“Chicotito”

Avisan en España de la tercera oleada de contagios covid

USA supera medio millón de muertos; México 200 mil

Las vacunas siguen llegando a ritmo de cuentagotas

Funcionaria federal se impone frente al gobierno

Millones de niños mexicanos sin otras vacunas

“No robar, no mentir y no traicionar ayuda para no contraer males endémicos…”

Andrés Manuel López Obrador

No sería exagerado decir que seguimos más cerca del rojo epidemiológico que de regresar al verde. Los números de contagios y muertes en el mundo no cesan y, encima, hoy en España adelantan que está por aparecer la tercera oleada de la pandemia…..CALAMIDAD.- Nada más en Estados Unidos hoy superaron los 500 mil muertos, más de medio millón de fallecidos por la irresponsabilidad del expresidente Donald Trump, que igual que acá, despreciaron la amenaza y reaccionaron siempre con tarugadas…..RECORD.- México, como decíamos hace tiempo, sigue peleando y con mucha fuerza los primeros lugares de contagios y muertes, pues está por llegar a los 200 mil y, entonces, emprender la búsqueda del segundo lugar que ostenta Brasil con unos fallecidos más…..ORDEN.- Tenemos que entender que el semáforo amarillo es para efectos económicos un intento del gobierno por recuperar algo de lo mucho perdido, pero no porque haya buenas señales en la incidencia del coronavirus. Ni siquiera las vacunas han podido interponerse en los efectos desastrosos de la pandemia. Todos los días en todas partes nos desayunamos con las más desagradables noticias y este lunes es uno de esos, que nos echan a perder el desayuno…..OBVIO.- Si el horno no está como para bollos, en qué cabeza cabe pensar que habrá borracheras al aire libre en julio próximo, feria pues. No hay condiciones en este momento y, va para largo, tampoco entonces. Trascendió tras bambalinas que se canceló ya el festejo de la ciudad aunque no se ha conocido de forma oficial, pero es lo que debe pasar. La amenaza en contagios y muertes está más viva que nunca, no ha pasado. Por más que muchos se esfuerzan por demostrar que ya están viviendo su nueva normalidad, la realidad es distinta. Estamos tan amenazados como siempre, y sin esperanza de que mejoren las cosas para los casi cien millones de mexicanos que no hemos tenido la fortuna de ser vacunados y que posiblemente no la tengamos en el corto plazo. Los arribos del inmunizante a México están a ritmo de cuentagotas, y así, según estimaciones, el biológico para uno estará tocando allá por el 2049, cuando países más ordenados y eficientes, a pesar de lo pequeño, como Israel, según trascendió ayer, ya ha vacunado al 78 por ciento de su población y pasa a ser la nación que mejor ha tratado el espinoso tema de la vacuna…..MENTIRA.- Reforma publica hoy que la secretaria de la función pública, Irma Eréndira Sandoval, una de las estrellas más brillantes de la 4T, evitó que la Auditoría Superior de la Federación ingresara al edificio y aplicara la investigación que hacía para aclarar una serie de trácalas de un líder sindical deshonesto. Explica la Auditoría Superior que “durante la auditoría, la SFP mostró resistencia al proceso de fiscalización al no permitir el acceso a los auditores a sus instalaciones y archivos y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF…”. O sea, indios contra indios. Cómo carajos entender que una funcionaria es mucho más importante que toda una institución como la Auditoría Superior de la Federación. ¿Pos no decían que no robar, no mentir y no traicionar ayuda para no contraer males endémicos?…..S.O.S…- Mientras los sistemas de salud de Cuba anuncian intensa vacunación para casi millón o más de millón de niños contra la tuberculosis y otras terribles enfermedades que estaban por ser desterradas del mundo, se confirma que Durango, y México, claro, no tienen una sola vacuna no nada más contra esa enfermedad, sino contra otras como la poliomielitis de tan devastadores consecuencias y que no se ha aplicado una sola de esas inmunizaciones desde hace más de dos años. No podemos creerlo, no estamos seguros de que sea real la nota, pero se insiste mucho que es tan cierta como la llegada de Perserverancia a Marte, que millones de niños mexicanos no han sido vacunados y que están en altísimo riesgo de acusar los efectos de tan lamentable hurto. O sea que, no tenemos vacunas contra el coronavirus, pero tampoco tenemos inmunizante para atacar los viejos y conocidos males que tanto estrago causaron entre los mexicanos de hace medio siglo y poquito más acá…..ACCIÓN.- Trae mucha cola esa información, habla de la posibilidad de que los neoliberales también se hayan robado el dinero de tales vacunas, como se robaron los tratamientos anticancerígenos y a los niños les administraron agua destilada, de acuerdo al proyecto perfeccionado por Javier Duarte de Ochoa. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que México ya no es “tierra de conquistas” y sugirió: “váyanse a robar a otra parte…”, pero…si se robaron el dinero de esas vacunas, ni mangos que se vayan a robar a otro lado, que vayan por ellos donde se encuentren y les quiten lo que se llevaron. No se vale que hayan jugado así con la vida de la niñez, pero consentirlo, dejarlo pasar y que crezca sin que pase nada, es también parte de la complicidad en la que el gobierno de la 4T puede resultar embarrado. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

