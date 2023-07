+ Tormenta gubernamental por libros de texto

+ La Corte echa abajo los libros de texto

+ Los redactó un extranjero y nadie lo autorizó

+ Son ilegales y retrógradas: Sergio Sarmiento

+ CAPUFE pierde mil millones, ¿y lo que nos roba?

Un conflicto de grandes proporciones se avecina con los libros de texto gratuitos que ya está repartiendo el Gobierno Federal. Una jueza ordena que suspenda el reparto y le da un plazo de 24 horas para que sean guardados…..REVERSA.- El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa ha replicado la orden de la jueza Yadira Mena, que ya había advertido en junio pasado que hay desacato a la suspensión de los libros de texto, pues la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Materiales Educativos siguen repartiéndolos…..TIEMPO.- Esta mañana el Juzgado Tercero en Materia Administrativa emitió un ultimátum a la Secretaría de Educación Pública para que no reparta un libro más en el país debido a que tanto la titular de la SEP, Leticia Ramírez, como el titular de Materiales Educativos, Marx Arriaga (venezolano él) se negaron a enviar originales de los libros redactados por un equipo encabezado por Arriaga, toda vez que no son la SEP ni Materiales Educativos los encargados de redacción, impresión y distribución sino la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. No obstante las circunstancias adversas, en la práctica los libros ya están circulando y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el 28 de julio que no los van a retirar.

“No se van a retirar, ¿por qué? No hay motivo o razón para retirarlos o embodegarlos. Imagínense, estamos hablando de millones de ejemplares. No, en todos lados se van a repartir, se van a entregar y es un mensaje de atraso el querer embodegar un libro, ocultar los libros es como enlatar una película…”, dijo AMLO.

Sin embargo, hoy los diarios del Grupo Reforma precisan que: “La violación a una suspensión es un delito federal que se castiga con tres a nueve años de cárcel, pero lo único que puede hacer la jueza es imponer multas y denunciar el desacato ante la Fiscalía General de la República, que es la que decide si acusa o no a los funcionarios.

Advertir que Francisco Javier Rebolledo, juez sexto de Distrito en Materia Administrativa, resolvió el pasado 16 de junio que es inconstitucional el plan piloto con el que la SEP pretendió implementar su nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 960 escuelas durante el ciclo 2022-2023. Es una medida regresiva pues con él se pretende aplicar el nuevo plan de estudio en todo un ciclo escolar y únicamente respecto de un porcentaje menor de alumnos de escuelas públicas, sin la emisión y publicación de los programas de estudio autorizados por la SEP, sin la capacitación previa de maestras y maestros respecto del contenido de ese plan y programa de estudios, que nadie sabe de dónde sacaron. O sea, para resumir, otra vez el presidente López Obrador se le ha atravesado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tampoco creemos que le gane…..BILLETES.- Caminos y Puentes Federales pierden unos mil millones de pesos con la “casetas alternas” en el trayecto Durango-Mazatlán, aunque…debe precisarse, es nada más una, la de Coscomate, pero al final, ladrón que roba a ladrón, tiene millones de años de perdón. A ver si los empleados de dicha “caseta” sí usan los ingresos para mejorar las condiciones de circulación que siguen estando para llorar y siguen siendo causa de uno y mil accidentes. Así es…..CALMA.- La semana pasada, por andar en chismes de Nombre de Dios (aunque ciertos y comprobables) no comentamos sobre lo ocurrido en Inglaterra, donde un repartidor de Dominos Pizza hizo su primera entrega por la vía aérea. Utilizó el jet personal que, lo importante del comentario, es que viene a sentar un invaluable precedente en los seres humanos, dado que así, con un repartidor de pizzas, se abre una nueva era para la humanidad en la que quizá antes de lo previsto no nada más veamos llegar la pizza por aire, sino que al tiempo la tecnología irá perfeccionándose hasta conseguir la fabricación de jets personalizados en los que podremos movernos los periodistas a cubrir la información a la que a veces nos tardamos más de lo estimado, etc… En fin, un tema bastante interesante que estábamos dejando pasar, pero ya lo compartimos. Prepárense para ver mejores cosas…..ÓRALE.- El distinguido editorialista de Reforma, Sergio Sarmiento, también habla hoy de los libros de texto y no está por de más que veamos algo de lo que escribe. Un párrafo nada más: Los libros de texto de Marx Arriaga representan un retroceso educativo y un nuevo ejemplo del autoritarismo del gobierno. Son también punta de lanza para difundir la ideología de la Cuarta Transformación. Más aún, son ilegales, ya que por ley estos libros deben ser elaborados en un procedimiento que incluye consultas de estudio, pero estos nadie los conoce. O sea, para terminar, los libros fueron redactados por un extranjero que difícilmente conoce nuestra historia, nuestras costumbres y nuestros objetivos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

