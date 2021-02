“Chicotito”

AMLO pide que confiemos en la vacuna que se aplica

Yo sí confío, pero no en todas, y menos en las “patito”

Aseguran que hay tipo “Javidú” a base de agua destilada

La mejor, sin duda, es la rusa denominada Epivaccorona

Instalan semáforo en Independencia y 5 de Febrero

“Aseguran los que saben que también hay vacunas marca “Javidú”, a base de agua destilada…”

Juan Derecho

El presidente Andrés Manuel López Obrador pide la confianza de los mexicanos en las vacunas, y sí hay que confiar, pero no en cualquiera. Está científicamente comprobado que no nada más hay vacunas “patito”, sino vacunas “Javidú”, de agua destilada…..CALMA.- Empezó a vacunarse este lunes a mayores de edad en cinco distintos municipios de Durango. Acción que viene a significar en los hechos, ahora sí, una luz al final del túnel, aunque no estamos del todo convencidos…..ÉPALE.- Es que, de arranque, al personal médico no se le ha complementado el cuadro inmunizador. Se les aplicó solamente la primera dosis y de ahí para adelante nadie sabe nada. Ni idea si algún día tendrán la segunda dosis, aunque…el tiempo se está pasando y los hay que aseguran que incluso ya se les pasó el tiempo de la segunda aplicación, pues tienen una vigencia no mayor de tres semanas…..ORDEN.- Todavía hay mucho descontrol en la administración del inmunizante en todo el país, pero…confiamos y esperamos que pronto se meta orden y que la protección de los mexicanos se consolide antes de que mueran o muramos otros 200 mil…..BISUTERÍA.- Es que, como siempre, se asegura que ante la demanda del biológico en todo el mundo hay quienes incluso ya están repartiendo grandes cantidades del inmunizante, pero “patito”. Aseguran incluso que China ya envió un buen montón de dosis de una marca que ni en su casa, de modo que así estará el efecto, aun cuando no dudamos de que se trate de vacunas todavía en fase de experimentación, que no tienen ninguna eficiencia demostrada, y para algunos ya fue la vacuna definitiva. El otro día comentamos que un amigo asegura que ya le aplicaron dicha vacuna china, que en total fueron 150 mil personas las “protegidas”, pero la autoridad sanitaria ha hecho silencio, o no tiene qué informar o no es cierto, pero nos obligaría a concluir que se trata de una “chamaqueada” del susodicho amigo. Total que, como quiera que hayga sido, dijo el representante de Casa Domeq en México, Felipe Calderón, lo sí importante es que hoy se empezó a vacunar a miles de duranguenses. Ojalá que se acelere la inmunización y que pronto todos estemos protegidos y empecemos a despejar esta tormenta de más de año que todavía no se le ve el inicio del fin. Hace días comentamos que el creador de la vacuna rusa Sputnik V aseguró que todos los laboratorios juntos no pueden producir más de 6 millones de vacunas al mes. Entonces, no preguntemos más, o como dice hoy Fray Bartolomé, “se compraron vacunas que no existen…”. Quizá se habrán “enganchado”, no dudamos, pero de comprar y recibir en el acto ni soñando, toda vez que el mismo científico reveló que para fines del presente mes se estaría incrementando la producción hasta llegar a 10 millones de vacunas por mes, que son la demanda de la humanidad, pero para una semana. Repetimos, creemos en la vacuna de Aztra Zéneca, de la Sputnik V, de la Moderna y en la rusa que garantiza el cien por ciento de eficiencia. Si se tratara de inmunizarnos iríamos por la última, la rusa Epivaccorona, que en el supuesto es la más efectiva, con el cien por ciento de seguridad y con cero riesgos de alguna secuela, aunque para conseguirla hay que ir a aquella nación y, lo más probable, empezar a hacer cola para adquirirla, que tampoco es cosa sencilla. A menos que pronto podamos adquirirla en cualquier farmacia de conveniencia…..APLAUSOS.- Anoche parece que volvimos a la vida. Fuimos a cenar al restaurante Baldomera y, junto a los chiquillos, nos recetamos una velada inolvidable. Sin mucha planeación conseguimos borrar los negros presagios que durante un año de encierro tuvimos sin poder salir a ningún negocio de su tipo. Una de mis nietas, de 3 años, estaba que no se la acababa, pues “estoy asistiendo a mi primer concierto en vivo. Es mi gran fiesta…”. Y nosotros, de paso, eliminamos también los negros nubarrones que nos llevaron a pensar que nunca volveríamos a ese tipo de cosas. Nos gustó mucho, porque hubo música de banda, una gran banda como la Platino, y desde que el staff empezó a colocar micros y a checar volúmenes, recordamos que toda esa gente también viene saliendo de una época fregada en la que con dificultades llevaron algo qué comer a casa. Nada más por eso nos dio gusto, aunque…no está por de más aconsejar que el personal de seguridad siga procurando que la concurrencia vaya protegida y, si no, entregarle ahí mismo cubrebocas, gel antibacterial y lo demás para impedir que haya más contagios. Sí, tenemos encima los mil y uno eventos en los que la gente, o por unos o por todos, se descuidó y terminó hospitalizada. La Serie del Caribe en Mazatlán la mejor y más reciente muestra. Por eso, en ningún momento hay que aflojar el cubrebocas, de perdido. Es que la vida tiene que seguir, con pena y todo, pero tiene que seguir. Esos millones de mexicanos que viven de esas actividades no pueden seguir en el encierro, hay que ayudarlos a que se reactiven, cada quien con lo que podamos, pero tenemos que ser empáticos y echarnos la mano unos con otros…..ÉPALE.- El fin de semana pasado sugerimos la adopción del alto total para la circulación en las calles 5 de Febrero cruce con Independencia para evitar tanto accidente. Aunque no nos lee nadie del municipio hoy amanecieron instalando un semáforo que ha de ser la solución. El chiste es que termine un problema en plena ascendente como eran los accidentes que ahí se estaban produciendo todos los días a cualquier hora. Finalmente, aclaramos que no fuimos quien inventó eso de que la policía preventiva y la oficina de inspectores tienen jefes que sí mandan, no como los otros. El propio alcalde Jorge Salum se ha encargado de publicitarlo prácticamente en todos sus actos públicos (hay constancia en redes) de modo que…ni como negarlo. El otro día hasta regañó en público a varios regidores. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp