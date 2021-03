“Chicotito”

Morena traicionó a la mujer dice Estefanía Veloz

Renuncia a años de militancia en ese partido

Morenistas infiltraron ayer marchas de la mujer

Reporteros de distintos medios maltratados en protesta

Don Toño le heredó 2,900 aviadores a la UJED

“Rosario Robles pide pagar el robo de casi 10 mil millones de pesos con una multa de cinco mil trescientos pesos y 6 años de cárcel…”

Juan Derecho

Morena es un partido antifeminista que ha traicionado a la mujer y, sin embargo, apareció infiltrado ayer en la mayoría de las acciones emprendidas por el Día Internacional de la Mujer, aquí mismo, en Durango…..MALMODEO.- Los periodistas que tuvieron la infausta e impensada decisión de cubrir ayer la marcha celebrada en esta capital fueron maltratados, rociados con distintos líquidos y hasta golpeados con heridas cortantes en distintas partes del cuerpo…..HIJECES.- Daniel Ortiz, uno de nuestros reporteros, fue azuzado por un varón que, extrañamente, llevaba la voz cantante en el colectivo femenil. Y si las damas lo toleraron es que alguna relación tiene con ellas, pero…se pudo ver y escuchar el florido vocabulario de ese desconocido que a punta de mentadas de madre exigía que se retirara del lugar a pesar de que iba respaldado por otras dos reporteras de Contacto hoy. Luego nos enteramos que Nancy Briseño, Emanuel Salazar, León Alvarado y otros representantes de distintos medios también fueron maltratados, la mayoría de las veces por esos varones que nada tenían que hacer en la protesta y que, por momentos, algunas damas también se sumaron al linchamiento de los reporteros dentro de algo por de más lamentable, puesto que los periodistas no iban por “chayote” ni nada por el estilo, sino a levantar las incidencias de una protesta tan importante como la de ayer. De qué se trató, de violentar la parada, de reventar los propósitos del colectivo, de protestar contra la violencia desbocada de género y de exigir la protección del Gobierno Federal que, sin embargo, respondió con una valla de más de tres metros de altura y de muchas pulgadas de grueso. Estefanía Veloz, activista de Morena, renunció públicamente al partido al comprobar el desprecio de Presidencia de la República por el género más desprotegido en México, y sin embargo, dijo la exmorenista, el Movimiento de Regeneración Nacional envió infiltrados a todas las marchas en el país precisamente para reventar desde adentro las acciones del colectivo y, por lo menos en esta capital, las cosas salieron inmejorables, pues en las acciones de esos desconocidos se distrajo el grueso de los motivos de la protesta, precisamente lo mejor que le pudo suceder al Gobierno Federal…..AVIONES.- Don Toño, el exdueño de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dejó la casa de estudios con un aproximado de 2,900 “aviadores” de todos calibres, desde simples trabajadores (que no trabajan, claro) hasta grandes catedráticos de dos y hasta más tiempos completos. Salvo prueba en contrario, esas 2,900 sanguijuelas, que no hacen sino chupar la sangre, la poca sangre universitaria, se mantienen inamovibles en sus plazas universitarias con, repetimos, extraordinarios sueldos como “catedráticos” que en el supuesto tienen la capacidad para estar frente a grupo, aunque su trayectoria no les permita ni lo mínimo, dado que en la mayoría de los casos no terminaron sus estudios, se quedaron a medias y en ocasiones ni siquiera llegaron a la cédula profesional, pero con un cuate aquí, otro allá y la firma del mero trinchón, se posicionaron de manera envidiable en la nómina de la que a pesar de que terminó esa decena trágica siguen cobrando como en sus mejores tiempos. Entonces deduce uno que la pobre Universidad Juárez hace tiempo viene cargando con una maldición de mucho peso, pues eso no es posible. Gobiernos van, gobiernos vienen y no hay quien tenga el tino para acabar con esa desgracia. O explíquenme ¿cómo está eso de “catedráticos” con dos y más tiempos completos? De qué se trata, o qué, dan clases por la madrugada o trabajan hasta días festivos y no comen por seguir dando cátedra. No nos hagamos, la Auditoría Superior de Hacienda se refiere a esos “catedráticos” como a otro de los barriles sin fondo que tiene que atender la UJED con sueldos, pensiones, jubilaciones y esas yerbas que poco a poco están acabando con la máxima casa de estudios. Por cierto, es que se me olvidaba comentarlo, pero se dice que la mayoría de los 2,900 “catedráticos” que acomodó Don Toño en la nómina de la UJED son priistas, expriistas, hermanos, sobrinos, primos, queriditos y queriditas ligados al tricolor, ¿cómo la ven?…..ALTO.- El Fiscal General de la República podrá tener muchos defectos pero no se le sabe mucho por el lado del pendejismo. Por el contrario, es bien trucha para las cosas sucias como “La Estafa Maestra” y los saqueos a SEDATU y SEDESOL donde Rosario Robles, quien autorizó el gran saqueo calculado en cerca de los 10 mil millones de pesos, pide que se le deje en libertad si acepta los cargos que se le hacen, pero que le impongan una multa que pueda pagar y hasta sugiere 5 mil trescientos pesos de sanción. Chayo, por lo que se ve, quiere hacer de “La Estafa Maestra” y los grandes saqueos a SEDATU y SEDESOL un auténtico “jale limpio” en el que no hay delito qué perseguir, puesto que fueron algunos pesos robados pero sin lastimar a nadie. Vaya cinismo de los grandes ladrones y saqueadores de la patria. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc2

Facebook: jorgeblancocarvajal

Instagram: jorgeblancocarvajal

Linquedin: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias

Comparte

Tweet

More







WhatsApp