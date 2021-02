“Chicotito”

Reabrirán salones, bajo estrictas medias de seguridad

Ahora, los dueños deben responder a esa confianza

Su responsabilidad si aparece algún brote de Covid

No se permite el baile, y eso deben hacer en antros

Aeroméxico ofrece vuelos nacionales de 130 pesos

“No es por la inmunidad de rebaño por lo que se permite abrir los salones, sino por la necesidad apremiante de los dueños de los salones de fiestas…”

Juan Carajillo

Ya les concedieron parte de lo que pedían los dueños de salones de eventos, ahora ellos tienen que responder con la seguridad de los asistentes, porque así como les autorizaron reabrir les pueden cerrar de nuevo…..APROBADO.- Ayer el gobernador José Aispuro escuchó el clamor de los propietarios de salones y los dejó que vuelvan a abrir, pero con orden. La mitad del aforo, o de la capacidad y sin baile. El Consejo Estatal de Salud autoriza que haya fiestas, pero con el menor contacto posible entre los invitados. Y no es capricho, es la necesidad de proteger la salud de los duranguenses…..EXPERIMENTO.- Será un experimento de la autoridad sanitaria y de acuerdo a los resultados se definirá si siguen adelante, pero si empieza de nuevo el contagiadero, meterán reversa, y aunque no se pretende la contraorden, se hará si se hace necesario. Ahora todo queda en manos de los dueños de los salones. Tienen que extremar precauciones por sus clientes, pero también por su propio negocio que lleva casi un año cerrado y los propietarios, se entiende, ya andan con el agua hasta el cuello. Esa es la conclusión del consejo estatal de salud a la petición ruidosa que estuvieron haciendo los dueños de los salones. Se les escucha finalmente, pero ahora ellos deben responder con la seguridad de sus clientes y no permitir que, al calor de las copas, se mezcle todo mundo y los contagios no se hagan esperar. El virus está latente en todas partes, en otra circunstancia no debía permitírseles la reapertura, pero por otro lado se entiende a esos miles de familias que llevan un año sin ver un ingreso en casa, eso no lo aguanta nadie. Ahora, los propietarios de los salones tienen la obligación de exigir, primero, que todos los asistentes lleven cubreboca, y si es careta, mejor, que lleven su propio gel antibacterial, pero si no lo llevan que el negocio se los proporcione, que haya banquetes y música, pero no baile, y menos entre desconocidos. Que se use el gel antibacerial de manera frecuente durante la estancia en el salón y que toda la concurrencia tenga que pasar por el tapete sanitizante. Ni siquiera con esas medidas se ha conseguido vencer al virus, pero por lo menos se disminuye el riesgo a medida que se cumplen. La reapertura incluye una serie de medidas que en lo particular se le comunicará a los dueños para que no las relajen, que no le permitan a nadie ignorarlas, porque en todo caso será responsabilidad del negocio si llega a presentarse algún brote, y eso es fácil saberlo, amén de la vigilancia cercana que se establecerá sobre todos esos negocios…..ALTO.- El Consejo de Salud recordó que los bares y/o antros no tienen autorizado el funcionamiento. Que habrá consecuencias para quienes reabrieron el pasado fin de semana y no adoptaron las medidas suficientes para evitar los contagios, como es el baile, pues se tienen reportes de que hubo baile en muchas partes sin las necesarias medidas seguridad, no obstante que el cuerpo de gobierno estaría visualizando la posibilidad de que reabran pero con una serie de precauciones que, de acordarse, habrán de comunicarse en el momento. Es que, los dueños de bares y restaurantes también están contra la pared, por decir lo menos, puesto que con el cierre dejaron de percibir los ingresos que les permitan pagar sueldos, impuestos y demás. Obvio, muchos tuvieron que despedir a su personal con el consiguiente perjuicio para la economía familiar. Es el caso del negocio denominado Sanborns, uno de los más antiguos y por lo mismo simbólicos de México, que por las mismas razones no soportó más las pérdidas. Un año después de llegada la pandemia se vieron en la imperiosa necesidad de cerrar, de despedir a su personal y, por lo visto, el corporativo está cerrando todos sus negocios en el país. Creen sus directivos que con el cierre y la liquidación de su personal perderán menos pero, eso, desde luego que es una tragedia para la economía nacional, toda vez que sus miles de empleados se van a la calle a hacer de lo que sea para poder llevar algo de dinero a casa. Es el caso de muchos conocidos que, precisamente tratamos en Sanborns, ahora andan por los estacionamientos de las tiendas intentando ayudar a los compradores a subir sus cosas al coche y les retribuyan algo. Cosa terrible está sucediendo en la pequeña, mediana y grande empresa en México precisamente ante el cierre de infinidad de negocios, pero el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, al fin con coronavirus, en el supuesto, ni se ha dado por aludido ante la millonaria pérdida de empleos, mientras Estados Unidos lleva ya gastados alrededor de 20 billones de dólares, no sabemos cuánto es en pesos mexicanos, con lo que ha ayudado a todo mundo a salir de la crisis, especialmente a las empresas más perjudicadas por la pandemia. España, Canadá, Emiratos Árabes e infinidad de países en el mundo han invertido cantidades fantásticas de dinero para rescatar a sus empresas símbolos y evitar la desaparición. Acá, nuestro presidente dice que no tiene por qué gastar nada en esas empresas “fifí” que son producto del neoliberalismo y la corrupción de nuestro pasado priista. Hoy, Aeroméxico anuncia vuelos nacionales hasta en 130 pesos y al extranjero en unos cuantos dólares. Tiene que reducir sus tarifas para poder sobrevivir, a pesar de que las expectativas económicas y turísticas del mundo siguen deprimidas, sin posibilidad de reactivarse, de modo que por muy barato que den las aerolíneas no hay gente viajando por el país y el mundo, lo más lamentable. O sea…no entiendo, pero eso es lo que piensa nuestro mandatario. Nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

