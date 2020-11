“Chicotito”

Patiza la que le obsequió el pueblo a Trump

Viral video sobre la patiza a botarga de Donald

La grabación, reflejo fiel de la elección pasada

Durango por fin se quedó en casa el fin pasado

Plausible apoyo de comerciantes a Durango

“Joe Biden, estoy listo para ayudarte en todo lo que necesites…”

George Bush, expresidente republicano de los Estados Unidos

Un video en redes sociales está dando la vuelta al mundo en el que alguien sacó una botarga dedicada a Donald Trump, le descubrió el trasero, lo exhibió en un desfile y la patiza que le dio el pueblo no tiene precedentes. Justo lo que ocurrió en las urnas…..KARMA.- Trump está cosechando lo que sembró durante cuatro años de desprecio, de racismo, de odio. Peleó con todo lo que se movía, hasta con sus electores, pasando por los importantes socios comerciales de los Estados Unidos, el caso de México, ahí están las consecuencias…..OBSESIÓN.- Ahora, Donald dice que ganó por más de 70 millones de votos “legales” y que los tribunales le darán la razón en los próximos días, cuando todo mundo se prepara para el relevo de su gobierno. Insiste en enlodar el sistema electoral por el que él mismo fue electo presidente de los Estados Unidos. “Fue una elección robada…”, dijo ayer…..ORDEN.- Trump se está quedando solo, quizá respaldado por su esposa Melania y sus hijos, aparte de uno que otro colaborador, pero…se está quedando en un rincón de la Casa Blanca. A medida que pasa el tiempo hasta los simpatizantes del Partido Republicano se han manifestado a favor de Biden. Ayer, el expresidente George Bush, electo dos veces por el Republicano, envió un mensaje de apoyo a Biden y le ofreció: “Estoy listo para ayudarte en todo lo que necesites…”, …..ASEGUNES.- Todo lo contrario ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El sábado, había convenido con su canciller Marcelo Ebrard que en Tabasco daría su posicionamiento respecto al triunfo de Biden, pero no lo hizo. Respondió a la pregunta de un reportero: “Esperaré hasta que la autoridad determine el resultado y confirme que es Biden el ganador. Adelantarme y reconocerlo ahora sería ignorar la decisión final de las autoridades y eso, además, sería intervenir en un proceso electoral ajeno a nosotros…”. La autodeterminación de los pueblos, dijo como pretexto, pero…más bien flotó en su dicho la simpatía por la campaña de Trump, el respetuoso que “no ha sido injerencista en México…”, dijo. No ha sido injerencista al llamarnos narcotraficantes, violadores y asesinos. Y tampoco ha sido injerencista al detener a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en México, al general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa, y a Édgar Veytia, exprocurador de Nayarit, quienes según las acusaciones incurrieron en diversos delitos en México, por tanto, debieron ser juzgados inicialmente en nuestro país y, de proceder, hasta después en otros tribunales del exterior, y aquí el gobierno no injerencista de los Estados Unidos se está brincando toda decencia legal en castigarlos antes que el gobierno de México, que es el primer ofendido, en los supuestos de que les acusa…..LOCURA.- Trump no acepta el despido que le ha recetado el pueblo de los Estados Unidos. Insiste en una serie de locuras que, sabido queda, no lo llevarán a ninguna parte, pero hoy empezó a dar muestras de la desesperación en que se encuentra y que puede derivar en una locura por de más peligrosa no nada más para los Estados Unidos, sino para el orbe. Hoy sorprendió al mundo al despedir vía twitter, en un simple mensaje, como para que calara la herida, al secretario de la Defensa Mark Esper, de quien se había cansado en elogios de su trayectoria. No le mereció ni siquiera un aviso de forma personal o, de menos, por escrito. Esper, en virtud de las circunstancias tenía ya un texto de renuncia que presentaría a Trump en cualquier momento. Quizá hubo filtración de la intención del exsecretario y prefirió echarlo en un texto público de cuatro o cinco palabras. Repetimos: Donald Trump está enloqueciendo, no soporta la patiza en el trasero que le regaló el pueblo, no olvidar que en sus manos y al alcance lleva el maletín rojo por el que puede desatar una calamidad mayor a la que ya tiene el mundo. Nunca se ha sabido a ciencia cierta qué llevan los maletines que le cargan siempre miembros de su equipo de seguridad, pero entre otros se asegura que uno de ellos tiene el botón por el cual puede activar y disparar misiles dirigidos a las grandes potencias que en el supuesto amenazan a la Unión Americana. Esta mañana, según CNN, su esposa Melania y su yerno Kushner le aconsejaron a Donald aceptar de una vez por todas la derrota electoral para poner fin a la incertidumbre que insiste en provocar con su rechazo. Ojalá que la legislación gringa considere la circunstancia y no deje más tiempo en manos de un deschavetado la paz del mundo…..CALMA.- Finalmente Durango pudo detener un poco la movilidad social. Ojalá que esa sea la llave para encontrar la disminución de los contagios y muertes por coronavirus, que sigue registrando nuevos récords. El semáforo rojo obliga a quedarnos en casa, de menos por dos semanas, algo a lo que muchos se niegan mayoritariamente por sus efectos económicos, aunque en el fondo hay razón en la decisión oficial. Está primero la salud y la vida de los duranguenses que cualquier negocio. Necesitamos primero bajar los contagios y muertes y, luego, definitivamente, pensar en cómo levantar los negocios. Ayer, algo encomiable, hasta el mercado Gómez Palacio y el Ex Cuartel Juárez, que inicialmente se resistían al cierre, se sumaron a la inactividad. Pensamos que, así, con la solidaridad de los más, pronto en Durango habremos de superar esta infeliz pandemia que ya nos trae todos y a todos fregados. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

