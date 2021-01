“Chicotito”

Donald Trump recetó claro “autogolpe de estado”

Reventó sesión del capitolio; 4 muertos y 18 lesionados

Hoy, legisladores buscan formas para destituirlo

Redes sociales le suspenden y cancelan sus cuentas

Renuncia advierte desmoronamiento del gobierno

“Revienten la sesión, yo iré caminando con ustedes. Que nuestros representantes reconozcan triunfo en Georgia y seré yo quien reasuma la Presidencia de Estados Unidos el 20 de enero”

Donald Trump

Alucinado por la obsesión de quedarse como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha enloquecido. Legalmente no tiene ninguna posibilidad de relegirse, pero él está emperrado en mantenerse en la Casa Blanca…..CAOS.- Ayer, que el Capitolio debió declarar Presidente Electo a Joe Biden, Donald envió una turba de desquiciados a reventar la sesión para impedir la declaratoria y sí, lo logró por unas horas, pero esta madrugada Biden ya fue declarado Presidente Electo y no habrá nada que impida su asunción al poder en dos semanas…..SANGRE.- Ayer, el mundo pudo conocer más de Trump, pues no le importó ridiculizar al sistema democrático más orgulloso en el mundo, que es el de los Estados Unidos del que él es presidente y procedió como nunca nadie hubiese sospechado que lo haría. Azuzó vía redes sociales a sus seguidores a reventar la sesión en el Capitolio, ofreció incluso por las mismas vías digitales ir él personalmente a exigir a los legisladores republicanos que impidieran la declaratoria de Presidente Electo. La policía, obviamente, se interpuso, y se armó el escándalo que pretendía el mandatario gringo y de lo que queda constancia en sus redes sociales, por lo que Twitter, Facebook e Instagram le suspendieron desde ayer sus cuentas de forma indefinida, advertido de que pudiesen serle canceladas de manera definitiva, pero no es eso lo importante, sino que al confirmarse que fue el propio Trump quien alentó a sus seguidores, algo iconcebible en los Estados Unidos, dado que no pocos lo consideraron un autogolpe de estado, desde ayer temprano empezaron a pedir la destitución del gobernante. El periódico The Waschington Post pidió la destitución de acuerdo a la Enmienda 25, que habla de la incapacidad del mandatario para sostenerse al frente de las instituciones y sobre todo,visto el riesgo en que se halla el país, nada más y nada menos que el más poderoso sobre la tierra, de ahí los peligros no nada más para el país norteamericano, sino para el mundo, pues si Trump se atrevió a organizar la acción violenta exponiendo incluso la vida de sus seguidores, será capaz de muchas otras cosas. La cuestión es que, quien debe proceder a la destitución es Mike Pence, su vicepresidente, de ahí que algunos consideran que el segundo de abordo tendría que solidarizarse por muchas razones, pero sobre todo por el cargo, con el maltrecho mandatario, no obstante que en su intervención en la fallida sesión del Capitolio, advirtió ayer que su obligación era ajustarse a la regla, y la regla dice que debe declararse Presidente Electo a Joe Biden, veneno para Trump, por lo que incitó a la turba a violentar las cosas para impedir la declaratoria. Hoy, ya declarado Presidente Electo, Biden asumirá el mando el día 20 de enero bajo cualquier circunstancia, mientras arreciaron durante las últimas horas las peticiones de los norteamericanos para que se destituya Donald y, parece que esa será la ruta que sigue del absurdo proceder de Trump, a pesar de que en alguna parte del día y vista la zacapela fatal, el mandatario aceptó que la transición, o la toma de posesión de Biden será de forma ordenada, pero que seguirá peleando por el robo de que es víctima y por lo que no ha podido demostrar una sola de sus razones para hablar de fraude. Ayer, visto el caos provocado en el interior y las afueras del Capitolio, que dejó cuatro muertos, 18 lesionados y decenas de detenidos, Donald pidió en sus mismas redes a sus fans, que se mantuvieran en calma, sin violencia, pues ellos son muy importantes para el propio Trump, cuando las cámaras y los partidos le exigían que retirara a la turba. No lo hizo y pronto pagó las consecuencias, Twitter fue la primera red social que reaccionó ante el arrebato y le canceló la cuenta. Inicialmente se dijo que por 10 horas, pero al parecer ya se la cancelaron de manera indefinida, y de continuar la incertidumbre en la unión americana, la cancelación pudiese hacerse de forma definitiva, y la red social advirtió las razones, puesto que usó a Twitter para generar violencia y violentar las leyes. Es de aclarar que tras los violentos incidentes numerosos seguidores de Trump, entre ellos políticos del mismo partido Republicano pidieron públicamente a Donald que cese su actitud que está dejando en el más espantoso ridículo al sistema democrático de los Estados Unidos, el más justo en el orbe y por lo que va peleando por todas partes del mundo, han dicho muchas veces los norteamericanos…..ADIOS.- Esta mañana Elanie Chao, secretaria del transporte en los Estados Unidos, renunció al cargo en virtud de la violencia ordenada por el propio Donald Trump. Los analistas creían que tras la dimisión de Chao vendrán otras renuncias importantes que empezarían a dejar solo al desquiciado mandatario, cuyas vaciladas y equivocaciones han provocado más de 360 mil muertos y muchos millones de contagiados por coronavirus, a pesar de que la letalidad, que la mortalidad de los casos positivos es baja en aquella nación. El problema es que no se reaccionó con la seriedad que obligaba la pandemia (lo mismo que acá) y ahí están las consecuencias del locuaz presidente gringo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

