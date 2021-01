“Chicotito”

Ilegales los bloqueos de las calles, pero ahí están

Héctor Flores debe endurecer la mano y pronto

Adrián Alanís ya tenía dominado ese renglón

Malo declarar desierta convocatoria al XV distrito

Falló Benítez en uno de 6 distritos que le tocan al PRI

“El derecho de unos a protestar termina frente a los derechos de los demás…”

Constitución General de la República

Maestros por un lado e indígenas por el otro están en todo su derecho de protestar contra el gobierno y contra uno de los partidos políticos, pero…por qué les permiten el bloqueo de las calles, dado que las calles son de todos…..REGLAS.- La ley dice que el derecho de unos a inconformarse termina frente a los derechos de los demás. Y una calle es parte de la vía pública, y la vía pública no es de nadie. Es de todos, nadie puede adueñarse de ella, y mucho menos impedir el libre tránsito…..OCURRENCIAS.- Los inconformes contra el PRI bloquearon el bulevar Domingo Arrieta, uno de los más circulados de la ciudad ocasionando enorme caos vial en toda la zona desde el sábado pasado, sobre todo en horas pico, y nadie les ha dicho que están haciendo mal, que están pisoteando la ley. Igual los maestros en el bloqueo de 5 de Febrero y Zaragoza. Se quejan de impagos oficiales, pues que exijan el pago en la ventanilla correspondiente, no tienen por qué perjudicarnos a todos u obligar a muchos a hacer grandes e innecesarios rodeos para llegar a su destino, además de la pérdida de tiempo y hasta de dinero en tener que llevar por otra parte sus vehículos…..ÉPALE.- No es por echarle la aburridora al secretario de Gobierno Lic. Héctor David Flores Ávalos, pero en los tiempos de su predecesor, el Arq. Adrián Alanís Quiñones, pronto enviaba a su gente a enterarse del pliego de peticiones, tras cuya escucha empezaba el trabajo de convencimiento para que despejaran la calle, visto que estaban procediendo contra el librito, so pena de proceder de otra forma. Hasta que estuvo en la oficina el ahora posible candidato, Alanís, siempre resolvió los conflictos de esa manera. Es cosa de estilos, desde luego, pero…en el caso de Flores Ávalos como que se está excediendo en contemplaciones, ¿o no? Lo cierto es que nadie, ni nosotros los periodistas, tenemos derecho a bloquear las calles. Si lo hacemos, igual que el resto de la sociedad, nos exponemos a la sanción correspondiente, y se han dado casos hasta de la privación de la libertad. Obvio, la mejor manera de llamar la atención es bloqueando calles, y sobre todo si se trata de calles de importante flujo vehicular, pues entonces se preocupan más las autoridades y los atienden más rápido, pero…no debía tolerarse ni el bloqueo de calles grandes o calles chiquitas. El daño que se causa es igual para mucha gente inocente o ajena por completo a los problemas en cuestión que se ve impedida de llegar a su destino…..FUERA.- La decisión final por el XV distrito del Partido Revolucionario Institucional queda en manos del Comité Ejecutivo Nacional, y el CEN tendrá que ir a la base. Quizá la consulta a la base que está pidiendo la gente de Osbaldo Santillán, y si se recurre a ese, el más democrático de los procedimientos para la designación de un candidato, volverá a ganarles el alcalde con licencia, dado que es en la región un hombre querido y respetado, y ya lo demostró hace tres años cuando triunfó en la consulta pero perdió en la mesa y al final lo dejaron de alcalde a manera de consolación. Está claro, el CEN del PRI no vendrá a decirnos que Pamela Brito, la que quería Luis Enrique Benítez, es la mejor y que gana en cualquier terreno. Si se trata de caprichos, entonces quizá triunfe Pamela, pero si se quiere saber en realidad quién es el mejor para esa posición, no hay vuelta de hoja. Es Osbaldo, sin temor a equivocarnos…..ENGRUDO.- Y si consideramos que el PRI está saliendo raspado en uno de los seis distritos que le corresponden en la coalición Va por México. Es reducido el nivel de eficiencia de las decisiones estatales, y eso sin considerar que de aquí a los registros todavía pudiese aparecer algún otro inconforme con el distrito o con el suplente, etc., etc… ¡Ya lo verán..!…..TÓMALA.- Sobra suponer que las relaciones fraternas entre Rómulo y Geraldina Campuzano no andan bien. Que hace tiempo cargan con una de sinrazones que nadie creería, pero eso de salir a la calle a echar loas a Patricia Flores y cacayacas a su hermana Gina está para el análisis. En todo caso, yo ni la hubiese mencionado porque no nada más hace quedar mal a su hermana, sino que él mismo queda en el más lamentable de los ridículos. Aunque…ciertamente, sucede hasta en las mejores familias, pues en un tiempo, cuando Ricardo Rebollo salió a brindar todo el apoyo de la familia a Leticia Herrera Ale, Rocío lo paró en seco y públicamente desnegó el tal apoyo. “La apoya mi hermano. Respetable su postura, pero no es la misma forma de pensar mía. Bórrenme de esa lista….”, les dijo Rocío y, obvio, se cayó el tal respaldo familiar. Sucede en todas partes, para que es más que la verdad…..ÁNDALE.- Martín Vivanco, ahora con la cachucha de Movimiento Ciudadano, está resuelto a corregir los errores del pasado priista, donde por cierto nunca le dieron ni un saludo, mucho menos lo iban a ayudar con los gastos de campaña. Por eso se fue a MC, de donde se reporta con la advertencia de que viene por todo, y que viene bien. Síganle los pasos y no lo descuiden. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.



