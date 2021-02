“Chicotito”

Avanza el muy probable desafuero de gobernador

Fiscalía le encuentra una riqueza fuera de serie

Tiene dedicatoria electoral, dice Cabeza de Vaca

Ningún exceso, son pruebas contundentes: FGR

La coalición “Va por México” se tambalea

“No hay ningún exceso, son hechos concretos de posibles delitos del gobernador García Cabeza de Vaca…”

Fiscalía General de la República

El muy probable desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sin duda, pudiese ser un verdadero filón de oro para el Gobierno Federal si llegan a demostrarse las acusaciones de enriquecimiento suyo y de casi todos sus familiares…..ACCIÓN.- El mundo político se fue de bruces ayer por la noche cuando trascendió el pedido de desafuero por parte de la Fiscalía General de la República. El gobernador de Tamaulipas la descalificó advirtiendo que “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Esperaré a ser notificado de detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello…”…..REACCIÓN.- Esta mañana, el fiscal general Alejandro Gertz Manero precisó que no hay ningún exceso ni uso faccioso de la autoridad. Se trata de las conclusiones de una serie de pesquisas realizadas en los últimos años en las que sobresalen los movimientos económicos tanto del mandatario como de sus más cercanos familiares. Hay una gran disparidad en lo que pudo haber ganado y lo que tiene como fortuna. Pesan sospechas por delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Sobre la mayoría de las inconsistencias se tienen los elementos que habrán de analizarse en la Cámara de Diputados de manera abierta como para demostrar el peso de las sospechas. La FGR indaga una red de contrabando de combustible de empresarios gasolineros y autoridades vinculadas al gobernador. Se presume que esta red introduce ilegalmente combustible desde Estados Unidos por lo que se cree que ha obtenido ganancias mínimas de 500 millones de pesos y que causa afectaciones a PEMEX y al fisco. El contrabando, principalmente de gasolina, ingresa por las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. La FGR dispone también de información en la que se hace constar el “lavado de dinero” a gran escala a través de empresas fachada, que no existen, que no tienen un trabajador y que reportan grandes ingresos permanentemente. Es decir, el gobernador García Cabeza de Vaca tendrá todo para defenderse y aclarar cuanta verdad vaya apareciendo durante el juicio a que seguramente habrá de someterse en la Cámara de Diputados. No es cosa menor lo que está sucediendo en torno a Tamaulipas y su gobernador, se trata de la coalición Va por México en la que están en medio PAN, PRI y PRD. Si se confirman las sospechas, de las que la Fiscalía asegura tener las pruebas irrefutables, la 4T estaría amarrando desde ahora la mayoría en la cámara. Y si el gobernador demuestra que se trata de otra infamia y persecución política de la que siempre ha sido objeto, está echada la suerte electoral. México no aguantaría una acusación más de acciones mafiosas como las que se señalan y en las que está metida mucha gente, desde colaboradores estatales hasta funcionarios federales de muy distinto nivel. Está fácil, que García Cabeza de Vaca demuestra la inocencia de que presume, que limpie su nombre y que siga esto hacia delante. Ojalá así fuera, pero…pensamos que la sorprendente conclusión de la Fiscalía General de la República es sólida. Tiene elementos de sobra como para comprobar los señalamientos, y que no se trata de una volada de tipo político como para desinflar a la coalición prianerredista…..CALMA.- Todavía es pronto como para visualizar los alcances de esta acción de enorme calado. Trae mucho de cola que, una vez avanzada, podrá ir dando rumbo a la elección del 6 de junio. Estemos atentos a la especie que advierte de acciones históricas en las que no nada más quedará emplazado el pasado de un gobernador, sino de muchos o de todos, y que si andan también con la cola entre las patas que se preparen, que pongan sus barbas a remojar, porque chica les viene. Aclarar que si alguien conoce los manejos chuecos o derechos de los dineros en los estados es la Federación. Luego es tanto el dinero que se maneja que imposible resulta esperar que no dejen alguna huella como para proceder, y la 4T se pasaría de sonsa si soslaya semejantes barbaridades. O nos componemos o nos descomponemos todos, pero no hay espacio para medias tintas…..S.O.S…- Policías municipales le ponen el cascabel al gato y se declaran en huelga de brazos caídos, pues les dieron cámaras para evitar la corrupción, pero alguien olvidó reservar el dinero para los combustibles de las patrullas y no hay “gota” como para sacarlas a la calle. O lo que es lo mismo, de qué carajos sirven las afamadas cámaras si no hay gasolina para mover las patrullas. Ya no entiendo nada, pero si la realidad es que José Ramón Enríquez les gastó el presupuesto de toda la administración de Jorge Salum, como se dijo al arranque del actual gobierno, yo mejor cerraba y me iba a Mazatlán a rascarme la panza. Además, si por cuestiones de predial y otros impuestos entraron a Tesorería alrededor de 150 millones de pesos o más el mes pasado, cómo carajos entender que no hay para gasolina. Ya no entiendo nada, y por lo mismo empiezo a pensar seriamente irme a vagabundear al vecino puerto, aquí de plano no tenemos remedio, no hay para cuándo componer las chuecuras de la administración capitalina. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

