+ Regresa la profesora Elba Esther Gordillo

+ Los maestros respaldarán a Marcelo Ebrard

+ Le darán la espalda a Claudia Sheinbaum

+ No me aclararon ninguna de las acusaciones

+ Los riesgos en el “hackeo” a SEDENA y Marina

“Otra vez la burra al trigo: Están lloviendo amparos…”

Juan Pueblo

La maestra Elba Esther Gordillo Morales advirtió anoche que si Morena postula a Marcelo Ebrard como candidato a la Presidencia de México, asegurará la victoria en 2024, pero si se abre a favor de Claudia Sheinbaum perderá todo…..ORDEN.- La lideresa moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue entrevistada por Carlos Loret de Mola y pronosticó la debacle para la cuarta transformación si insisten en Claudia…..HISTORIA.- Elba Esther, a la par de llevar el liderazgo del SNTE, fue un poderoso cuadro político del PRI. Se asegura fue que quien decidió en la elección de 2006, que hizo “perdedores” a Roberto Madrazo y Andrés Manuel, y “ganador” a Felipe Calderón, aunque los mexicanos se quedaron con la duda creyendo que ganó AMLO y que se la hicieron de agua, pues ese borlote lo decidió ella. Ese es el poder que tenía la chiapaneca antes de ser “guardada” por Enrique Peña Nieto para limpiarle el camino a la reforma educativa…..ALARMA.- El caso es que junto con la entrevista de Loret de Mola los más advirtieron que Gordillo viene por lo que le arrebataron a la mala. Ahora están haciendo elecciones en el sindicato, como madrugándole a la controversial profesora, aunque no pocos consideran que una vez liberada y sin comprobarle uno solo de los señalamientos de corrupción, Elba Esther queda habilitada para empezar a retomar la estafeta magisterial, incluyendo una elección plural, libre y secreta, pues asegura tener la ascendencia suficiente sobre los maestros como para retomar la conducción nacional…..AVANCES.- La cuestión es que la profesora adelantó que el magisterio estará con Marcelo, aunque luego reconoció que “los maestros son adultos libres que pueden votar por quien más les convenga o les llene el ojo”. Esto es, que Elba Esther Gordillo Morales levanta la mano a muy buen tiempo, antes de que los partidos nominen a sus candidatos y gústenos que no, influirá en el resultado electoral. Además de que anoche los más la vieron lúcida, fluida en el hablar y puntual en los distintos temas. No dudamos que ya llevaba un adelanto de las preguntas, pero las traía a flor de labios, lo que le permitió mostrar la inteligencia de que es dueña y el dominio de los temas políticos nacionales a pesar de las “vacaciones” que se tomo en Santa Marta. O sea, para no darle vueltas, será un actor importante en las cosas que vienen para los mexicanos y, por ahora está suelta, no está apalabrada con ningún color o ideología respecto de la siguiente elección, y se apersonará en su momento para alzar o aplacar a los suspirantes. Van a verlo…..RUIDAJO.- No es cualquier cosa el “hackeo” a los sistemas digitales de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. Es la más grande humillación a una de las instituciones más queridas y respetadas por los mexicanos, y las consecuencias que puede empujar…..VACILADA.- Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al anuncio ayer de Carlos Loret de Mola y lo redujo a nivel de chacoteo, cuando se trata nada más y nada menos que de la seguridad nacional. El jefe de la nación reaccionó criticando al periodista y desdeñando el verdadero riesgo en que quedamos…..BOTONES.- Es que no se oculta nada en este gobierno -añadió AMLO- y esos documentos son públicos, solo que…si llega a saberse del abandono virtual de la Península de Yucatán, Cancún y sus alrededores, por decir un solo tema, pronto se convertirá, si no es que ya está convertido, en el paso libre de los grandes cargamentos provenientes del sur del continente hacia los Estados Unidos. Es mera casualidad, claro, que alguien esté dejando libre el paso peninsular buena parte del tiempo, toda vez que es ese centro vacacional el más codiciado por las grandes mafias para llegar al vecino del norte…..TORMENTA.- Los servicios político-meteorológicos del estado advierten el arribo de todo un cargamento de amparos tramitados por exfuncionarios de la pasada administración. El amparadero -dicen los que saben- es la más grande aceptación de los interfectos de que soltaron su gato a retozar, que se fueron grandes, como efectivamente advierte la opinión pública, dado que para todos, sobre todo en redes sociales, un amparo de la justicia federal sirve para evitar una eventual detención. El caso es que están lloviendo amparos en Durango, algo que ya se sospechaba y que se incrementará en las horas siguientes. Alguien cree que los documentos federales se están gestionando en virtud de la pelea enconada que tuvieron el ex José Aispuro y el actual Esteban Villegas, aparte de la advertencia que le hiciera Marcela Andrade a Totoy, que aclare distintas partidas económicas inciertas que obligan cárcel para quienes las hayan “malabareado”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

