+ También es sorpresa que el fiscal siga en el cargo

+ La Suprema Corte los fichó de delincuentes, ¿o no?

+ Es que AMLO sigue confiando en el excolaborador

+ Aunque no confía el resto de los mexicanos

+ Renunció “El Chacoles”, adivinen a dónde va

“México va a un mundial por octava vez de manera consecutiva, aunque el equipo de “Samsonites” no llegará a ninguna parte”

Juanito Futbolero

Sí, también para nosotros es sorpresa que Alejandro Gertz Manero todavía sea el fiscal General de la República, lo mismo que Ernestina Godoy y uno o dos jueces por haber encarcelado por más de 500 días a la señora Alejandra Cuevas y su madre Laura Morán…..ORDEN.- La Suprema Corte de Justicia ordenó la inmediata libertad de ambas que sin motivos fueron encarceladas por Gertz Manero, a quienes acusó y sentenció por la muerte de su hermano Federico. Entonces, tanto Gertz Manero como la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y uno o dos jueces que se hicieron de la vista gorda para tenerlas encarceladas sin razón, pisotearon la ley, son delincuentes y no deben permanecer un minuto más en sus cargos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que seguía confiando en Alejandro, pero el resto de los mexicanos no confían en él, por el contrario, le temen, porque ya demostró de lo que es capaz, mantener tras las rejas casi dos años a dos de sus familiares. Saña inaudita la que utilizó para cobrársela a sus parientes, cuando era el principal indicado para preservar nuestros derechos, los de todos los mexicanos. Entonces, Alejandro Gertz Manero y Ernestina Godoy, más los jueces, son verdaderos delincuentes que no nada más debían dejar sus cargos, sino que tendrían que ir a parar a la cárcel por las infamias cometidas. Es que la Corte confirmó que ambas mujeres nada tuvieron que ver en la muerte del señor Federico Gertz Manero y, sin embargo, el representante social, nuestro supuesto representante, las metió a la cárcel sin ninguna esperanza de recobrar la libertad. Lo bueno para ellas es que apareció la famosa llamada telefónica en la que el fiscal ordena a uno de sus colaboradores complicar el proceso para que antes que salir las llevaran más para adentro con el consentimiento de la Suprema Corte. El tema se hizo público y el alto cuerpo colegiado no tuvo otra que lavarse las manos y hacer justicia, liberarlas de inmediato antes de que se corriera de que estaban presas por orden de la Corte…..CAPRICHO.- O sea, tanto Gertz Manero como Ernestina Godoy y los jueces correspondientes, permanecen en el puesto por un puro capricho, no por otra cosa. Ayer el jefe de la nación ordenó la protección de ambas damas, a pesar de los pesares. ¿Entonces por qué siguen en el cargo?…..DOLOR.- No inventamos nosotros que el accidente de los escoltas de José Ramón Enríquez se haya originado en el mal estado de las llantas y del vehículo todo en que viajaban hacia Gómez Palacio. El punto del accidente es una recta muy larga que de ninguna manera justifica la volcadura, excepto que las llantas realmente fuesen unos “gallos”. Lo de los “gallos” no fue creación nuestra, sino de familiares de los elementos muertos y por la policía que tomó conocimiento del percance. Aparte, hasta anoche los familiares de los occisos aseguraban que el vehículo fatídico no estaba asegurado, aunque Enríquez diga lo contrario, pues nunca pudieron obtener una copia del documento, y por si todo eso no fuera suficiente, se dice que la aseguradora ya empezó a buscarle salidas al compromiso y, hallan que los occisos, pertenecientes a la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango, estaban asegurados única y exclusivamente en lo que toca al municipio de Durango, porque era en el municipio de la capital donde debían hacer su trabajo, aun cuando ellos estaban comisionados y como tal podían moverse a cualquier parte. El caso es que, tras la muerte de esos muchachos están saliendo a flote verdades que no se conocían. Algunos sugieren que Enríquez supo del accidente y dejó tirados a su suerte a sus escoltas, pues él tenía que cumplir con su compromiso en la rueda de prensa que ofreció en Gómez Palacio, sin embargo, nosotros no creemos que eso haya ocurrido, se habría pasado, toda vez que durante la conferencia de prensa se aprecia el momento en que le informan del fatal accidente, pero…aun como haya sido, habría quedado mejor si cancela todo y se concentra en la atención del caso, sobre todo de la mujer que resultó lesionada…..FUERA.- Hace rato José Luis López Ibáñez, “Chacoles” para los amigos, anunció su separación del cargo de subsecretario de Gobierno en el que sumó cinco años con cinco meses. La hoja de servicios es buena, por tanto es de suponerse que no va a la banca, a la banca van los maletas como Diego Láinez, Irving “Chucky” Lozano, Luis Romo, Héctor Herrera y otros que anoche no jugaron y permitieron que México amarrara la calificación a Qatar. Epa, pero estábamos con la renuncia del Chacoles y tenemos que adelantar que todavía está en tiempo de integrar alguna planilla municipal o hasta de llegar a ocupar una posición superior en el cabildo capitalino que pretende encabezar José Antonio Ochoa. Bueno, los brujos de Tuitán ven esas posibilidades, vamos a esperar la decisión de los trinchones…..ARRODILLADOS.- Si ustedes están pensando vivir una Semana Santa como lo manda Dios y nuestra Santa Madre Iglesia, con las antiquísimas tradiciones, remítanse a Canatlán, que ha programado, como siempre, una celebración cien por ciento católica, con las costumbres de antes y que empiezan el Domingo de Ramos y concluyen el domingo 17 de abril, Domingo de Resurrección, pero todos los días tendrá distintas escenificaciones propias de la semana mayor. Canatlán tiene hoteles a precios módicos y no se diga restaurantes que le permiten a cualquier pasarse una semana como Dios manda y lejos del escándalo playero. 