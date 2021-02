“Chicotito”

Otra vez nos quedamos con ganas de campeonato

Tigres pudo pero no cuajó el gol que necesitaba

Perdió 1-0 frente a Bayern, pero con gol ilegal

Fue mucho equipo el alemán, pero Tigres no se amilanó

Echan del AO en juego de 5 sets y “tiebreak” a Wawrinca

“Los Tigres de la UANL jugaron como nunca, fantástico, pero perdieron como siempre, con un gol ilegítimo de Lewandowski”…”

Otra mala pasada dejó a México sin un título importante del futbol actual. Perdió 1-0 frente al poderosísimo conjunto alemán Bayern Munich en la final del Mundial de Clubes de Qatar…..PEROS.- Sin embargo, la televisión mexicana, o más concretamente el VAR, encontró que el mismo autor del gol del triunfo de Bayern, Robert Lewandoski, segundos antes de anotar el tanto tocó el balón con el brazo y ahí debió pararse la jugada…..PRETEXTO.- No es pretexto, se perdió por lo mínimo frente al equipo más triunfador de los últimos meses y con su ariete más eficiente del balompié mundial, Lewandovski. Un gol y con las circunstancias anotadas de la mano, hablan de un buen partido para el equipo mexicano. Faltó un poquito para lograr la anotación que los metiera al triunfo o a la pelea, pero en fin, el hubiera no existe. Bayern Munich es el monarca del Mundial de Clubes. Se quedó el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León muy cerca de la gloria, aunque al final, con el segundo lugar, tampoco queda muy rezagado. Es, en suma, el mejor papel que haya logrado una oncena mexicana, con todo y que el portero Nahuel Guzmán y alguno de los jugadores de Monterrey se fueron echando “cacayacas”, que no iban representando a México y que lo que se lograra sería para el equipo de la UANL. Importa poco eso, al menos al que escribe no le va ni le viene, le parece una bravuconada estúpida que ni al caso. Millones de mexicanos, sin embargo, disfrutamos el juego y deseamos que hubieran cuajado el tanto que o le diera el título o que lo metiera a un partido más largo, pues no quedamos satisfechos que ganara el Bayern con un gol, en el supuesto, ilegítimo, y aunque eso les importa poco a los alemanes, porque no les quita ni les da más calidad, sino que les ayuda nada más a abultar el morral de títulos que han conquistado en los últimos tiempos. Es cierto que muchos hubiesen pensado que los mexicanos o el conjunto mexicano se asustó frente a la poderosa camiseta roja, pero no hay tal. Sí, se advierte a leguas la calidad del conjunto bávaro, pero los de Monterrey no se achicaron nunca. Pelearon de tú a tú, aunque siempre era mayor la diferencia del uno a uno. Es decir, el equipo de la UANL trae lo suyo, domina el estilo de Ricardo Ferreti que no quedó tan chico frente a los gigantes de Europa. En síntesis, nos gustó y mucho el equipo universitario, el balance es bueno a pesar del gol ilegal con que perdió, pero bueno, a digerirla, a darle vuelta a la página y a esperar tiempos mejores. Aparte, comentar que el Bayern Munich gana 50 millones de dólares, Tigres 40 millones de dólares, de modo que no es mucha la diferencia entre bolsas y por ese lado el equipo mexicano se trae una buena lana, y será la primera vez que se gane esa nada despreciable cantidad de dinero…..ORDEN.- Nos sorprendió que el estadio de Qatar, donde se jugó la final, lució con una importante cantidad de aficionados, todos debidamente protegidos contra el coronavirus, y quizá vacunados ya contra la enfermedad, dado que los Emiratos Árabes Unidos están regalando la vacuna a todos los que pisan aquellas desérticas pero hermosas arenas del mundo…..LÁSTIMA.- Seguimos con cuestiones deportivas, para no aburrirlos con nuestros frecuentes temas de coronavirus. Vimos ayer la dolorosa derrota del suizo Stanislao Wawrinka frente al húngaro Marton Fucsovis. El juego se fue hasta el quinto set y tuvo que definirse en “tiebreak” o muerte súbita largo a 10 puntos. Ahí, el suizo estuvo tres y hasta cuatro puntos de distancia como para haber triunfado, pero desperdició bolas de oro en el momento menos preciso. Errores no forzados que lo llevaron a la eliminación de uno de los cuatro grandes del tenis mundial. El encuentro terminó 5-7, 1-6, 6-4, 6-2 y 9-11. Repetimos, un súper juegazo de casi cuatro horas que hubo de llegar al máximo considerado ahora por el sistema de competencia. Lástima por el helvético, puesto que llevaba la calidad y la fuerza para avanzar otro poco u otro mucho que significaría el título, especialmente ahora que no está su paisano Roger Federer, que casi siempre es su principal escollo en los torneos grandes, pero…sería el exceso de confianza o no sabemos qué, el caso es que está fuera del circuito de manera por demás lastimosa. Muchos aficionados queríamos verlo más adelante, y llegamos a considerarlo cuando tenía la ventaja suficiente para amarrar la victoria. Así es el deporte, que en ninguna parte hay enemigos pequeños, y un grande cayó ante un pequeño. A esperar un año más para volver a verlo en Australia. Abierto al que le quedan grandes nada más Rafael Nadal y Novak Djocovick. Sí, también quedan Nick Kirgios, Alexander Sverev, Grigor Dimitrov y por ahí el español Pablo Carreño Busta, pero del primer círculo tenístico mundial, solo los dos primeros. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp