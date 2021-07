“Chicotito”

+ La policía puede actuar contra los expresidentes

+ También contra los muchos “nuevos ricos” que crearon

+ Otra cosa es que el presidente López Obrador no quiera

+ Asegura que el domingo votará contra el castigo a los ex

+ Las limitantes humanas a tope en los olímpicos de Tokyo

“Hasta ahora empiezo a entender el costo de una medalla olímpica. Mis respetos para todos los que se atreven a ir a esas competencias mundiales…”

Juan Pueblo

Está científicamente comprobado que la policía no tiene para qué hacer consulta sobre castigar a los expresidentes. Hay elementos sobrados para meterlos a la cárcel. Otra cosa es que no se quiera llegar a ese punto…..CAPRICHO.- La consulta, entre otras cosas, representa un tirar a la basura más de 500 millones de pesos. No producirá los efectos que pretende la federación o Morena para castigar a los exmandatarios…..CONFUSIÓN.- Y luego, para acabarla de completar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le echó la mano a los expresidentes ordenando que para la tal consulta se armara una mescolanza tipo Cantinflas en la que nadie entiende nada de lo que se preguntará ni los objetivos …..VÁMONOS.- Y luego, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró antes de iniciar su sospechosista gira por Sinaloa que si él se encuentra alguna mesa de votación abierta en Nayarit este domingo votará en contra de que se sancione a los que tomaron las decisiones políticas. Menos entiende uno si fue él quien sacó eso de sancionar a los exmandatarios. ¿En qué cabeza cabe pensar que votará en contra?…..CANTINFLAS.- ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional, y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas? Es decir, el que escribe no le entiende absolutamente nada a la pregunta. Tampoco encuentra algún objetivo en el fondo como para pensar que, tras la consulta, se emprenderán acciones contra los que “tomaron las decisiones políticas…”…..CARAMBA.- Sabe el presidente López Obrador que sus antecesores cometieron atropello y medio en la primera magistratura, por una parte, se robaron lo que quisieron y permitieron se abrieran las arcas para que los suyos, o sus más cercanos y hasta funcionarios no tan cercanos se llevaran lo que pudieran. Durango tiene casos varios de “nuevos ricos” que se becaron durante los pasados gobiernos tanto del PRI como el PAN. O sea, hay elementos para castigar a esos grandes ladrones, lo mismo a sus pandillas. Lamentable es que no procedan, porque razones sobran para ponerlos tras las rejas. Es más, el que escribe se conformaría con que les quitaran una parte de lo que se robaron. Sería mucho pedir que les quitaran de menos la mitad de lo que se robaron, pero si ocurriera, con eso nos daríamos por bien servidos. Otra cosa es que el señor presidente siga protegiéndolos a piedra y lodo y a pesar de que sobran las pruebas de que mucho del dinero de todos los mexicanos fue incautado por algunos “actores políticos”, ahora multimillonarios y hartamente poderosos. Esa es la triste realidad que persiste hacia la parte posterior de la consulta que habrá de realizarse el próximo domingo. Vamos, que no los metan a la cárcel, pero que les quiten una parte de lo que se robaron…..RAREZAS.- Los juegos olímpicos de Tokyo, copados por la terrible amenaza del coronavirus y muchas otras adversidades de nuestros días se han convertido en un antes y un después de las históricas competencias atléticas consolidadas por el barón Pierre de Cubertin en las que siempre o casi siempre ganaron los más altos, los más rápidos y los más fuertes. Las extrañas actitudes de competidoras como Naomi Osaka, Simone Biles, hoy nuestra compatriota Arantxa Chávez, lo mismo que el equipo similar de Rusia tuvo una participación desastrosa calificada con cero, lo peor que le puede pasar a un competidor olímpico, puesto que para llegar a la competición llevan años, por decir lo menos, de practicar, de volver a practicar y de perfeccionar sus rutinas. Hoy, estamos confirmando que ir a unos juegos olímpicos no es cosa rutinaria. Se requiere de un gran temple que, luego, hay seres humanos que no pueden superar, ante la demanda no nada más de sus compatriotas, sino de los mismos competidores, como ocurrió hoy a Arantxa y a los clavadistas rusos. Razón por la que, a partir de este momento el que escribe se olvida de las medallas y se reserva a la espera de que los atletas mexicanos puedan traernos algo más de metal para no estarles exigiendo algo sobre lo que no tenemos la menor idea de qué carga, qué emoción y qué desgaste implica para llegar al podio. Mis respetos anticipados a todos esos muchachos que se han atrevido a ir en busca de los primeros lugares, muchos de los cuales lo han logrado, otros no, pero para todos, mis respetos, sin más discusión…..REALIDAD.- Vimos anoche el juego entre México y Canadá que sirvió por el pase a la final de la Copa Oro. Un desastre de partido para el cuadro azteca. Los canadienses le dieron un verdadero paseo a México durante los 90 minutos de juego. No lo ganaron en tiempo normal porque se cansaron de fallar, México no merecía ganar. Fue un juego absolutamente injusto para los canadienses, pero así son las cosas del deporte, ganaron los que jugaron mal, que se dieron el lujo de desperdiciar un penalti de la manera más estúpida, por decirlo de alguna forma. Carlos Salcedo nunca había tirado un penal, en qué cabeza cabe ir por el balón y disponerse al castigo. Obvio, fue la banca la que le autorizó tirarlo, pero obvio era suponer que lo fallaría, lo sorprendente es que se supone que la dirección técnica de México es un conjunto de gente seria, profesional, que lo menos que puede permitir es un capricho tan absurdo como ese de Salcedo. México está en la final, a ver qué pasa en el juego decisivo, pero con lo visto anoche nos dejó por de más decepcionados. Ojalá que mañana veamos algo distinto en Tokyo a la hora de ir por el pase a las medallas frente a Corea del Sur. 