no llevarlo o para tener acceso a distintos lugares, o diferentes negocios, pero debe usarse, por su bien, cubriendo la boca y la nariz, ni más ni menos, además de lavarse las manos de manera constante y usar gel antibacterial en todo momento. Procediendo con esos recursos se podrá estar del otro lado, se podrá evitar cualquier contagio, precisamente lo que se pretende en este incierto regreso a clases, que los pequeños estén a salvo en todo momento…..APLAUSO.- Merece especial aplauso el retorno a la actividad académica. Haya sido como sea, la reapertura de las escuelas es motivo de una gran alegría entre la chiquillada, muchos de los cuales estaban ya en un estado de desesperación interminable, por momentos condiciones insoportables entre ellos que, bien que mal, aunque las escuelas estén desprotegidas, ojalá que las consecuencias o los contagios sean lo mínimo, porque para los chicos retornar a clases es lo máximo, lo mejor que les pudo ocurrir en los casi dos años golpeados por la pandemia…..ADELANTE.- Aunque siempre dijimos que no había condiciones para el retorno a clases presenciales, ahora decimos que qué bueno que se reabrieron los planteles escolares, que acudieron al llamado la mayoría de los alumnos y que ojalá no pase nada para que las escuelas sigan operando en bien de los chiquillos, en bien de nuestra educación y en beneficio de la patria, sin desconocer que los atrasos en la educación son a nivel mundial. La mayoría de las escuelas en el mundo cruzan por su peor etapa en la historia y, bien que mal, los planteles educativos han pasado factura, en la mayoría de los casos en el planeta, se trata de serios daños que han sufrido precisamente por el abandono de más de año y medio de que fueron objeto, y las circunstancias se viven por igual en cualquier país del orbe, México entre ellos, aunque hay condiciones para esperar una pronta regularización de condiciones. Sobre el daño que han sufrido los edificios escolares no hay discusión, la mayoría de los planteles han pasado por el mismo proceso de deterioro y no pocos han tenido que reactivar clases presenciales en un estado de daños lamentable, pero aun así es menester la normalización de las clases en las escuelas de todo el planeta, urge…..CRÉDITOS.- El crédito solicitado por el gobernador José Rosas Aispuro Torres es consecuencia del virtual estado de quiebra en que lo dejaron las últimas dos administraciones, pero el mandatario ha querido encarar esas necesidades sin culpar a nadie, pues eso es a nuestros días un recurso fácil para salir del paso complicado. El tema es que hoy, esta tarde, los diputados locales estarán revisando la solicitud del gobierno y podrán aprobarlo o rechazarlo en base a sus consideraciones, aun cuando de ser rechazado sumirán a la administración aispurista en un estado de complicaciones terrible, mucho peor a lo que ya ha vivido en el último año, precisamente el período en que se ha visto imposibilitada la tesorería estatal para cumplir con los compromisos previamente contraídos, pues miles de proveedores se quedarán sin la liquidación correspondiente. Y, ante las circunstancias, lo más probable es que, a cambio de la autorización del crédito, finalmente será Morena la que presida la junta de coordinación política el primer año de la siguiente legislatura, con lo que…sobra decir que se instalará la siguiente legislatura y todo volverá a la normalidad en el Poder Legislativo no obstante la tormenta que se advertía a la distancia, precisamente gracias al crédito solicitado y por el cual se abren las puertas a los morenos muy a pesar de la postura inflexible de priistas y panistas que se negaban a presentarse a tomar posesión para forzar condiciones de inconstitucionalidad y que la Suprema Corte echara abajo la próxima junta de coordinación política y quedara el control precisamente en manos panistas y priistas, es que todo sea dicho, así nomás de paso, no hay forma de acudir a ningún instrumento bancario mientras no haya autorización del Poder Legislativo. 