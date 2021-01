“Chicotito”

México, regresa al tercer lugar en muertos por covid

Está peleando y fuerte por el primero a USA y Brasil

Retornan al semáforo rojo 16 estados de la República

El virus no cede de ninguna forma, sigue el riesgo

Y sin vacunas; han aplicado apenas unas 600 mil

“México va con todo por el primer lugar en muertos por coronavirus en el mundo. Ayer alcanzó el tercer lugar que tenía la India…”

Juan Pueblo

México afianzó anoche el terrible tercer lugar en muertes por coronavirus al rebasar a la India, que por semanas o meses estuvo ocupando esa desagradable y lamentable posición. Ahora, va por el segundo y de ser posible el primer sitio….MUERTE.- México, a pesar de ser un país chico si se compara con Estados Unidos, India y Brasil, está entre los grandes en fallecimientos, y sigue compitiendo por la triste primera posición a pesar de que “ya está domada la pandemia. Nos vino como anillo al dedo”…..CATÁSTROFE.- Justo los tres países, cuyos presidentes se burlaron de la “gripita” y nunca prepararon a sus gobernados para hacerle frente a la mortandad, son los que están padeciendo las más catastróficas consecuencias. Y eso que México tiene apenas 126 millones de habitantes, por 1,391 millones de la India, 332 de los Estados Unidos y 213 millones de Brasil. La más clara muestra de lo mal que se hicieron en México las cosas desde que empezó la debacle. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió enfermarse que usar el cubrebocas, y como él no lo hizo, muchos de los 30 millones de seguidores lo imitaron, tampoco lo usaron, además de la serie de vaciladas y ocurrencias con que siempre se refirió a la amenaza. Las consecuencias son irreversibles, pero no es eso lo más lamentable, sino que no se advierte para cuándo ponerle fin a la tragedia. Más bien parecemos acomodarnos a la mortandad y, más triste, a verlo como algo normal. Oprobioso y hasta molesto sería volver a comparar a México con Japón, pues ambos tienen una población similar, de 126 millones, pero en el país del sol naciente solamente han lamentado la muerte de unas 5 mil personas, pero el país asiático está ya reintegrado de manera total a la productividad. El covid es cosa de la historia para ellos, mientras acá, en México, 16 estados de la República han regresado al rojo del semáforo epidemiológico y, otras entidades, visto el relajamiento generalizado, como si ya hubiésemos vencido al virus, estarían contemplando seriamente regresar al mismo rojo en los días venideros…..MUERTE.- No entiende la gente que la amenaza es real, que no ha disminuido de ninguna manera, que está presente en todas partes a donde vamos. Muchos siguen renegando de usar el cubrebocas, y lo usan para poder ingresar a distintos negocios, pero no para protegerse, cuando la autoridad ha encargado que se use siempre, de ser preciso hasta en la misma casa cuando llegue alguien que no vive en ella, pero muchos siguen creyéndolo exagerado, aunque muchos de esos ya estén muertos o están lastimosamente luchando por su vida en algún hospital…..APROBADO.- Es el caso del cardenal Norberto Rivera Carrera, que ayer fue desintubado en virtud del progreso en el tratamiento y hoy, según sus cercanos, amaneció con buena actitud y de mejor talante. Para desgracia de los que lo dieron por muerto más de una vez en sus pronósticos. Hugo López Gatell asegura que AMLO también se encuentra bien, con algún malestar menor, pero avanzando en la recuperación de su salud, a pesar de que un médico habría asegurado que la realidad de su salud es otra, que sufrió un derrame cerebral, especie que, sin embargo, pronto se descartó, asegurándose que tiene covid prácticamente asintomático y que, contra lo que pudiera pensarse, está muy activo atendiendo distintos asuntos del país, tema que incluso hoy es motivo de discusión sobre la salud del presidente, puesto que no se trata de su liderazgo ni de su familia, sino que se trata del presidente de todos los mexicanos y hasta esta mañana nadie ha informado en detalle sobre su padecimiento, cuando es un tema de importancia nacional…..CRISIS.- Sí, la pandemia ha dejado al borde del colapso a millones de comerciantes chicos, medianos y grandes al impedirles el ingreso mínimo para sostener el gasto y cumplir con sus obligaciones, pero, para desgracia de todos, de nosotros mismos, todavía no hemos visto lo más grave de esta triste realidad. Como no hay ninguna señal de mejoras en el ataque a la pandemia, han de esperarse todavía consecuencias mucho más lamentables, y no hay forma de contenerlo, las cosas empeoran en vez de disminuir…..TERRIBLE.- Y, en contrasentido, las vacunas no terminan de aterrizar. Será a la larga esa tardanza causa de muchos más muertos, puesto que ayer Gatell anunció que se ha vacunado a casi 600 mil mexicanos, y Pfizer ya dejó o dejará de enviar más biológico a México para repartirlo a otros países, ante lo que se está procurando traer otros en el mercado, como el Sputnik V, que no ha terminado las tres fases de experimentación y no ha sido aprobada por las instancias correspondientes, aunque Rusia asegura que tiene poco más de ochenta y tantos por ciento de efectividad. O sea que, no le erró quien pronosticó que todos los mexicanos seríamos vacunados hasta allá por el 2047, que para muchos no está lejano, visto el avance tan rápido de los días, los meses y los años, pero…mientras habrá que ver quién sobrevive para contarlo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana en el aniversario 23 de Contacto hoy, si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

