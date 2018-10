Chicotito, por Jorge Blanco Carvajal

+ Tan caprichosa la consulta como la obra misma

Juan Pueblo

Igual de caprichosa resulta la consulta nacional de Morena sobre el nuevo aeropuerto de la ciudad de México como la decisión de hacerlo en Texcoco, pues no se consultó con nadie y sin más empezaron a construirlo…..TRÁCALAS.- Y más que por el resultado de la consulta o por el capricho de Andrés Manuel López Obrador, la cancelación a la obra cumbre del presidente Enrique Peña Nieto es por el cúmulo de transas que cubría el proyecto. Y eso, sin hablar del dinero del SAR que ya tenían “trabajando”…..RATERÍAS.- López Obrador asegura que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México pasó a ser un gran pastel que de inmediato se repartieron los grandes millonarios de este país, y entre los contratistas están expresidentes, exgobernadores, exsenadores, etc., etc., y la mayoría, ligados tanto al PRI como al PAN y de otros partidos, pero entre todos han puesto para que el proyecto se vaya encareciendo cada vez que le revisan. Ahora anda en los 250 mil millones de pesos, pero mañana costaría el doble, y así se la habían llevado…..ALTO.- La consulta nacional de Morena sobre el nuevo aeropuerto, como dicen muchos, quizá sea un capricho, pero tan arbitrario como la decisión misma de hacerlo en Texcoco a pesar de las mil y una adversidades…..ORDEN.- Andrés Manuel propuso esta mañana que se calmen los inversionistas y contratistas que estaban invirtiendo algo en el proyecto, que se negociará con todos para afectar lo menos posible, especialmente a las empresas que han metido más dinero, pero es preferible cancelarlo ahora que seguirlo, para lo que se tendrá que negociar con los contratistas a fin de evitar que tengan pérdidas …..LADRONADAS.- El gran proyecto, dice López Obrador, estaba copado por una y mil transas. Medio mundo tenía metida su cochina mano en la gran obra, y es menester limpiar todo para evitar el atraco que se estaba cometiendo contra los mexicanos. Se revisará contrato por contrato hasta aclarar quiénes sí invirtieron su dinero, que sacaron sus recursos de la bolsa para evitarle algún perjuicio. Nadie que haya arriesgado su dinero habrá de perderlo. Es de lo que se trata, de proteger a quienes metieron sus recursos de buena fe, y no a los otros que ya se frotaban las manos con el gran negocio de su vida…..ASEGUNES.- José Miguel Navarrete López Portillo, subdirector de Protección Civil en el Estado, asegura que él personalmente estuvo en El Pueblito durante horas de la madrugada del miércoles a avisarle a los vecinos sobre la avenida de agua al abrir las compuertas de la presa Guadalupe Victoria. Sostiene que en lo personal ayudó a sacar a una persona de la tercera edad para resguardarla en un punto seguro, que avisó a los distintos negocios para que protegieran sus bienes, y que en casos ni siquiera le respondieron y tampoco reaccionaron ante la gran avenida de agua. O sea que, para resumir, alguien quiere hacer negocio pingüe aprovechándose de la incertidumbre que causó el gran aguacero de “Willa”, y ahí como que la llevan, pero…por lo pronto se precisa que sí se avisó, que durante horas antes de abrir las compuertas se anduvo tocando puerta por puerta para que la gente abandonara la propiedad por los riesgos que se advertían. Algunos prefirieron exponerse al peligro, ahí están las consecuencias. Por lo pronto, el gobierno ya levanta un censo para saber quiénes resultaron dañados y quiénes quieren llevar agua o billetes a su molino…..GANDALLAS.- Sobre las broncas que están padeciendo los ejidatarios que tienen tomada la caseta Garabitos de la súper a Mazatlán, abundan que un abogado o su grupo de abogados también está haciendo su agosto y, bajo nadie sabe qué condiciones, llegan y expropian las barricas repletas de billetes que van juntando durante el día. La situación -advierten- se está complicando cada vez, pues cada barrica que se junta genera nuevos enfrentamientos que un día no lejano ha de provocar un serio desaguisado, de ahí nuestro deseo de que el Gobierno Federal de una buena vez resuelva ese entuerto, que ya les pague para que se repartan y se vayan a sus casas y no que sigan enfrentando, primero a los automovilistas, que no todos están dispuestos a ponerle a la barrica, y segundo, las disputas entre los propios ejidatarios que para llevarse algo de billetes han de pasar por encima de lo que sea, y eso, eso ya estuvo mal…..SUSTOS.- Susto es susto, y por más que quieran disimularlo no podrán respecto del fallo en el avión de TAR que iniciaba la ruta Durango-Guadalajara. Ojalá que no vuelva a suceder, pero Dios quiera que alguien informe al público qué realmente pasó con el avión y si corrigieron la falla, y si no, que lo mantengan a uno informado de qué sigue, pero…lo lamentable es que en estos casos la aerolínea lo primero a que se aboca es a ocultarlo todo, a taparlo para que nadie sepa nada, pero…la incertidumbre hace mella en los viajeros, y pues…preferible viajar por tierra que exponerse a que el tren de aterrizaje vuelva a fallar…..APLAUSOS.- Minutos antes de que los Medias Rojas de Boston levantaran el trofeo más codiciado del beisbol de las Grandes Ligas al vencer 5-1 a Dodgers de Los Angeles, los chicos de la Selección de México sub 23, se alzaban con el título en Barranquilla, Colombia, con lo que México tuvo también su serie mundial y al final, salió adelante de inmejorable manera. Ojalá cuiden a esos muchachos, ojalá sepan conducirlos en lo sucesivo y salga de ahí una generación de beisbolistas importante a nivel mundial. Ojalá. 