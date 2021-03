“Chicotito”

Uff, reaparece ooooootra vez Rosendo Salgado

Aclara que sigue siendo delegado de Morena

Nunca entenderá que ya no lo quieren, la neta?

Autoridades reciben a gran defraudador rumano

Los riesgos de contagio por covid, igual que siempre

“Me declararé culpable si me dan 6 años de cárcel por más de 7 mil millones de pesos robados del Gobierno Federal en la “Estafa Maestra”…”

Rosario Robles Berlanga

Rosendo Salgado está convertido en la última cerveza en el estadio. La semana pasada le madrugaron con la delegación de Morena en Durango y ayer salió con que sigue siendo el titular, ¿qué nos pasa?…..HUESO.- Algo jugoso se esconde en la mentada delegación y por la que Rosendo se ha peleado con medio mundo tanto en la Ciudad de México como en esta entidad y, aunque cosa extraña, hasta ahora ha sobrevivido a más de un corte ordenado por el alto mando morenista…..ÉPALE.- La semana pasada los senadores Margarita Valdez y José Ramón Enríquez trajeron a Nacho Mier y lo presentaron como el nuevo delegado y nadie dijo nada. Hasta hoy, Rosendo levanta la mano y aclara que sigue siendo el delegado, que nadie le ha dicho lo contrario. O sea que, aunque no le avisen él se sigue creyendo el delegado y por tanto el que en el supuesto ha de mover las candidaturas…..CALMA.- A menos que Nacho sea delegado nada más de Margarita y José Ramón, y que lo demás seguirá girando en las instrucciones del chilango Rosendo que sigue recorriendo el estado como en plan de conquista y, desde luego, sorprendiendo incautos…..BILLETES.- Una de dos, Iván Gurrola ya es de los nuevos ricos en Durango o quién sabe qué pasa, pero de pronto su rostro amaneció en casi todos los medallones o los vidrios traseros de los autobuses citadinos como advirtiendo que va por más, o que va por algo que por ahora no está claro qué es. Lo que cuestan esos anuncios y como para multiplicarlos de forma tan generosa nos advierte que algo grueso se trae entre manos el controvertido y suertudo legislador…..LEYES.- Tiempos traen tiempos, dirían los clásicos al enterarse que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibió en audiencia especial al líder de la banda rumana de clonadores de tarjetas bancarias y saqueadores bancarios, Florian Tudor, a quien le han documentado multimillonarios atracos vía digital y, a pesar de que deben tener los elementos para proceder en su contra, casi casi lo despacharon con un “usted dispense…”. La justicia vista desde la otra perspectiva, desde la que casi nunca se ve a los indecentes, mientras Rosario Robles, detenida desde hace casi dos años, insiste en querer negociar su situación. Su último ofrecimiento es de declararse culpable en los saqueos a SEDATU y SEDESOL de donde el PRI obtuvo cientos de miles de millones de pesos para sus campañas y, la Fiscalía General de la República no acepta casi nada de la exfuncionaria que por su propia boca, tipo pescado, ha ido cediendo y aceptando la realidad, el robo bestial a la hacienda mexicana particularizado en la penosa y vergonzante “Estafa Maestra” en la que Durango siempre figuró en primerísima línea al prestarse para “lavar” muchos millones de pesos para el Partido Revolucionario Institucional y de lo que, por lo visto, nada más tuvo en Rosario a la gran responsable, puesto que hasta ahora no hay nadie más encuadrillado…..ÉPALE.- Quién sabe de dónde nos llegó Roberto Padilla Márquez como delegado del PRI en Durango, pero eso que dice que “el PRI no permite chantajes” suena a vacilada. El PRI permite chantajes, magnicidios, saqueos bestiales contra las arcas públicas, eliminación de candidatos de todos tamaños. No le creemos a Padilla su dicho para neutralizar la emigración de Osbaldo Santillán, trata de justificar el que se haya ido y que no habrá de perjudicar al tri, aunque en el fondo estén que no los calienta ni el sol, puesto que Santillán es la máxima autoridad en el municipio y, para irse, desde luego que habrá de llevarse a muchos paisanos, si no es que ya se los llevó. El señor delegado debe entender que maltrataron al alcalde y su familia, que de la nada los bloquearon para que no escalaran ningún cargo más. Osbaldo todavía se apersonó en la sede priista, pidió que le escucharan y ni el delegado ni el presidente Luis Enrique Benítez le oyeron. Más bien lo midieron, lo calificaron y lo descalificaron sin haberlo oído y vencido. El edil mezquitaleño ya trae entre ojos otros proyectos en los que no precisamente está considerando al PRI, que no es cosa menor, y eso es en lo que debe centrarse la defensa tricolor antes de que llegue el desplumadero…..ALTO.- Los peligros de contagio en guarderías y escuelas, particulares o públicas, no tienen ninguna discusión. Quizá por eso la autoridad en el estado no ha movido un dedo como para reabrir las escuelas. Las condiciones siguen siendo de un altísimo riesgo para toda la población y por eso no debe avanzarse más. Las escuelas particulares ahora son las más interesadas en reabrir, pero…por cuestiones económicas, más que sanitarias, y eso debe entenderse e impedirse a medida que los peligros de contagio persistan. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

