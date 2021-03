“Chicotito”

Salum asegura que él ordenó todo el desconchinfle

Claro, nadie le cree, ya le brincaron las trancas

Y mientras más quieren aclarar, más enturbian todo

Los aficionados al box están que trinan contra “Canelo”

Lo más burdo de los fraudes deportivos en la historia

“Los grandes boxeadores mexicanos lo demostraron en el ring. El “Canelo” está cada vez más alejado de ingresar a la lista selecta de peleadores mexicanos….”

Juan Manuel “Dinamita” Márquez

Hoy el presidente Jorge Salum aclara o trata de aclarar que la serie de transas descubiertas por tesorera y contralora del municipio son acciones ordenadas por él, aunque…no le creemos. Se le brincaron las trancas, la verdad…..ORDEN.- Y aunque concluyéramos que en realidad son órdenes suyas, a la larga, pero muy a la larga, cada que tratan de aclarar algo empantanan más el tema y exponen más a la administración…..PÉRDIDAS.- El gobierno de Salum entró en su etapa final y, salvo que se demuestre lo contrario, tiende a perderse como se perdió el gobierno de José Ramón Enríquez, donde ganaron unos cuantos y perdió la ciudadanía. Ya se pasó la mitad del gobierno y, lo más importante realizado, es el descubrimiento de las transas de la gasolina y otras que no hablan bien de la gestión, y ahí le dejamos por hoy, para que no se crea que traemos encargo…..RADIOGRAFÍA.- Dante Delgado Ranauro, dueño, gerente o director general del partido Movimiento Ciudadano, publica hoy una quinta carta a su compañero de luchas Andrés Manuel López Obrador en la que lo pinta al oleo pero vuelve a descubrir los empeños personales del jefe de la nación en los que está haciendo su santa voluntad que nada tiene que ver con las necesidades de la patria. Ahí está la carta en El Universal, para los que gusten consultarla, pero abre una gran preocupación en los mexicanos por las formas y estilos del señor presidente, por cierto anoche gritoneado por un montón de muchachos que coincidieron en el vuelo de Aeroméxico que lo trasladó de Guadalajara a la Ciudad de México. Le gritaron de todo, según los relatos, y dejaron por de más aclarado que a pesar de los 30 millones de electores que votamos a su favor, hay muchos otros que no coinciden en nada con el mandatario. Muchos, a estas alturas, quisieran ver un cambio en las órdenes presidenciales, pero…el presidente ni los ve ni los oye, y mucho menos va a modificar actitudes. Es el caso de Félix Salgado Macedonio, que a pesar de ser el peor prospecto llega a la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero. El fin de semana lo echaron, pero parece que tantito nada más, porque ya se volvió a meter a la pelea encima del desprestigio que vive el gran acosador. Sus víctimas, que son muchas, advierten que no quitarán el dedo del renglón y que seguirán persiguiéndolo, mientras Mario Delgado y AMLO insisten en rescatarlo y meterlo a la pelea. Habrase visto semejante emperramiento político, pero ahí está…..FRAUDE.- Era de esperarse el resultado de la última pelea de Saúl “Canelo” Álvarez. El “bulto” que le trajeron de Turquía resultó poquito más que eso y puso al descubierto el gran fraude por el que atraviesa el peleador tapatío, ahora mucho muy rico, según relatos, pero cada vez más distante de llegar a la élite mundial del boxeo. Calentó a más de cuatro la porquería de pelea del sábado en virtud de lo burdo, de lo descarado, de lo patético. Y más calentó que las televisoras, los promotores y toda esa mafia boxística mundial, nos quieren ver la cara de pendejos y convencernos de una vacilada para hacernos creer que en realidad es boxeo de altura. Es más, si tantito me apuran, son tan brutos promotores, televisoras y toda esa pléyade de gente deshonesta que, hombre, de perdido pactaran siete u ocho rounds como para ver un par de golpes del “bulto” en turno y que lo dejaran que soltara tres o cuatro golpes como para que los analistas tengan algo qué comentar. No manchen, ya que se trata de bultos, déjenlo que corra por el cuadrilátero y que haga la finta de una buena pelea, que oponga resistencia y ofrezca algo distinto a los fiascos a que ya nos acostumbraron. Todo mundo habla del fraude del sábado, por eso el comentario. No vimos la pelea porque ya habíamos prometido ver al “Canelo” hasta que lo lleven a la pelea del siglo contra Jorge Kawachi. Entonces podremos ver un encuentro en serio, una pelea de poder a poder. Ahí está que hoy, Juan Manuel “Dinamita” Márquez, uno de los últimos grandes boxeadores de calidad en México, sin ninguna duda, se pitorrea del “Canelo” y le advierte que no es así como llegará a ser “el mejor”. Es que para ser el mejor hay que demostrarlo y Saúl, antes que demostrarlo va dando tumbos con fraude tras fraude, pero fraudes burdos en los que, por donde se le buscara, debían dejar que el “bulto” en cuestión tire unos dos o tres golpes al “Canelo” y por ahí lo conecte como para decir que la pelea iba en serio. Ahora, si ya no hay peleadores de calidad para medir al jalisciense, pues que ya no lo expongan al ridículo, porque eso es lo que va a seguir haciendo. Sí, gana mucho dinero, que lo siga ganando, pero que no se exponga a un tongo más. No se vale, y menos que nos quieran ver la cara de pendejo a todos…..TRANSAS.- Siguiendo con las transas, preguntemos a la autoridad deportiva hasta cuándo piensa meter orden en el deporte amateur. Las ligas amateurs de cualquier deporte están convertidas en grandes y prometedoras empresas en las que no se invierte nada y se gana mucho, pero…además se mete mucha cizaña y porquerías de los directivos que han perjudicado grandemente al deportista que llega a las competencias creyendo en sus habilidades y no en las decisiones torcidas de los directivos. Ya, por favor, que alguien se conduela de los deportistas amateurs de Durango y que les quiten esa sarta de alacranes que llevan a cuestas…..ÉPALE.- Sandra Amaya, presidenta de la junta de coordinación política del Congreso del Estado, informó temprano que había recibido la solicitud de renuncia por parte del titular de la EASEDGO, Francisco Javier Guevara Morales, solo que al tiempo de difundir el mensaje en redes por ahí se soltó un linchamiento colectivo contra el exfuncionario asegurando que su destino es la cárcel por tanta transa descubierta. La pregunta es sencilla: ¿Se puede así, se vale..? ¿No tendría que ser al revés, demostrarle lo que se robó y entonces sí lincharlo y mandarlo hasta las Islas Marías para que se le quite lo ratero…? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp