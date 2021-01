“Chicotito”

Durango no está entre los más endeudados

Juan Pueblo

Durango no figura entre los estados más endeudados del país, aunque sigue teniendo problemas para el cumplimiento de sus obligaciones mínimas, especialmente con sectores como el educativo…..REZAGO.- Nuestra entidad no está incluida entre las más endeudadas como Nuevo León y Sonora, pero sale junto con pegado, pues no debe, pero tiene pendientes una serie de compromisos que comprometen su eficiencia…..REALIDAD.- El pasado fin de año se advirtió la realidad económica de nuestro estado, pues por primera vez en la historia se vio imposibilitada para cumplir con los compromisos educativos de fin de año. Hay maestros que se quejan aun de no haber recibido su pago acorde a lo establedido, y eso es muy lamentable…..HISTORIA.- Antes, cuando los gobiernos estatales se quedaban sin dinero, con una llamada telefónica a los bancos se arreglaba todo. Solicitaban un préstamo a los bancos locales que de inmediato se concedía, pero ahora por ley no se puede proceder como antes. Hay prohibiciones expresas para contraer deuda directa, de modo que si la entidad se queda sin recursos federales, también se queda sin posibilidades de atender los compromisos más sentidos, como son aguinaldo y otros estímulos a los maestros…..TIEMPOS.- Aunque, en el fondo, pero bien en el fondo, cuando los gobiernos estatales se quedan sin dineron es porque la federación deja de cumplir sus compromisos con las entidades, pues “teme la federación que el dinero se lo roben para las elecciones próximas…”. Y muchas veces tienen razón, o tenían razón. Así se estilaba antes, que los dineros para distintas obras se utilizaban en las campañas políticas y las necesidades tenían que seguir esperando. Que cómo le hacían para justificar el desvío de recursos? Pues quien sabe, pero así se hizo durante cien años. Quién sabe si se pueda seguir haciendo ahora con la mano implacable de Andrés Manuel López Obrador, aunque para muchos queda la duda del no robar, no mentir y no traicionar, pues en la elección interna de Morena, Mario Delgado gastó cientos o miles de millones de pesos para su promoción interna, que no externa. Porfirio Muñoz Ledo lo denunció, y muchos lo respaldaron, pidió una ivestigación para que se aclare el origen de esos dineros, que al parecer es la Cámara de Diputados y…no pasó nada, ocurrió lo mismo que en tiempos priistas, que “nadie los vio, nadie los oyó”. En el sainete moreno de la reciente elección interna, más otros episodios nada aseados sucedidos en torno al equipo lopezobradorista, queda pendiente aclarar hasta dónde llega la moralización de los mexicanos, o si se trata de más de lo mismo, que llegaron unos para quitar a los otros, pero con las mismas linduras, con las mismas tisnaderas de siempre…..EPALE.- Ayer, cuando se enteró el presidente Andrés Manuel López Obrador que Inglaterra indultará o pondrá en libertad a Julián Assange, el creador de los Wikeleaks, le ofreció asilo político. Muy humanitario el gesto de nuestro mandatario pero…temen los expertos que de ocurrir pudiese abrir un nuevo e innecesario frente de disputas con los Estados Unidos, que precisamente esperaba la liberación de Assange para ir por él y les aclare muchas cosas que tiene pendientes con la justicia norteamericana, puesto que en sus revelaciones expuso distintos temas sensibles para la seguridad de la unión americana. Ojalá no se produzca el asilo político, porque emproblemaría mucho a nuestro pais con el vecino del norte. Además, Assange es algo así como intramuscular para los mexicanos. No tenemos vela en ese entierro…..TIROTEO.- Los grandes estruendos que se escucharon en Durango en el inicio del presente año dejaron en el más espantoso ridículo el llamado policíaco para que se abstuviera la gente lanzar “vivas”. No me pregunten más, pero hasta acá alcanzamos a escuchar no los clásicos tableteos de las armas automáticas, sino los espantosos sonidos del barret calibre 50, para tumbar ovnis, y por momentos hasta de cañonazos que, en serio, exagera la raza, pero…pensamos que en conjunto fue la carcajada de muchos al pedido de la autoridad. Hay que anotar que hubo una persona alcanzada por uno de esos escandalosos disparos, y se trata de un periodista que andaba buscando a la policía que buscaría a los “gatilleros” que se atrevieran a ignorar la orden, que por suerte no expone su vida. Y dentro de un año, volverán las autoridades a llamar a rueda de prensa para pedir a la gente que se abstenga de hacer disparos al aire, pues “las balas suben, pero también bajan”, y luego, bajan a una velocidad endemoniada. Así es...¡ …..APROBADO.- Campeche y Chiapas son los únicos estados del país que conservan el verde en el semáforo epidemiológico por los pocos contagios registrados, por tanto están en condiciones de regresar a la actividad educativa en todos sus niveles. El resto de la nación sigue flajelada por el coronavirus, con nuevos y crecientes números que hacen imposible pensar en la reanudación de clases en el corto plazo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la intenet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

