+ Xóchitl Gálvez la abanderada del Frente

+ Solo los ingenuos querían a Beatriz Paredes

+ Si se confirma Claudia, tendremos presidenta

+ Otra vez se lanzan contra Carmen Villalobos

+ Una lástima que se vaya del DIF Díaz Juárez

“El presidente López Obrador habrá puesto a los dos candidatos a la Presidencia de México…”

Anónimo

Estaba cantada desde hace mucho la próxima postulación de Xóchitl Gálvez como abanderada del Frente Unido por México. Es la panista nada más y nada menos que a quien más temían en la tienda de enfrente…..AYUDAS.- La ayuda que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene paralelo. La atacó, la atacó y la atacó hasta que se cansó esperando que cayera del ánimo popular y resultó todo lo contrario, mientras más la acusaban más subía en las tendencias…..MADRUGUETE.- El FUM le madrugó la atención nacional al Movimiento de Regeneración Nacional que en la apariencia sigue alineándose todo a favor de Claudia Sheinbaum, lo que de ocurrir nos daría para adelantar que tendremos presidenta en le próxima administración…..PRONÓSTICO.- Y si llega a confirmarse la dupla, nuestro pronóstico es que la de los tamales y gelatinas se llevará de calle a la exjefa de gobierno. Tiene muchas más tablas que Claudia y…aunque tampoco es de ignorarse que Sheinbaum pudiese llegar a la candidatura con todo el dinero del mundo que ha sido reservado para hacerla bonita y carismática una vez ungida…..CALMA.- Aunque, todavía está por verse el futuro de Claudia, porque Marcelo Ebrard todavía tiene mucho qué decir sobre el proceso interno en Morena, que a pesar de su resistencia, parece que siempre tuvo los dados cargados. Él nos lo rechazó aquí un día que estuvo con los periodistas. Ahí aseguró que si no tuviera la seguridad de la limpieza del proceso no se prestaría a una jugarreta. El excanciller, sin embargo, es dueño de una trayectoria política nacional e internacional sin discusión, lo que no tiene su principal adversaria. Sabe cómo se mueven los temas internacionales y eso sería una ventaja grandísima, pero…no está en nosotros resolverlo, sino en quien manda en Palacio Nacional. Aparte, de ninguna manera debe darse por muerto a Adán Augusto, sigue siendo el “caballo negro” para la solución de muchas dudas, la de la confianza sobre todo, en una eventual victoria en la siguiente elección. Aparte, a Durango le iría requete bien con él…..AUXILIO.- Arrodillados, varios burócratas estatales piden al gobernador Esteban Villegas que termine con el reinado de Carmen Villalobos. Aseguran que el Sindicato de los Tres Poderes lo está usando para su beneficio personal y tan dueña se cree del sindicato que si alguien llega a manifestarse contra esos abusos chica le viene en sus derechos sindicales. No recordamos cuándo en otro sindicato la base se organizó y mandó a freír espárragos a la tan paseada Lichita. Estaba tan firme en la conducción sindical que los más dudaban que alguien viniera a hacerle mella. Ojalá que Carmelita Villalobos entienda que en esta vida estamos de paso, que el día menos pensado la suerte nos cambia y se va hacia otro lado, que en cargos como el que ostenta se debe llegar a hacer amigos, a ayudar a los fregados y a aportar algo para nuestros trabajadores o representados. Tiene tiempo Carmelita para corregir el camino, los excesos sobre todo, son los que más calan y, no quisiéramos verla en la condición de la persona mencionada arriba. No le cuesta nada darle el trato que merecen los trabajadores, sin tolerar exageraciones, desde luego, pero asumiendo otro tipo de posturas ante los desprotegidos. Vale más una buena acción que un desaire, las buenas acciones se agradecen y los desaires ofenden. Segunda llamada, segunda…..BILLETES.- Es de aclarar que no fue el banco HSBC el asaltado en Punto Guadiana, fue un cliente que acababa de salir con el dinero retirado. El banco no sufrió ni un rasguño, mientras el cliente se quedó abriendo la boca ante la seguridad en que andamos. Advertir que ese y el Bancomer que está a un lado hace tiempo son revoloteados por una fauna de “inspectores raros” que nada más andan viendo a quién vacunan para quitarle lo que lleva. Y están por las mismas casi todas las sucursales bancarias, que son asediadas permanentemente por gente que ni fu, pero ni fa y que, sin embargo, nadie puede retirarlos lo más lejos posible. Ante la circunstancia, lo han dispuesto los cuerpos policiales, hay que tomarle la palabra a los jefes para que nos acompañen cuando vayamos a retirar alguna cantidad importante, después de mil pesos, porque para algunos mil pesos son motivo más que suficiente como para pasar el resto de sus días en la cárcel. O sea, si la policía se pone en su papel y empieza a sacudir esos “clientes de mentiritas” se terminará con ese tipo de atracos que, repetimos, no afectan al banco, sino al cliente…..LÁSTIMA.- Una verdadera lástima que el doctor Eduardo Díaz Juárez tenga que retirarse del DIF Estatal. Se esperaba mucho de su trabajo y lo estaba sacando adelante, pero…el quirófano se estaba quedando abandonado y los enfermos esperándolo. No hay discusión, preferible que se regrese al consultorio y el 450 en vez de estar ocupando un trabajo que no precisamente es el suyo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

