“Chicotito”

“No se agüite señito, regrese la próxima semana a ver si ya le tenemos sus pastillas para la diabetes e hipertensión…”

Farmacia del ISSSTE

Alguien debe condolerse por toda esa gente, especialmente la de mayor edad, que es la que está padeciendo la otra pandemia, la de la calidad basura de nuestro sector salud…..ALTO.- La mayoría de las instituciones médicas pertenecientes a la Federación cojean de la misma pata. No atienden nada que no sea Covid, de modo que cualquier complicación ajena a la pandemia a ver cómo se las arreglan, por una parte, pero otra todavía más grave es la ausencia de medicamentos. Tanto en el IMSS como en el ISSSTE, y no se diga en la Secretaría de Salud, la ausencia de medicamentos es algo recurrente que cada vez está peor…..CLAMOR.- Una mujer, seguramente jubilada, se acercó a nosotros para quejarse que lleva cuatro meses esperando le surtan la receta para la atención de diabetes e hipertensión y cada vez que acude le salen con la misma cantaleta: “Véngase la próxima semana, es posible que para entonces ya nos halla llegado…”. Sostiene que lleva cuatro meses bajo las mismas vueltas, y tiene que seguir yendo dado que por su situación económica no puede comprarlas en las farmacias comerciales. Obvio, su asunto no tiene remedio, por tanto, cualquier día de estos cae sin vida y quizá la sumen a la pandemia por el coronavirus, que sería lo correcto, pues ahora para todo salen con que por el Covid 19 no se puede atender a nadie, sea el padecimiento que lleve. Hora de preguntarle al diputado de Morena, Iván Gurrola, si registra lo que estamos hablando, saber si se ha enterado de las calamidades que están gestando en los mismos hospitales. Y se le pregunta a Iván en virtud de que, según rezan sus anuncios en todos los autobuses urbanos de la capital “Servir a la gente es su compromiso…”. Hombre, pero qué preguntarle a Iván, sino a todos los diputados de todos los partidos, si alguno no se ha enterado de la clase de porquería con que atienden tanto IMSS como ISSSTE a su derechohabiencia. Y si en los trabajadores activos es la misma cochinada de servicio, en los jubilados y pensionados el asunto está peor. No habrá nadie, no que tenga compromiso, sino tantita madre para entender a esa gente, vamos, a esa señora que se nos acercó a quejarse por los cuatro meses que tiene yendo al ISSSTE a ver cuándo le dan una móndriga pastilla para controlar las variaciones en la azúcar y no se diga la presión. Morena, que tiene el sartén por el mango, debía hacer algo para exigir a quien tengan que exigirle que le cumplan a toda esa gente fregada que no tiene para ir a comprar los medicamentos en las farmacias comerciales. El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló todos los contratos para compra de medicamentos a los distintos laboratorios, dizque porque todos robaban, razón por la que IMSS e ISSSTE no tienen los medicamentos que necesitan sus derechohabientes, pero a dos años de asumir el mando en el país las cosas van de mal en peor, confirmando que aun entre corruptelas y transas de unos y otros, o de todos, los medicamentos existían y se repartían, pero ahora, que no se vale robar, mentir ni trancionar a la gente, la traen con puras vueltas, quizá esperando que un día de estos ya no lleguen al hospital y sea un enfermo menos. Vamos, si Presidencia de la República sigue combatiendo las trácalas entre laboratorios y funcionarios, bien, que sigan adelante en su proyecto de limpieza, pero que mientras resuelvan el problema de los medicamentos. Que cuando la farmacia del IMSS o ISSSTE no tenga algún producto, que se le extienda un vale y que con él acuda a cualquier negocio comercial a adquirirlo. Lo otro, de “no hay, véngase la próxima semana…”, es una gran estupidez que no debíamos permitir bajo ninguna circunstancia. Que los productos que no tengan las instituciones del Sector Salud que se subroguen, pero que se atienda a los enfermos y ya chole con el covid 19, que se brinquen esos pretextos para “seguir ahorrando” y evitando los robos de los neoliberales…..VOTOS.- Por eso, decíamos ayer, los ciudadanos están que se les queman las habas para acudir a votar el 6 de junio y volver a elegir a esa bola de mentirosos, por calificarlos de alguna manera, que ahora son nuestros legisladores federales y locales, y que para como van las cosas, no aprendieron más que a gastar el dinero a manos llenas que las cámaras les han sabido repartir para tenerlos contentos y automáticos a la hora de votar las iniciativas. El que escribe, lo ha repetido muchas veces, también fue de esos ilusos que votaron a lo pendejo, por decirlo de alguna manera, y llevó a las cámaras a un montón de amigos que no sirvieron para maldita la cosa. Bueno, no pudieron siquiera protestar por los aumentos a las autopistas, que es un servicio no basura, sino suicida por la clase de carreteras. Tampoco metieron las manos respecto a los incrementos a los combustibles, qué esperanzas que vayan a lograr alguna reducción, de nada. No sirvieron para lo que los elegimos, y por lo que estamos absolutamente arrepentidos, pero…ya vendrán otras elecciones en las que tendremos la oportunidad de cobrársela no nada más a los morenos, sino a todos los de los demás partidos que han dado el mismo rendimiento. 