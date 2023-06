+ Durango alcanza el semáforo verde fiscal

+ Ya se está en posibilidad de pedir créditos

+ Nacho Aguado se suma a campaña de Ebrard

+ Pío, hermano de AMLO, se suma a Marcelo

+ Perfila Morena en EDOMEX y PRIAN en Coahuila

“Vienen de Nayarit cargados de oro los deportistas de Durango. Qué les costaba…”

Anónimo

Excelente noticia ha dado a Durango el gobernador Esteban Villegas al anunciar que, liquidados los más de dos mil millones de pesos que se adeudaban a la Secretaría de Hacienda, el futuro parece mucho más prometedor para la entidad…..HISTORIA.- La administración pasada dejó por de más empantanadas a las finanzas del nuevo gobierno, sin posibilidades de aspirar a algún crédito bancario, precisamente por los impagos estatales. Eso ha quedado atrás, hay que mirar hacia delante y buscar ayuda en todas partes…..ORDEN.- La vinculación a proceso decretada al exgobernador José N de ninguna manera es la conclusión de que el exmandatario es culpable de las acusaciones. Si eso llegara a ocurrir entonces sí tendría que decir adiós a la posible senaduría de partido que desde hace rato se está hablando en el PAN. No obstante, si a ese pesar el exmandatario llega a quedar como aspirante plurinominal, el pueblo se las cobraría precisamente en las urnas, de eso no tenemos ninguna duda…..TAPADO.- Ignacio Aguado empieza a ver con más claridad las posibilidades de candidatura de su jefe Marcelo Ebrard. Renuncia a la delegación de Relaciones Exteriores y se concentra en la precampaña…..ACELERÓN.- Nacho sirve más al canciller en la campaña que en la delegación, por eso se va, pero caerá parado precisamente en la promoción del hasta hoy secretario de Relaciones Exteriores…..NÚMEROS.- Apenas el lunes comentamos que Marcelo estaba un poquito más abajo que Claudia Sheinbaum, pero hoy, lo de hoy, es que Ebrard dispone lo suficiente para que su aspiración tenga mayores perspectivas. No obstante el “acelere” de Aguado confirma que su jefe está cerca de la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional, aun cuando al mismo tiempo el equipo de Claudia está apostando todo a que será ella la aspirante presidencial, algo que, de ocurrir, como se ha dicho siempre, obligaría a Marcelo a buscar otros aires que lo catapulten hacia la candidatura presidencial…..DEDAZO.- Lo verdaderamente cierto es que la pelea por la candidatura morenista sigue estando entre los dos más aventajados, Marcelo y Claudia, aunque no pocos temen y dicen que las supuestas encuestas se estrellarán en pared cuando el jefe de la nación diga quién será el “elegido por las bases”, sin olvidar que el lunes pasado el mandatario habló de Marcelo y lo pintó casi casi del color marrón. Habló tan bien de Ebrard que para muchos fue el “destape” informal, a pesar de que se ha dado siempre, cuando el presidente tiene dos o tres prospectos para sucederlo, a todos les dice lo mismo, les ofrece lo mismo y les miente por igual. Los puros estilos patentados por el Partido Revolucionario Institucional de los sesentas, cuando resultaba nada más y nada menos que el que proponía el jefe de la nación. No se movían ni las hojas de los árboles si el jefe del partido no lo autorizaba. Entonces se acuñó la sobada frase de Fidel Velázquez en la que advertía que “el que se mueve no sale en la foto…”. Hoy, lo estamos viendo en Morena, los mismos estilos tricolores están disponiendo la sucesión y, como es de esperarse, llegará el momento en que de las cuatro corcholatas tres saldrán como tapón de sidra y pasarán a ser suspirantes, de modo que se confirmará también que el presidente les mintió a tres. El sistema, que ha funcionado, sirve al presidente en turno para aclarar quién de los anotados tiene más posibilidades de triunfo, toda vez que el mandatario por lo general no trae el pulso exacto de las figuras, o de menos, en una encuesta sí se aclara quién pudiese ser mejor en una hipotética candidatura. Los corcholatos y corcholata parece que ya firmaron un pacto de civilidad en el que los cuatro juraron no darse de patadas debajo de la mesa y de no picotearse los ojos, aunque en la realidad entre ellos han armado una verdadera carnicería que quién sabe en qué vaya a concluir. Claro, si resulta Claudia, Marcelo habrá de cambiar de chaqueta para abanderar otras causas. Está muy vista la jugada y sería mucho muy extraño que de resultar derrotado se quedara con los brazos cruzados. Sabe Ebrard que no habrá otra circunstancia como ahora de llegar primero a la candidatura y quizá después a la primera magistratura nacional, así es…..COMPADRES.- Trasciende hoy que Pío, el hermano del presidente López Obrador, se ha abierto a la promoción de Marcelo Ebrard, aun cuando otros creen que antes que ayudar habrá de perjudicar las perspectivas del canciller, cuando también pudiese ser una señal clara de quién será el nominado a la candidatura…..VOTOS.- El próximo domingo será la elección en los estados de México y Coahuila en donde Alejandra del Moral y Delfina Gómez siguen en la pelea, con una ligera ventaja de la morenista, ventaja que, sin embargo, el voto pudiera desaparecer en el conteo. Y en Coahuila, Manolo Jiménez va en caballo de hacienda con casi la mitad de opiniones favorables en tanto que Armando Guadiana, su más férreo aspirante, va abajo por más de quince unidades. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy.

Saludos

