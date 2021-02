“Chicotito”

Otra vez maestros desquician la vialidad citadina

Están en su derecho de exigir el pago, pero…

Mis derechos terminan frente al derecho de los demás

Piden autorización para reactivar la actividad deportiva

La diputada Amaya a favor de la reactivación atlética

“Mis derechos terminan donde comienzan los de los demás…”

Constitución General de la República

Los maestros tienen derecho de exigir el pago de su salario y pueden protestar las 24 horas del día en toda la ciudad, a lo que no tienen derecho es a impedir el libre tránsito de las personas. Otra vez volvieron a desquiciar el bulevar Felipe Pescador…..ORDEN.- La mayoría de los afectados son gente inocente, que nada tiene que ver en esos problemas, no hay razón pues para afectarles sus planes o su libre paso, pero tampoco hay autoridad que los haga entender…..HISTORIA.- Los maestros de la región indígena, alineados en el programa de Escuelas de Tiempo Completo, trabajaron durante mucho tiempo en esas condiciones, tiempo completo, y tienen derecho a exigir su pago lo antes posible, pero no pueden exigirlo o protestar de cualquier forma. La regla dice que “El derecho de unos termina frente al derecho de los demás…”. Siguen haciendo mal con bloquear oficinas y edificios, puesto que no perjudican a los que se las deben, sino a los que van pasando, en su mayoría gente inocente que absolutamente nada tienen que ver en esos problemas y no hicieron tampoco nada como para tener que soportar los desquiciamientos viales que “contaminan” prácticamente a todos los alrededores…..ÁNDALE.- Hoy también salieron a la calle los dirigentes de distintas ligas y organizaciones deportivas de la ciudad que de inmediato fueron escuchados por la diputada Sandra Lilia Amaya, que propuso un punto de acuerdo para exhortar a los 39 municipios a que autoricen la actividad deportiva, especialmente de deportes de conjunto. Es que, dicen, y con razón, si ya autorizaron el funcionamiento de bares y salones de fiestas, cómo es posible entender que no permitan reactivar el deporte. La misma contradicción sin sentido de los horarios al público de los panteones. Cómo entender que los cierran para evitar aglomeraciones, pero los salones, bares y antros (así les dicen ahora a las cantinas disfrazadas de restaurante) con las puertas abiertas de par en par…..RAZONES.- La autoridad, sin embargo, chimoltrufiando el dicho, tiene razón en prohibir distintas actividades. El índice de contagios y muertes por coronavirus no ha disminuido. Por el contrario, sigue al alza diariamente, los riesgos de contagio están por todas partes, pero mucha gente piensa que esto ya se superó, que ya terminó el peligro, cuando todo se halla igual que a mediados del año pasado. La vacuna, lo hemos dicho de forma repetitiva, no hay. No han vacunado ni siquiera al personal médico que está en la primera línea de combate al virus, y a los que vacunaron mayoritariamente se han quedado con la primera dosis, cuando ya debió aplicárseles la segunda. Ese es otro problema bastante serio, que no ha llegado la segunda dosis para los vacunados, y el biológico de Pfizer tiene o tenía que aplicarse en su segunda parte hace días. El que escribe, en serio, ya no le entendió nada a ese rollo, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que durante su supuesto padecimiento tuvo el tiempo para reactivar pedidos de vacuna a distintos laboratorios, aunque sabemos que los productores no se dan abasto a la demanda del inmunizante. Ya dijimos que el creador de la vacuna Sputnik V sostiene que entre todos los laboratorios apenas producen unos seis millones de dosis al mes, cuando las necesidades son de más de cien millones cada treinta días…..ÉPALE.- Por cierto, y eso tómenlo con las debidas reservas, pero hay quien asegura que lo vacunaron representantes de un laboratorio chino, no precisamente CanSino y que, no nada más a él, sino a más de 150 mil personas en Durango, y que no nada más no se las cobraron o no tuvieron que pagar nada por ella, sino que todavía les dieron una “iguala” de 500 pesos para que estén pendientes y acudan sin dilación por la segunda dosis. La persona que nos contó el rollo es seria, no podemos dudar de su dicho, pero…de haber ocurrido tal vacunación sucedió en la clandestinidad, nuestra autoridad sanitaria jamás se dio cuenta. Aparte, la tal vacuna nada tiene que ver con las 250 mil que espera comprar el gobierno del doctor José Aispuro Torres, es decir… ¡No entiendo nada!…..BASURA.- Una vez más se cayó el servicio de Telcel. Nos tuvo incomunicados por varios minutos esta tarde, pero no es la primera vez que sucede. Ocurre cada rato y, muchas veces, por estar atendiendo otras actividades, ni se percata uno, pero de inmediato la gente empieza a protestar y a exigir que se les regrese el dinero que se paga por un servicio que no se recibe. Sobra la conclusión de que es una verdadera falacia eso de que… “Todo México es territorio Telcel”, pero las autoridades del ramo se lo permiten, por eso siguen cobrando como si fuera un servicio de primera. Escribíamos la presente cuando vino la falla de la telefónica de Carlos Slim y no alcanzamos a aclarar hasta dónde o desde dónde vino la falla que a muchos casi los vuelve locos por saberse incomunicados, cuando apenas hace unos años lo estuvimos siempre, no había teléfono fijo, mucho menos celular, y no nos deschavetamos…..PELIGROS.- El crucero de 5 de Febrero e Independencia está convertido en uno de los más peligrosos de la ciudad precisamente desde que se le cambió la preferencia. Ya sugerimos más de una vez que para que resuelvan el problema adopten el alto para las dos calles que, al estilo americano, pase el primero que llega a la bocacalle, pero como ya nadie del municipio nos lee pues ahí seguirán lamentándose los encontronazos como el de esta mañana. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

