“Chicotito”

Armando del Castillo Franco

¡Ya chale…! Nos prestan tantito la diputación del XV distrito o nos vamos del PRI, dicen los paisanos de Mezquital, Súchil y Poanas, que sin proponérselo coinciden en que “el bueno” para la zona es Osbaldo Santillán, actual alcalde de Mezquital, y si no procede por cuestiones de género, pues para eso está su esposa…..ÉPALE.- ¿Y qué se mueve en todo este enredo que tiene paralizada la vialidad de importantísimo sector del sur de la ciudad? Casi nada, que van contra los designios del señor, el C.P. Ismael Hernández Deras. No quieren a Pamela Brito, que identifican como su empleada, y con la que pretende amarrar esa parcela…..SILENCIO.- Ayer los paisanos se armaron de valor, tomaron el edificio del PRI y bloquearon los alrededores, incluyendo todos los carriles de ida y de venida frente al expartidazo. Armaron un desmadre mundial con la vialidad gran parte del día, y ni se diga en las “horas pico”. Lo peor, o más a favor de la protesta, nunca hizo su aparición un agente de vialidad a tratar de componer el verdadero desgarriate vial inesperado que se hizo en cien cuadras a la redonda. Como que los uniformados estuvieron de acuerdo con los paisanos en su protesta contra el tri…..ÓRALE.- Sobra decir que el organizador y ejecutor del desconchinfle vial, y de la toma priista, claro, es el jefe de la comuna con licencia Osbaldo Santillán, quien exige la diputación del distrito por lo menos un período o de plano se van a otra parte. Hace tres años Osbaldo ganó de calle la consulta y al final resultó Gaby, de ahí la bronca iniciada no contra ella, sino contra su padre, nada más y nada menos que el líder nacional de la Confederación Nacional Campesina, y Osbaldo de alguna forma es campesino, o pertenece a ese sector, y se supone que debía estar de acuerdo con su líder, pues no….CAMBIO.- Los habitantes de Mezquital y el distrito agrupados en el interior y las afueras del edificio priista exigen que para la designación de los candidatos al XV distrito de menos se proceda a la consulta a la base. Si en la consulta a la base pierden, desde luego que estarían dispuestos a reconocerlo, pero que se haga una auscultación sin trampas y sin los “apoyos multitudinarios” que acostumbra el PRI para las candidaturas…..BILLETES.- La ocupación de la sede tricolor no es producto de la casualidad. Se trata de un movimiento muy bien organizado, y financiado claro, puesto que en el momento de la toma había no menos de quinientas personas, entre paisanos y mestizos. Nada más para mover a ese montón de gente hay que meterle entusiasmo, transportarla y darle las tres comidas. Es una lana, y por lo que se ve, en Mezquital y la región el único que trae con queso, o billetes para el movimiento, es Osbaldo, de modo que no hay que ir muy lejos por la respuesta…..ADELANTO.- Y tan bien se preparó Santillán desde antes de la pelea que inscribió su nombre para el XV distrito y si por cosas de equidad de género ha de ir una dama, pues también inscribió a su esposa Jenifer Deras, de modo que tejió por las dos puntas, como para dejarle pocas vías de arreglo no a Gaby, sino a su señor padre…..BOTÍN.- Es que, decía un tal Armando del Castillo Franco: “Cuando no se reparte bien el botín, hay motín…”. Y, por dichos de los ocupantes de la sede priista, Luis Enrique Benítez se adueñó de todas las posiciones tricolores. Ya tiene anotados a varios propios para las candidaturas en ciernes y, como cosa de magia, creen que serán los suyos los que se quedarán con las candidaturas. Los demás terminarán como el chinito, nomás milando. Es más -advierten- eso de los registros es la pura faramalla. Benítez ya tiene todo palomeado a favor de los suyos o los que ha dispuesto Ismael, y los demás no alcanzarán nada. Esperemos unos días para confirmarlo, insisten…..APROBADO.- O sea, como les dijimos el lunes: Los partidos de oposición, el PRI entre ellos, no aprendieron de la amarga derrota de 2018. Insisten en escoger candidatos en los mismos estilos y formas del pasado. Alcanzan nada más los cuates, o los que han sido fieles al jefe y que han soportado largas jornadas de trabajo sin protestar, y muchas veces sin recibir nada a cambio. Parafraseamos de nuevo a Patricia Flores, porque es oportuna su idea: “Si seguimos haciendo las cosas como siempre, los resultados serán como siempre”. O bueno, no como siempre, porque el PRI siempre ganaba, pero al menos seguirá padeciendo, como desde 2018, lo indecible para vencer a Morena, cuyo color parece extender el masoquismo electoral de los duranguenses por otro tiempo, al menos en el terreno de las diputaciones federales…..TÓMALA.- Lo que mucho advirtieron los científicos lo está confirmando el INEGI, la mortandad por el coronavirus es mucho más grave de lo que se temía. No van 150 mil muertos como ha contabilizado Hugo López Gatell, sino 300 mil o más, toda vez que entre los fallecimientos “por otras causas” muchos fenecieron por Covid pero nunca se confirmó o comprobó por no interesarle a nadie, lo que tanto nos adelantaron los expertos. ¡Qué lamentable..! Y lo peor, que seguimos con el problema de la vacuna, no hay vacuna para continuar la inmunización de la población. Las poquitas que llegaron no han servido ni para proteger al personal de salud.

