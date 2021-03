“Chicotito”

Está echada la suerte del gobernador de Tamaulipas

Inició el proceso de desafuero que puede ser breve

Todos los señalamientos serán aclarados en tiempo

Está en juego el control de la mayoría en la legislatura

ASF señala anomalías en la UJED; no hay nada: Rector

“Una de dos, los vigilantes de Palacio Nacional son unos sonsos o en realidad nunca hubo la tal filtración de un duranguense a la mañanera de AMLO…”

Juan Sin Miedo

No es cosa menor el procedimiento de desafuero iniciado contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Está en juego la segunda etapa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mantener el control de la mayoría en la Cámara de Diputados…..APROBADO.- La Cámara de Diputados comunicó ayer a Cabeza de Vaca el inicio del procedimiento que tardará unos siete días, durante los cuales el indiciado tiene todo para aclarar lo que a su interés convenga. Ayer precisó el mandatario que todas y cada una de las acusaciones serán aclaradas en el plazo…..GUILLOTINA.- Sin embargo, al interior de la cámara está en ascenso la idea de la quema, del guillotinazo al gobernador tamaulipeco, y no por llevarlo a la calle y muy probablemente a la cárcel, sino por seguir arrinconando a la oposición con el castigo a uno de los suyos, del que hace tiempo se corría toda suerte de versiones sobre el incalculable enriquecimiento suyo y de muchos de sus familiares y no se diga de amigos…..HECHOS.- La Fiscalía General de la República insiste en que todos, en su mayoría, han sido probados los hechos que se anotan en el expediente de casi mil kilos de papeles que ha sido dividido en tres partes, una para la cámara, otra para la fiscalía y la tercera para el indiciado…..ACCIÓN.- García Cabeza de Vaca asegura que se trata de una persecución personalizada por Presidencia de la República en represalia por la queja presentada por Tamaulipas por las fallas eléctricas recientes en las que la Federación incurrió en una serie de equivocaciones que desencadenaron los apagones de la semana antepasada, pero…la representación social a cargo de Alejandro Hertz Manero replica que no hay nada ilegal en el procedimiento, por el contrario, cada una de las sospechas han sido documentadas, a veces hasta con lujo de detalles, precisamente para evitar que se piense otra cosa…..REVERSA.- Lo cierto es que en este espinoso tema de importancia nacional e internacional se estará jugando el futuro del Gobierno Federal y los tiempos venideros de la oposición venida a menos tras el 2018. Es una lucha, por ahora silenciosa, pero que degradará a sangrante cuando lleguen los tiempos de las definiciones, amén de que la cámara, dominada por Morena, sin quitarle ni ponerle una coma a la iniciativa habrá de aprobarla precisamente para sentar un precedente que hace años, muchos años, no se daba en el país. Antes se tomaba la decisión, se impedía que el sospechoso se movilizara y hasta lo secuestraban para impedir que se defendiera, ahora parece que se irán por la vía legal y ahí es donde el indiciado podrá defenderse y, si procede, salir airoso, pero…algo nos dice que tanto la fiscalía como la cámara ya tienen tendida la camita para el gobernador García Cabeza de Vaca…..TEMORES.- Aparte, como logre la cámara sacar adelante el atolladero, medirá energías como para seguir esculcando en los estados, en la mayoría de la República, donde se sigue sospechando con elementos que “la generación podrida siguió haciendo de las suyas…”. El caso del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es el más claro. Ya se emitieron órdenes de aprehensión en contra suya y de su hija en virtud de una serie de arbitrariedades perpetradas durante la pasada administración estatal, entre las que destacan la interminable lista de despojos, secuestros y muertes ordenadas desde el despacho principal de la entidad y ejecutadas por los mil y uno sicarios de que disponía en los cuerpos policíacos estatales…..ÉPALE.- La Auditoría Superior de la Federación denunció desde la semana pasada que la Universidad Juárez del Estado de Durango arrastra problemas administrativos que destapan la posibilidad de irregularidades por una fuerte millonada, alrededor de 600 millones de pesos. Hoy el rector Rubén Solís Ríos aseguró que no hay nada, ni desfalco ni desvío de recursos. Se trata de una investigación realizada el año pasado en la que los investigadores pidieron información, se les proporcionó y quizá concluyeron que había sospechas, pero ni se ha pedido regresemos alguna cantidad de dinero y tampoco se ha precisado dónde encuentran las anomalías. Lo malo es que la UJED saltó a la sospecha junto a otras dos universidades del país que fueron señaladas precisamente por irregularidades en sus manejos financieros. A propósito de la Auditoría Superior de la Federación, anotemos que el encargado de la investigación sobre las pérdidas por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, fue separado del cargo y, pues… ojalá no haya sido el mismo que vino a investigar a la UJED…..ORDEN.- Aclara el alcalde Jorge Salum que la seguridad de los duranguenses ha sido la prioridad de su gobierno, y no lo dudamos, pero…quien ventiló el tema, quien lo sacó al tendedero con lujo de detalles y por momentos a gritos, de las más de 120 patrullas sin control, fueron su contralora Marta Ávila y su tesorera Erika Ruiz…..ADIÓS.- Osbaldo Santillán, alcalde de Mezquital, anunció ayer su renuncia al Partido Revolucionario Institucional en virtud del racismo y persecución que emprendió en su contra Luis Enrique Benítez, el presidente del CDE del PRI. Hoy, o quizá mañana, ocurra algo muy parecido en el PAN, y enseguida, rapidito pues, es muy probable que suceda en el Partido de la Revolución Democrática, todo en virtud de la pronta aparición de las listas plurinominales en las que no precisamente aparecerán los que tienen más méritos, sino los que cargan más saliva. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

