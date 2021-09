+ Durango regresa el lunes al verde epidemiológico

+ Aunque la amenaza seguirá presente en todos lados

+ Obligados a mantener protocolos de seguridad conocidos

+ Silencio ante denuncia del “huachicol de las medicinas”

+ Nadie vio ni escuchó la denuncia de la diputada petista

“El PRI ganó en los 39 municipios en la pasada elección, y puede volver a ganar en solitario si se lo propone…”

Arturo Yáñez

Durango regresa el próximo lunes al verde del semáforo epidemiológico, aun cuando la pandemia sigue pendiendo, como espada, sobre todos y cada uno de nosotros, vacunados o no vacunados…..CUIDADOS.- Tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos que mantener los protocolos de protección partiendo del uso permanente del cubrebocas, el lavado de manos frecuente y la utilización seguida del gel antibacterial…..APROBADO.- El verde epidemiológico es abrir la puerta para la reactivación de casi todas las actividades que interrumpimos desde el año pasado. Hay muchos empresarios a punto de la ruina por el cierre de sus actividades para evitar los contagios, y en su mayoría, no han recibido apoyo oficial ninguno para sobrevivir. Todavía están de pie, pero a punto de la quiebra, por decirlo de alguna forma, por eso es necesario permitirles reanudar su actividad y pronto venga su recuperación económica…..VIRUS.- El virus, aunque regresemos al verde, sigue presente entre nosotros. Entre todos los seres humanos, de ahí que todos debemos extremar precauciones para evitar la contaminación. No pocos infectólogos aseguran que el covid 19 es algo que llegó para quedarse, que es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Igual que como aprendimos a tolerar la gripa y otros males virales pasajeros. La vida -sugieren- nos ha cambiado diametralmente. La vida es otra a partir del covid-19 y no nos queda más que aprender a vivir con ese enemigo invisible y cerrarle las puertas en nuestra existencia de la mejor manera posible. Atendiendo los protocolos de seguridad y absteniéndonos de asistir a reuniones masivas. Entonces será preferible perdernos tal o cual evento que exponernos al contagio…..APLAUSOS.- El retorno al verde epidemiológico será posible gracias a los cuidados de todos los duranguenses, toda vez que mayoritariamente usan el cubrebocas aun yendo por la calle, al aire libre pues, y así debe ser, aun cuando los contagios se dan en los encuentros personales, en el intercambio de palabras estando a menos del metro y medio de distancia…..SILENCIO.- Total y absoluto silencio mereció la denuncia ayer de la diputada Celeste Sánchez al comentar, respaldada por otras diputadas del Partido del Trabajo, que debido al “huachicol” de las medicinas las farmacias de los hospitales oficiales generalmente están sin medicamentos, y particularmente los controlados, pues son los que tienen más demanda entre los saqueadores. Celeste asegura que el robo de medicinas se da por igual en los hospitales de la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de modo que, mis pocos lectores, ya saben por qué hace años dejaron de tener medicamento las farmacias del sector salud. La realidad, nosotros hemos tocado el tema en distintas ocasiones, pero no sabíamos que llegue a tal extremo de que los medicamentos ni siquiera llegan a las farmacias. Obviamente que se trata de bandas bien y peligrosamente formadas al interior de las instituciones de salud oficial, una de las cuales hace tres años quemó el almacén central del Seguro Social, que se hizo como que se investigó, se aclaró quiénes fueron los autores y por qué (para disimular un faltante enorme de productos controlados) pero las investigaciones se detuvieron y para estas fechas los saqueadores han de estar ya pensionados, con sueldo de por vida en pago a sus ladronadas, de modo que, esos han pasado a ser “jales limpios”, y como en el mundo del hampa “jale limpio” no admite reclamación los muy rateros han sido premiados…..ACCIÓN.- Aparte de que, para hacer algo efectivo, que en realidad venga a terminar con el “huachicol de las medicinas”, como le llama la diputada petista, se requiere de la investigación de un verdadero ejército de policías y que vayan decididos a acabar con ese cáncer en el que están metidas muchas personas, desde intendentes hasta directivos de los hospitales, puesto que muchos medicamentos ni siquiera llegan a las farmacias. Los repartidores los entregan en otra parte, y por eso el cuento de nunca acabar de que “uy no, ese medicamento no lo tenemos, y muy probablemente no lo tendremos nunca, pero dese una vuelta en unas tres semanas a ver si ya nos llegó algo…”. Sin exagerar, se trata de grupos peligrosos que merced a las ganancias han acumulado poder y fuerza como para defenderse ante cualquier amenaza policial, aunque en los hechos la policía no está muy interesada en entrarle a ese toro bufante…..FUERA.- Hoy el Instituto Nacional Electoral informa que tres partidos han perdido el registro por lo bajo de la votación obtenida en el pasado proceso electoral, a saber: Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. El problema es que a la vuelta de unas semanas, sus regenteadores, reaparecen con otras siglas y otros colores, de modo que…fregados estamos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy.

