“Chicotito”

El alcalde Jorge Salum ya se metió a otro atolladero

Lo demandan por salir a impulsar a Minka Hernández

Además demanda Rosales al municipio por fraude

Coparmex denuncia fraude de directores municipales

Y, ¿qué sigue en el espinoso asunto de la Dra. Calvillo?

“Estoy pensando seriamente salir del retiro, ponerme los guantes y enfrentarme al “Canelo”. Estoy seguro de noquearlo y retirarlo de su malograda carrera”.

Juan Manuel “Dinamita” Márquez

No, bueno, ni cómo ayudarles, pero sorprende la facilidad con que el alcalde Jorge Salum se mete en problemas. No es ningún ignorante como para saber que viola la ley si sale a respaldar alguna candidatura…..TÓMALA.- Hoy, Hugo Rosales Badillo informa que denunció por las vías electoral y penal al jefe de la comuna por haber acudido al registro de Minka Hernández como aspirante a diputada…..TRÁCALAS.- También denunció Rosales Badillo que varias oficinas del Municipio han defraudado a más de seiscientas personas con promesas de calentadores solares y no le han cumplido a nadie. O sea, qué afán de meterse en dificultades y en estos días, en efervescencia electoral que cualquier error se magnifica para llevar agua a su molino…..OREJONES.- Ayer, el presidente de Coparmex, Óscar Moreno, aseguró que revisado el trabajo de los directores municipales, la mayoría ha quedado a deber en su compromiso de trabajo ante los duranguenses. Se han quedado a medias y el alcalde no ha sido para jalarles las orejas y obligarlos a que cumplan o mucho menos los ha quitado para traer alguien que funcione. Eso dijo el líder empresarial y, pues, cómo le negamos la razón….MIEDOS.- Mientras muchos mexicanos y duranguenses están entregados ya a su nueva “normalidad”, Estados Unidos lamenta el contagio de más de 28 millones de personas y más de medio millón de muertos por más de dos millones en México con casi 200 mil muertos. Nuestro país suma ya tres millones de vacunados, pero somos 126 millones, de modo que la abrumadora mayoría sigue desprotegida y expuesta a contraer la terrible enfermedad. Los tiempos siguen críticos para todos, tenemos que seguir cuidándonos por tiempo indefinido aunque para algunos ya viven en el relajamiento total. ¡Así es..!…..LUCES.- La Organización Mundial de la Salud asegura que por fin hay luces al final del túnel, que en números reales se advierte una clara disminución en los contagios. Hay un descenso importante en la expansión de la pandemia, algo por demás sensacional para los seres humanos, pero…los peligros se mantienen. Siguen existiendo aunque no los queramos ver. No podemos confiarnos mientras no estemos todos vacunados, y para que alcancemos vacuna todos en este país, según estimaciones recientes, todavía tendremos que lidiar con la enfermedad por otro año, por lo menos. Ciertamente, el coronavirus llegó para quedarse, es algo con lo que tendremos que lidiar por un buen tiempo, o por lo menos por tiempo indefinido hasta que no hayamos sido inmunizados, pero…sin desconocer que es la gran carrera de la humanidad contra la realidad, la inexistencia de vacunas, pues no hay el inmunizante para la protección de todos los seres humanos…..CEROS.- Antier, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió vacuna a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos y, de la manera más elegante, el nuevo gobernante gringo dijo ¡No¡ Con todas sus letras, pues la realidad es que tampoco allá tienen las que necesitan. La encargada de prensa de la Casa Blanca advirtió que la intención del gobernante norteamericano es simple: Primero los gringos y después, pero hasta que hayan sido vacunados todos, veremos. Antes, no hay vacuna para nadie, ni siquiera para México, uno de los principales socios comerciales de la Unión Americana. Triste y lamentable, pero es la realidad. Ahora bien, en días pasados López Obrador denunció “acaparamiento” de las vacunas en el mundo pero…la realidad es otra. Los países tienen las vacunas que mandaron confeccionar. Hubo quienes le metieron mucho dinero, Rusia entre ellos y, obvio, son los grandes ganones del inmunizante, amén de que no nada más Rusia sino varios otros países en el orbe están compartiendo sus vacunas de manera por de más generosa con países pobres y países ricos, sin importar su estatus económico. Ojalá que así sigan y que, pronto, dentro de esa carrera contrarreloj, la mayoría de los seres humanos estemos protegidos y podamos vencer la gran amenaza del último siglo. Antes, a seguir cuidándonos, porque no queda de otra…..APROBADO.- Quién sabe a dónde quiere llegar la Barra Mexicana Colegio de Abogados al denunciar a la fiscal Ruth Medina por el espinoso asunto de la doctora Azucena Calvillo, pero llevar la queja a la Fiscalía General de la República ya son palabras mayores que ignoramos qué efectos pudieran generar luego de la muerte del magistrado Héctor Emanuel Silva Delfín, aun cuando desde el inicio se dijo que en el baile están metidos desde el delegado del IMSS Julio Gutiérrez hasta la doctora Velia Patricia Silva Delfín, delegada de la institución en Tamaulipas, desde donde vino a organizar el sanquintín que todos conocemos y que dejó mucho mal parado a más de uno, que abrió más interrogantes que respuestas en cuanto a las cosas de justicia, pero sobre todo en materia de investigación de los delitos, puesto que a pesar del retiro de cargos contra la doctora Calvillo, el tema sigue en la mesa de las discusiones y sin esperanza de llegar a ninguna parte. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp