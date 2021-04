“Chicotito”

Hoy es Día del Niño, no de la niña, no insistan

Los políticos y políticas insisten en equivocarse

La Real Academia rechaza esa demagogia

No termina la cadena de fatalidades sexuales morenas

Entonces no hay culpables por atraco al municipio?

“Los delitos sexuales cometidos por el diputado de Morena, Saúl Huerta, los incurrió en momentos en que no hacía tareas legislativas….”

Ignacio Mier

Hoy es Día del Niño, no de la niña, pero los políticos parecen salirse con la suya y tratan de completar la demagogia para agradarle a alguien diciendo que es el Día del Niño y de la Niña, o viceversa…..RAZONES.- La Real Academia de la Lengua ha aclarado miles de veces que tratándose de temas del ser humano no es necesario distinguir entre hombres y mujeres. Que, como en el caso del Día del Niño, diciendo Día del Niño se considera también a la niña, ya no hay para qué pegarle…..PALABRERÍA.- Sin embargo, de un tiempo a la fecha, más de un político hace y dice barbaridades, pasando por cada barrabasada para caerle bien, o eso cree el político, que cae muy bien al llamarle carro o carra, niño o niña, maestro o maestra, cuando no es necesario. Total, tan encarrilados están nuestros políticos a quererse hacer los interesantes en ese tipo de distinciones innecesarias que por momentos han de pensar que demuestran más cultura, más inteligencia, más empatía con el género. Y aunque para algunos cae medio agradable la mención, insistimos, está sobrando. No es necesario distinguir entre electores y electoras, entre bicicletos y bicicletas. No manchen…..APROBADO.- Celebramos en todo lo que vale la aprobación de la Ley Olimpia que prohíbe la difusión por cualquier vía de material de contenido sexual obtenido de manera indebida o, de menos, sin el consentimiento y/o aprobación de la víctima. Trata la nueva norma de acabar con los chantajes y atracos perpetrados al calor de materiales gráficos, videos o de otra índole para perjudicar a una tercera persona. Hasta que dieron una buena los diputados federales, y hay que agradecérselos…..FICHITAS.- El diputado de Morena, Saúl Huerta, quien fue detenido cuando manoseaba a un niño de 15 años de edad en un hotel de la Ciudad de México, dijo tras su liberación por fuero que en realidad intentaron extorsionarlo. El argumento le valió de momento, pues logró que lo liberaran para ir a votar a la cámara, pero…resulta que el señor legislador es una verdadera fichita, pues ya acumula siete demandas de otras tantas víctimas a las que frecuenta desde hace más de diez años. O sea, es un diputado enfermo que debe ser tratado, pero…en la cámara ha hallado toda suerte de aliados, entre los que está el odioso Ignacio Mier, que asegura que “los delitos que pudo cometer Huerta los perpetró en horas en que no era diputado…”. Toda la semana se la han llevado haciéndose pentontos que piden y no piden el desafuero de Huerta, y parece que ya encontraron más argumentos para no sancionarlo, mientras una de las recientes víctimas es recluida en un centro de recuperación para tratar de superar el colapso en que ha caído luego del escándalo nacional e internacional. Esto es, que la cadena de fatalidades sexuales de Morena no termina, por el contrario, se extiende hasta lo increíble, y mientras muchos al interior del partido de AMLO lo justifican todo, incluyendo el manoseo público de David Monreal a Rocío Moreno, pues la propia víctima salió a aclarar que “Nunca hubo ningún exceso, que el manoseo en realidad fue muy respetuoso…”. Poca mare, diría mi tía, a lo que llega la gente con tal de asegurar la siguiente comida…..ORDEN.- Reinstalada Sandra Amaya en la posición plurinominal para la siguiente legislatura, las aguas regresan a su cauce y, por lo menos, se bloquea de forma anticipada un escándalo más hacia el 6 de junio. El tribunal electoral local tendrá sus razones para resolver como resolvió, aparte de que su fallo es inatacable…..S.O.S…- Félix Salgado Macedonio, acosador sexual y hasta violador de varias mujeres en Guerrero, advirtió ayer que esta será la última elección que presida Lorenzo Córdova, adelanta que desaparecerá el INE y su caterva de paleros del PRIAN que están trabajando exclusivamente para proteger a candidatos de la oposición. O sea, Salgado tiene facultades para desaparecer y crear nuevas instituciones políticas en México, o por el simple hecho de ser compadre de López Obrador le alcanza para amenazar al país y advertir lo que hará, gústenos o no nos guste, moléstese quien se moleste. No es por alarmar, pero todo pudiésemos haber esperado de Andrés Manuel López Obrador, pero no llegar al extremo de pitorrearse de nuestras instituciones y no nada más ignorarlas, sino amenazarlas con desaparecerlas al día siguiente hasta lograr que operen en dirección de nuestros caprichos. Sin duda, qué equivocada nos dimos los más de 30 millones de mexicanos que votamos por él…..RATERÍAS.- Los regidores capitalinos, especialmente los de oposición, exigen al alcalde Jorge Salum que no se quede en palabrería respecto de los más de 800 millones de pesos que en “jale limpio” se estaba llevando alguien cercano o el propio exalcalde José Ramón Enríquez en la renta de las luminarias. Piden los regidores que se aclare quién firmó el leonino y desventajoso contrato, aunque tampoco hay que ir a otra parte por la respuesta, fue el propio Enríquez, pero…lo más increíble, que mientras los ediles piden se vaya al fondo del hurto que preparaba José Ramón, el senador declaró ayer a algunos medios que está trabajando intensamente en lo que viene para Durango y que será algo de lo mucho que han exigido los duranguenses en los últimos años. O sea, ni ve ni oye a los regidores que están pidiendo cárcel para los que ya se veían con 800 millones de pesos al año en la bolsa y sin despeinarse, gracias a las finanzas municipales.

