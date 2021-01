“Chicotito”

Excelente, que hoy llevan las primeras vacunas

Reservadas exclusivamente para personal médico

Merecido lo tienen después de tanta exposición

Que se aseguren solo para el personal de salud

Es que, no faltarán los políticos agandalladores

“Hoy llegan las primeras vacunas exclusivas para el personal médico. Empieza a verse la luz del tunel…”

José Aispuro Torres

Nada más alentador que la llegada de la vacuna para el personal de salud en Durango. El inmunizante viene a abrir una esperanza de vencer al coronavirus en el corto plazo, aunque todavía falta para que la vacunación se extienda a toda la población…..TRAGEDIA.- Excelente que pronto se inicie la protección del personal que está en la primera línea de combate al virus, merecido lo tienen después de tantas horas, días y meses en la atención de los enfermos…..ORDEN.- Ojalá que los propósitos para que sea primero el personal que realmente está en la primera línea de batalla, y que no me vengan a salir que también alcanzaron a vacunarse algunos vivarachos que pululan en los alrededores de los puestos médicos. Que se proteja primero a médicos, enfermeras, químicos, asistentes, etc., y que a los escurridizos se les deje para una segunda o tercera etapa, aunque se trate de gente importante o que se cree más importante que los demás…..APROBADO.- Esta mañana el gobernador José Aispuro anunció la llegada esta noche del inmunizante y eso, desde luego que es un gran estímulo para el personal de salud. Sobradamente merecido luego de tanta exposición al virus, y sobre todo, después de tanto muerto del sector salud, contagiados precisamente en la atención a los enfermos de Covid-19. México es uno de los países con más alta mortalidad del personal de salud. No se les ha protegido debidamente, pero…de lo perdido lo que aparezca, que pronto se les inmunice a todos a fin de que sigan atendiendo a los enfermos, que aunque cada vez baja la incidencia, de ninguna manera podemos confiarnos y creer que esto ya se arregló. Los peligros de contagio están en todas partes y a todas horas, tenemos que seguir protegiéndonos y seguir usando cubrebocas, careta y guantes de ser necesario, además de lavarnos las manos constantemente, de usar gel antibacterial o alcohol puro y adoptar la distancia necesaria para evitar el contacto con los demás. Es necesario mantener las medidas de precaución hasta que alcancemos la vacuna, que según estimaciones y de acuerdo al avance de su aplicación, la población en general estará recibiendo el inoculante en aproximadamente dos años, de modo que tenemos que entender que en esos dos años todo puede pasar, todos podemos contagiarnos y muchos quizá moramos en el camino, según estimaciones de los expertos que creen que para la próxima primavera la cifra de fallecidos en el país andará por el orden de los 280 mil. Nosotros quisieramos ser un poco más positivos y creer que esa cantidad es muy elevada y quizá baje, pero por ahora esas son las estimaciones de acuerdo a los índices de contagios que tenemos hasta la fecha. O sea, que venga la vacuna, y nos la aplicamos de inmediato, pero mientras no la tengamos, mientras no se nos administre, no queda otra que seguir protegiéndonos como si no existiera el inmuniznte, porque otra gran realidad es que hay vacuna, pero no para todos, y eso es lo que preocupa…..RIDICULO.- Se llevó la tarde Luis Enrique Benitez durante el homenaje luctuoso al bien recordado Angel Sergio Guerrero Mier. Se confirmó que el presidente del CDE del PRI es de los que en el sepelio quisieran ser el muerto para ser el foco de atención. Ayer tal vez él quería ser el difunto para llevarse los aplausos que ruidosamente brindaron los demás asistentes al sentido recuerdo del ex gobernador. Lo invitaron a rendir una guardia, de pie, a los restos del Lic. Guerrero Mier y, a pesar de las cámaras y de la mirada de los presentes, nunca se levantó como demostrando algún sentimiento que dejó pendiente el extinto y sobresaliente cuadro priista. Quizá con algo de razón, puesto que Angel Sergio fue en los últimos años el más certero crítico a las aberraciones de Benitez. Tiro por viaje le recordaba sus desaciertos que, ya se han confirmado en dos elecciones en las que el otrora orgulloso PRI ha perdido hasta el modito de andar, y eso se lo recordó públicamente más de una vez el respetado Guerrero Mier. Resumiendo la presencia de Luis Enrique al homenaje, yo mejor no hubiera ido. Me habría evitado la pena del lucimiento tan desafortunado…..S.O.S..- Algo por demás sospechosista está tramando Donald Trump al declarar estado de emergenia en el Distrito de Columbia, donde se asientan los poderes federales de los Estados Unidos. Ha causado una movilización policiaca sin precedentes. Sospechosista o premonitorio de lo que pudiese ocurrir en los días que faltan para la asunción de Joe Biden. O quizá algún ardid para evitar lo que sigue trabajando el Partido Demócrata, la destitución por la vía del “impeachment” por haber enviado el miércoles pasado a miles de violentos a reventar la sesión del Capitolio. Trasciende al tiempo que el FBI ha descubierto posibles movimientos de seguidores de Trump para desestabilizar todas las capitales de la unión días u horas antes de la toma de posesión, fijada para el 20 de enero de 2021 a las 12:00 horas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

