“Chicotito”

La pobre capacidad farmacéutica para hacer vacunas

Empezaremos a ver la luz del túnel hasta 2022: OMS

Todavía puede morir mucha gente en México y el mundo

Mientras tenemos que cuidarnos como hace un año

Viene un domingo cargado de emociones deportivas

“No nos ilusionemos, todavía veremos mucho, de menos hasta el 2022, del coronavirus en el mundo…”

Tedros Adhanom Ghebreyesus

No nos hagamos ilusiones en que pronto superaremos al coronavirus. Las cinco o seis farmacéuticas que están produciendo la vacuna, entre todas, apenas tienen capacidad de producir unos 6 millones de dosis al mes…..TIEMPO.- No es cosa de dinero, como para decir yo voy y la compro a tal o cual parte. La realidad es que no hay vacuna para todos los seres humanos y eso es tan grave como la expansión del mismo virus…..TERRIBLE.- El científico ruso Alexander Guíntsburg, director del centro de investigación Gamaleya y creador de la vacuna Sputnik V, asegura que no tienen las farmacéuticas la capacidad de producir la vacuna que se necesita. Rusia montó un laboratorio enorme que producirá unas 10 millones de vacunas al mes, muy posiblemente a fines de este mes empiece a trabajar, pero…mientras, hay que hacerle frente a ese enemigo poderoso e invisible que tenemos amenazante a la vuelta de la esquina. Ayer, el secretario de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió al mundo que las primeras señales de mejoría en la pandemia las tendremos hasta mediados del año 2022, que mientras tenemos que seguir cuidándonos para evitar el virus. Tenemos que mantener los protocolos de seguridad ya conocidos por todos. Todavía morirá mucha gente, las condiciones son idénticas al año pasado, dado que a pesar de la poca vacuna que ha circulado por el mundo, no es suficiente para proteger ni a una mínima parte de la población mundial. En el peor de los escenarios hay que esperar la vacuna, pero…no tenemos idea de cuándo, puesto que, por el panorama que pinta tanto el creador de la Sputnik V como el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, a este problemita todavía le queda mucha vida, vida que, en contrasentido, habrá de causar muchas muertes en el orbe, porque otra cuestión innegable es que muchos países en el mundo no disponen de los dineros para la compra de vacunas, y no comprarán nada. Quedarán a la espera de que los grandulones les dejen y les regalen algo de inmunizante. O sea que, suponiendo que tendremos este flagelo todavía otro año, preparémonos porque todavía puede haber otros 170 mil muertos, contados de manera oficial, pero casi 400 mil de manera informal, como estiman y sostienen varios científicos en México. Resumiendo, digamos que el problema ahí sigue, no hay ninguna luz en el túnel. Los peligros de enfermedad y de muerte siguen latentes, sobre todo para los que siguen renuentes al uso de cubrebocas, careta y lavado de manos…..RAZONES.- Alexánder Guíntsburg, el creador de la vacuna Sputnik V, asegura que en el laboratorio que dirige se vacunaron todos desde marzo pasado. Él mismo se protegió el mismo día que inmunizó a su familia, y desde entonces no usa cubrebocas ni careta, no por fanfarrón o irresponsable, sino para demostrar la eficacia de su vacuna, pero sostiene que quienes no se hayan vacunado tienen que seguir usando esos instrumentos esenciales para evitar contraer la enfermedad…..ÉPALE.- Ignacio Aguado quiere competir por el cuarto distrito federal, ya cambiando de tema. Asegura que la estuvo pensando mucho para ir por esa parcela, pero que al ver el registro de Gina Campuzano la vio tan fácil, tan sencilla, tan chagüita, que también él se inscribió. Los que saben dicen que en política no hay enemigo pequeño. Que muchas veces hay que ser cortés hasta con la chiquillada, pero…le recordamos a Nacho que en el mismo cuarto distrito irá jugando un gallón, el Lic. Hugo Rosales Badillo, que ahí como no queriendo la está armando. Ya ha defendido a decenas o cientos de trabajadores despedidos con una patada en el trasero. Les ha conseguido diversas liquidaciones que por lo menos hace algo decorosa la salida, y toda esa gente defendida, lo mismo que sus familias, lo más probable es que voten por Hugo el 6 de junio. O sea, Rosales Badillo debuta en política, pero…para nuestro gusto, lo está haciendo bien como precandidato y, de seguir así, puede romperla el día de las votaciones, como la están rompiendo los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Qatar, que van el domingo contra Palmeiras, de Brasil, para llegar a la final, a la que nunca ha escalado un equipo mexicano. No obstante, y aun perdiendo, el papel de los mexicanos renegados (Nahuel Guzmán y Jorge Torres Nilo) el equipo mexicano puede llegar hasta la cúspide y una vez en ella llevarse todas las canicas. Bueno, estaba soñando, hay que esperar que venzan al equipo carioca que, visto queda, es un verdadero hueso duro de roer, y también van por la gloria, de manera que veremos un buen partido temprano del domingo, para quedar calientitos para el súper bowl por la tarde en Tampa Bay, donde jugarán el equipo local de los Bucaneros, contra los Jefes de Kansas. Sin duda, el atractivo principal está en ver al mil veces triunfador de los supertazones, Tom Brady, contra el novato, campeón actual, Patrick Mahomes. Viene cargado de emociones este domingo. 