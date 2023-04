“Chicotito”

+ La UJED debe acabar con sus “aviadores”

+ No se justifican por donde se les quiera ver

+ Aunque, así están muchas otras oficinas

+ “Extravían” más de 2 mmdp solo en Educación

+ Hoy pelea del paisano Hugo Torres en Tijuana

“Increíble, pero… la triste realidad es que no tuvieron llenadera…”

Anónimo

No estamos seguros que la Universidad Juárez necesite seguir echando a la basura esos 100 millones que gasta anualmente en “aviadores”. Nosotros creemos que no se justifica, pero se repetan opiniones…..CÁNCER.- La UJED está afectada por un cáncer terminal en el que los “aviadores” le están minando las entrañas, si no es que la están empujando al matadero y algo debe hacerse, aunque haya quienes sobradamente justifican ese despilfarro, pues son costumbres hechas leyes que no es sencillo desterrar, pero algo debe hacerse, no es posible, ninguna dependencia, y menos escolar, puede soportar semejante carga, a la que hay que añadirle las frecuentes y cuantiosas jubilaciones que por igual resultan una verdadera sangría para la casa de estudios…..MAFIAS.- No faltan los que digan que la UJED no sería tal sin sus afamados “aviadores”, que son necesarios para controlar distintos renglones operativos de nuestra alma máter, aunque…nosotros pensamos que no, que no debe mantenerse a esa bola de sanguijuelas en la nómina y sin hacer nada. Han de disculpar, pero pensamos a la antigua, van a decir algunos…..BONANZA.- O sea que los tiempos de crisis que quebraron a chicos, medianos y grandes empresarios de todo tipo, fueron los mejores para los rubenes y para otros ilustres exfuncionarios de la Secretaría de Educación en el Estado, donde se birlaron, bajita la mano, alrededor de dos mil millones de pesos ya debidamente documentados, dineros federales que está exigiendo la Federación su aclaración o la persecución de los bandoleros que azotaron la dependencia durante seis años o más. O sea que, no nos azoremos, no nos espantemos al encontrarnos con este tipo de notas, hay que dejar espacio para nuevas sorpresas, pero sí subrayar que los hampones demostraron hambres muy atrasadas, aunque no es eso lo peor, sino los inocentes que los pusieron a administrar tanto dinero, porque al final son tan ladrones los que le agarraron la pata a la vaca como los que los designaron en esos cargos. ¿O cómo iba? No, pero en serio que se despacharon con el cucharón varios suertudos que ahora son cochinamente millonarios…..PREMIOS.- No sabemos si Marco Cortés sigue pensando en poner al exgobernador como candidato a senador plurinominal, dado que ya son muchas las que le achacan al terminado gobierno y salirle al pueblo con la grosería de ponerlo de plurinominal no se vale, nos vemos a la salida, o mejor dicho, en las urnas, puesto que insistir sería en abofetear por partida doble a los duranguenses y claro que la pagaría la alianza Va por México, que aunque se diga que sí irá, para muchos se perdió la posibilidad hace tiempo, desde el día que vino el líder panista a querer vernos la cara de endejos. Es que, para los que defienden la posibilidad de la coalición, decirles que está subiendo de tono el run run de que Alejandro “Vandalito” Moreno, dirigente nacional del PRI, antes que irse del tricolor está haciendo ya negociaciones con Morena para armar el PRIMOR con el que repetiría la 4Tri en la Presidencia de México, de modo que, para no errarle, mejor esperemos a ver qué pasa en los próximos días…..CRIMEN.- Hay quienes califican la muerte de 39 indocumentados en Ciudad Juárez como un auténtico crimen de Estado, puesto que…sospechan, el Instituto Nacional de Migración los tenía privados de su libertad por órdenes de un cartel fronterizo y, de todos modos, el INM sigue siendo dependencia de la Secretaría de Gobernación…..ZAFIS.- Anoche, ante lleno hasta las banderillas, como decían los cronistas taurinos, fue presentado el libro “El Camino de México”, de Marcelo Ebrard Casaubón, una de las “corcholatas” que, en contrasentido, parece irla librando respecto a la tragedia juarista, puesto que el centro de detención o como lo llamen dependía de Gobernación y no de Relaciones Exteriores, que es a donde debió pertenecer siempre…..ACCIÓN.- Esta tarde tiene su más complicado combate el duranguense Hugo Torres. Si quieren, pueden verlo en Face a través de la señal de ufc figth pass a partir de las 20 horas, tiempo del centro de México. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o dela noche. O en redes sociales, pues estamos en todas.

Saludos

