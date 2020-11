“Chicotito”

Hoy la elección en los Estados Unidos

Resultados tardarán como nunca

Biden con posibilidad de vencer a Trump

Trump, fiel a su estilo, pudiera irse a tribunales

Regresamos a un semáforo rojo, medio light

“La única posibilidad de que gane Trump es por la vía del milagro cibernético, que se dan, y muy seguido…”

Juan Camaney

Donald Trump y Joe Biden se enfrentan este martes por la presidencia de los Estados Unidos en una contienda que ha dominado el demócrata. Llegó la elección y no apareció ningún evento salvador del republicano…..HISTORIA.- Hace cuatro años, Hillary Clinton también aparecía dominante en las perspectivas del voto, pero de última hora apareció una declaración del director del FBI James Comey que acabó con la diferencia y terminó con la victoria de Trump…..TENDENCIAS.- Este año, Biden ha encabezado materialmente en todos los casilleros y advierte el triunfo del Partido Demócrata. Alguien esperaba un “milagro” como el de hace 4 años, pero no llegó. El rechazo a la política racista, supremacista y de odio, más los errores en el tratamiento al coronavirus que se acerca a 230 mil muertos, pueden ser la puntilla para las aspiraciones reeleccionistas de Donald Trump…..TIEMPO.- Otras veces, los resultados de la elección se conocían la misma noche de la votación. Hace cuatro años se supo del resultado por allá de la siguiente madrugada, pero ahora, con la generalización del voto por correo, toda vez que antes el voto postal era una concesión especial a los mayores de 65 años, pues en su mayoría tenían problemas para desplazarse hasta los centros de votación, y ahora el voto por esa vía se ha generalizado en virtud del coronavirus, razón por la que se cree que el conteo pudiese ser mucho más complicado. Y no será cuestión de horas para aclarar los números, sino de días o de semanas, si no es que hasta meses. Trump hace semanas viene advirtiendo riesgos de fraude en la emisión del voto postal y de la amplia posibilidad de llevar la elección a los tribunales, o de no reconocer una eventual derrota, de modo que más bien esperemos una reacción tipo Donald que pudiese entrampar incluso la culminación de la elección, en la que acorde al programa electoral ya ha recibido el sufragio de unos 95 millones de electores, que ya está adelantada pues, pero…viene lo más complicado que es la disputa de los colegios electorales. El resumen hacia el mediodía del martes es que persiste la posibilidad de victoria del demócrata, Biden, pero de ninguna manera está asegurada. Trump sigue conservando posibilidades de triunfo, que son pocas, pero las tiene y es donde pudiese caber la reelección. Repetimos, los resultados no se conocerán esta noche, ni por la madrugada siguiente, sino varios días, semanas o meses después…..REVERSA.- Mientras, regresemos a nuestros problemas, y hablemos del retorno hoy al semáforo rojo epidemiológico que obliga medidas enérgicas en cuanto al consumo de embriagantes y el cierre de negocios no esenciales como gimnasios, centros deportivos, clubes sociales, salones de fiestas, etc., y los restaurantes podrán funcionar a la mitad de su capacidad, en la advertencia pública de que en el caso de la venta de alcohol quien se atreva a comerciarlo de manera clandestina se atendrá a las consecuencias. Habrá una vigilancia extrema en ese particular y se actuará contra quien viole la disposición. Reconocer que la gente, sobre todo en redes sociales, exigía el toque de queda como medida última para abatir los exagerados índices de contagio entre los duranguenses que de entrada ya saturaron los hospitales, y muchos se están quedando sin personal médico, ante lo que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso el envío urgente de médicos de otros estados para auxiliar al cuerpo médico local en la atención a los pacientes, especialmente afectados por el Covid-19. Sin desconocer que la situación es extremadamente grave, puesto que los médicos y enfermeras siguen muriendo en el campo de batalla y no se termina de protegerles, ante lo que hay muchos casos en los que los facultativos y sus ayudantes han tenido que dejar el trabajo, pues no hay punto de reposo para las extenuantes jornadas de trabajo, tampoco hay posibilidad de vacaciones y ni pensar en algún permiso económico como los que hubo en el pasado. Ojalá que los médicos que nos envíe la Federación vengan a aliviar el gravísimo cáncer que padecen los puestos médicos y que va para peor…..ORDEN.- No entendemos cómo está eso que regresamos al semáforo rojo pero infinidad de comercios en todas partes de la ciudad están operando como cualquier día normal. Algo se tiene que hacer para que se cumpla lo dispuesto, porque de lo contrario los contagios y muertes continuarán, y no solo eso, sino que se intensificarán…..ACCIÓN.- La gente piensa que ayer que se determinaron las acciones a aplicar a partir de la nueva era roja debió disponerse un grupo interdisciplinario que mantenga la vigilancia para que se cumpla todo lo anunciado, de lo contrario nada de lo dicho habrá de tener resultados. Ahora recordamos que la otra vez que tuvimos el semáforo rojo hubo hasta retenes policíacos en los que se estaba revisando a todos los autos en circulación. Hoy, no hay retenes, no hay operativo ninguno que nos marque la realidad de lo que estamos viviendo en contagios y muertes. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

